Încă o ţară europeană legalizează moartea asistată - Legea a fost promulgată de Preşedinte

Legea care instituie dreptul la moarte asistată a fost publicată miercuri în Monitorul Oficial al Franței, după ce a fost promulgată de președintele Emmanuel Macron. Actul normativ introduce posibilitatea ca anumiți pacienți aflați în stadii terminale să își poată încheia viața.

Noua lege se adresează doar anumitor pacienți care îndeplinesc o serie de condiții stricte, relatează Le Monde, potrivit Mediafax.

Condţiile legii

Persoana trebuie să fie majoră, cetățean francez sau rezident pe termen lung în Franța și să sufere de o boală „gravă și incurabilă", aflată într-un stadiu terminal sau într-un stadiu „avansat".

Pacientul trebuie, de asemenea, să sufere de dureri fizice insuportabile și să fie capabil să își exprime o decizie informată până în momentul procedurii.

Eligibilitatea pentru moartea asistată va fi determinată de un medic și mai mulți profesioniști din domeniul sănătății.

Măsura a fost adoptată definitiv de Parlament la jumătatea lunii iulie, iar aplicarea sa efectivă va începe după emiterea decretelor de aplicare de către Guvern.

Textul legii a fost analizat și de Consiliul Constituțional care a stabilit că nicio prevedere a legii nu încalcă legea fundamentală. Instituția a fost sesizată cu cinci contestații, inclusiv una formulată neobișnuit chiar de premierul Sébastien Lecornu.

Dezbatere democratică exemplară

Președintele francez a salutat decizia și a afirmat că aceasta marchează încheierea unei „dezbateri democratice exemplare".

Olivier Falorni, fost deputat democrat și autorul proiectului de lege, a descris promulgarea drept „un pas important înainte" care devine în cele din urmă realitate.

Reforma, considerată una dintre principalele măsuri societale din al doilea mandat al lui Emmanuel Macron, a readus la suprafață tensiuni majore între susținători și oponenți, inclusiv din rândul cercurilor religioase și al personalului medical.

Fundația „Jérôme Lejeune" și asociația „Les Éligibles et leurs aidants" și-au exprimat indignarea, denunțând „pericolul absolut pe care această lege îl reprezintă pentru cei mai vulnerabili".

Prin promulgarea acestei legi, Franța se alătură unui grup restrâns de state care recunosc dreptul la moarte asistată, alături de Belgia, Olanda, Elveția, Canada și Uruguay.