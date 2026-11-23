Consiliul de administrație al Nvidia l-a reinstalat pe Jensen Huang în funcțiile de director general (CEO), președinte și membru al consiliului de administrație, a anunțat compania luni, informează CNN.

Consiliul de administrație acceptase inițial demisia lui Huang în urmă cu aproape două săptămâni, în urma unor informații privind mai multe relații extraconjugale, inclusiv una cu o femeie despre care oficialii americani se temeau că ar putea colabora cu serviciile de informații chineze și o alta cu o subordonată directă a acestuia.

Acțiunile Nvidia au crescut cu 29% în tranzacțiile pre-market de luni, după anunț.

Consiliul de administrație a precizat că a primit opinii din partea unor „oficiali de rang înalt ai guvernului Statelor Unite" în luarea deciziei și că este „convins" că Huang nu reprezintă niciun risc pentru securitatea națională.

Decizia a fost luată în urma „unei serii de discuții și întâlniri cu domnul Huang, după care Consiliul de administrație s-a declarat mulțumit de sinceritatea acestuia și de capacitatea sa de a conduce NVIDIA", a transmis boardul companiei într-un comunicat publicat pe site-ul dedicat relației cu investitorii.

„Consiliul de administrație al NVIDIA a luat decizia corectă și potrivită de a-l readuce pe Jensen Huang în funcția de director general. Țara are nevoie de conducerea lui Jensen la NVIDIA pentru a asigura succesul și prosperitatea nu doar a companiei, ci și a economiei americane", a declarat președintele Donald Trump, luni, într-o postare pe platforma Truth Social.

Trump a adăugat că procurorul general al Statelor Unite „nu deține dovezi că acesta ar fi comis vreo faptă ilegală". Anterior, președintele american susținuse ideea revenirii lui Huang în funcția de director general.

Revenirea lui Huang marchează o schimbare semnificativă de poziție a Consiliului de administrație. Săptămâna trecută, Harvey Jones, numit recent în funcția de președinte al Consiliului de administrație, declarase, în cadrul unei conferințe privind rezultatele financiare ale Nvidia, că demisia voluntară a lui Huang fusese acceptată în unanimitate și că boardul nu intenționa să îl reinstaleze în funcție.