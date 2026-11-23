Călin Georgescu a fost plasat în arest la domiciliu după decizia Curții de Apel București
Postat la: 23.11.2026 |
Curtea de Apel București a decis plasarea lui Călin Georgescu în arest la domiciliu. CAB a amânat, vineri, pentru luni, pronunțarea privind contestația depusă de DIICOT la decizia Tribunalului București care dispusese eliberarea lui Călin Georgescu din Arestul Central și plasarea lui în arest la domiciliu în dosarul privind țeapa de un milion de euro dată unui afacerist.
"Respinge ca nefondata contestația formulată de PICCJ-DIICOT. (...) Definitivă", se arată în decizia CAB. Călin Georgescu va purta brățară de monitorizare și va fi obligat să comunice autorităților care sunt veniturile din care trăiește.
În acest dosar, Călin Georgescu, Ioan Rusen şi un cetăţean italian sunt acuzaţi că au constituit un grup infracţional organizat convingând un om de afaceri român că ar putea obţine o finanţare de 6 milioane de euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituţie bancară, sub condiţia depunerii unei garanţii de peste un milion de euro.
Potrivit anchetatorilor, în cursul lunii septembrie 2021, Georgescu, Rusen şi cetăţeanul italian au constituit un grup infracţional organizat care a acţionat în mod coordonat sub autoritatea liderului - cetăţean român, în vârstă de 64 de ani - în special pe teritoriul României, dar şi al Marii Britanii "în scopul obţinerii de foloase patrimoniale injuste".
Probatoriul administrat până în prezent a arătat că, începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate în Bucureşti şi judeţul Argeş, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului infracţional organizat au indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obţine o finanţare de 6.000.000 de euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituţie bancară, sub condiţia depunerii unei garanţii. În aceste condiţii, făptuitorii au determinat victima să transfere peste 1.000.000 de euro.
Ulterior, sub pretextul că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 de euro, cu condiţia depunerii unei garanţii suplimentare, aceştia au determinat victima să transfere o nouă sumă, de 100.000 de euro.
Persoana vătămată a înregistrat un prejudiciu total de peste 1,1 milioane de euro
În 7 octombrie, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au anunţat că au pus sechestru pe mai multe conturi bancare deschise pe numele lui Călin Georgescu, după ce puseseră sechestru şi pe vila din Mogoşoaia a fostului candidat la alegerile prezidenţiale.
Călin Georgescu mai are patru dosare penale pe numele său, două recente şi două mai vechi, în acestea din urmă fiind deja trimis în judecată.
Cel mai nou dosar împotriva lui Georgescu a fost deschis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea, în cadrul căruia acesta a fost acuzat că a făcut în public salutul legionar la ieşirea dintr-o secţie de Poliţie. Joi, poliţiştii din Ilfov s-au deplasat la Arestul Central din Bucureşti pentru a-l audia, însă Georgescu a invocat dreptul la tăcere şi a refuzat să dea declaraţii.
În ziua precedentă, procurorii DIICOT au făcut percheziţii la două adrese din Bucureşti într-un dosar penal care vizează operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.
În acest dosar, Călin Georgescu i-ar fi cerut unui bărbat să îi scaneze vila din Mogoşoaia, vizată de percheziţiile din 21 septembrie, cu scopul identificării mijloacelor tehnice de înregistrare audio-video folosite de anchetatori, dar şi pentru alterarea datelor informatice şi perturbarea funcţionării sistemelor informatice folosite pentru punerea în aplicare a măsurilor de supraveghere tehnică.
În dosarele mai vechi, Georgescu a fost deja trimis în judecată. Un dosar este cel în care a fost trimis în judecată, alături de fostul mercenar Horaţiu Potra şi de alţi 20 de inculpaţi, pentru destabilizarea României, Georgescu fiind acuzat de complicitate la tentativă de comitere a unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicare de informaţii false, în formă continuată, iar Horaţiu Potra de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi nerespectarea regimului materiilor explozive. La termenul de luni, 28 septembrie, instanţa a amânat cauza pentru 12 octombrie.
Într-un alt dosar, fostul candidat la prezidenţiale a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară şi promovare, în public, a unor persoane vinovate de genocid şi de crime de război.
În 3 aprilie, Georgescu scăpase de controlul judiciar, la mai bine de un an de la instituirea acestei măsuri preventive, după ce Tribunalul Bucureşti i-a admis contestaţia şi a desfiinţat în parte hotărârea Judecătoriei Sectorului 1, care decisese să-i menţină măsura.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Lovitură de teatru în scandalul de sex-spionaj: Jensen Huang a fost reinstalat în funcția de CEO la Nvidia
Consiliul de administrație al Nvidia l-a reinstalat pe Jensen Huang in funcțiile de director general (CEO), președinte ș ...
-
Microtubulii cuantici: Oamenii de știință afirmă că știu unde merge sufletul odată ce murim
În anii 1900, Duncan MacDougall - om de știința din Massachusetts - era dornic sa descopere greutatea sufletului. ...
-
Columbia în acțiune - tehnologiile inovatoare ale materialelor create pentru confort în orice condiții meteo
Vremea imprevizibila nu mai este un motiv sa iți amani plimbarile in aer liber. Piesele inspirate din echipamentele mont ...
-
Rusia vrea să pună o bombă nucleară pe orbită. Poate distruge toți sateliții dintr-un foc, avertizează serviciile de informații
Serviciile de informații occidentale avertizeaza asupra unei posibile noi amenințari nucleare din partea Rusiei. Moscova ...
-
O mamă și-a regăsit după 40 de ani copiii luați de regimul dictatorial. „Îi credeam pierduți pentru totdeauna" VIDEO
O mama din Chile și-a regasit doi dintre fiii pe care ii pierduse in urma cu peste patru decenii, dupa ce aceștia au fos ...
-
Cutremur pe bursele asiatice: Giganții tehnologici se prăbușesc, iar temerile legate de inteligența artificială zguduie piețele
Bursele din Asia au inceput saptamana cu scaderi puternice, pe fondul unui val de vanzari care a lovit in special compan ...
-
Florin Piersic a arătat tuturor, pe Facebook, o scrisoare emoționantă păstrată timp de peste 20 de ani
Florin Piersic le-a facut o surpriza emoționanta fanilor sai, scoțand la lumina o amintire de suflet din arhiva personal ...
-
Blocajele din bănci și aeroporturi sunt doar începutul. Specialiștii avertizează că următorii doi ani vor fi cei mai periculoși pentru internet
Înca de la apariția internetului, securitatea cibernetica a fost lasata adesea pe planul al doilea, in favoarea vi ...
-
Soția lui Dudu Georgescu a fost reținută timp de 3 zile de către Poliția din Toronto în cauza morții marelui fotbalist român
Fostul mare fotbalist Dudu Georgescu a murit la inceputul saptamanii trecute. Cea care l-a gasit a fost soția sa, care a ...
-
Fișierele "Bigfoot" au fost eliberate pe șest de Serviciul Forestier al SUA
O carcasa de elan disparuta, urme misterioase in zapada și o farsa suspectata se numara printre relatarile descrise in i ...
-
Un studiu științific dezvăluie că după ce o persoană moare este conștientă suficient de mult timp pentru a își da seama că a decedat
Dr. Sam Parnia și profesorul Peter Noble au detaliat ce se intampla la nivel celular dupa ce inima inceteaza sa mai bata ...
-
Oamenii de știință au găsit o „a treia stare" de existență care începe imediat după moarte
Cercetatorii susțin ca, dupa moartea unui organism, anumite celule intra intr-o „a treia stare" misterioasa care p ...
-
„Occidentul nu vrea ca Ucraina să câștige, ci doar să reziste cât mai mult timp", susține fondatorul unei companii de tehnologie militară
Palmer Luckey l-a aparat pe Elon Musk in disputa privind utilizarea rețelei Starlink de catre armata ucraineana și a cri ...
-
Administrația Trump a publicat dosare "secrete" despre Bigfoot. Dezvăluirile martorilor: "Ne-au trecut fiori pe șira spinării"
Administrația prezidențiala a lui Donald Trump a facut publice documente guvernamentale despre o gama larga de subiecte, ...
-
Va fi crunt: România, lovită de două cicloane. Meteorologii anunță lapoviță, ninsori și o răcire puternică a vremii
La inceputul saptamanii viitoare meteorologii anunța o racire a vremii in Romania. ANM a emis avertizari de viscol și za ...
-
Planuri de asasinat descoperite la un student de la Politehnica București. Profesorul său a cerut ordin de protecție după ce a fost agresat
Un student de la Universitatea Politehnica din București ar fi pus la cale asasinarea unui coleg, pe fondul unui conflic ...
-
Misterul caselor din copaci care depășesc un bloc cu 10 etaje ale triburilor de canibali. Cum trăiesc la 50 de metri înălțime de frica spiritelor și vrăjitorilor
În junglele din Papua Noua Guinee, un trib renumit pentru practicile sale canibalice construiește printre cele mai ...
-
Cartofii de Lună: cercetătorii au reușit să-i cultive pe satelitul Terrei și sunt siguri pentru consum
Oamenii de știința au reușit sa cultive cartofi nutritivi in sol lunar simulat, care sunt siguri pentru consum, avand in ...
-
Europa se va confrunta cu o iarnă cruntă și noi scumpiri ale gazelor. Fenomenul meteo care îi îngrijorează pe specialiști
Europa risca sa se confrunte cu un val de frig mai puternic decat cel anticipat inițial, ceea ce ar putea aduce noi scum ...
-
O teorie tulburătoare despre Univers prinde contur: Apar indicii care îi fac pe fizicieni să creadă că în spatele ideii de spațiu-timp se ascunde ceva foarte straniu
Spațiul și timpul par sa fie cele mai fundamentale elemente ale Universului. Ne deplasam prin spațiu, masuram timpul, ob ...
-
To be or not to be: Descoperire uriașă făcută într-o amplă cercetare științifică despre viețile anterioare
Un studiu realizat de cercetatorii de la Universitatea din Virginia a scos la iveala o asociere surprinzatoare intre cir ...
-
Studiu îngrijorător al Poliției: Pensionarii sunt victime sigure și sunt vânați direct de către escroci
Potrivit unui studiu publicat sambata de Poliția Romana, peste 40% din pensionari au cazut prada fraudelor online, in pr ...
-
Pentagonul publică alte imagini cu OZN-uri: Trei înregistrări separate arată nave care se mișcă extrem de ciudat
Pentagonul a publicat trei noi inregistrari video realizate de armata americana in Orientul Mijlociu, in cadrul campanie ...
-
Pastorul care i-a consiliat pe Bush, Obama și Trump spune că Apocalipsa este foarte aproape și dezvăluie care este principalul semn
Un pastor american care a avut acces la trei președinți ai Statelor Unite susține ca omenirea s-ar putea apropia de unul ...
-
Minunata Lume Nouă: Un bărbat a jucat GTA VI fără să atingă niciun buton, doar cu puterea minții. Totul a fost posibil datorită unui implantul cerebral
Tehnologia care parea desprinsa din filmele SF schimba radical viața persoanelor cu dizabilitați. Un participant la stud ...
-
Premieră în fizică: Două găuri negre cu comportament ciudat îi dau dreptate lui Einstein in Teoria Universului
O configurație cosmica desprinsa parca dintr-un scenariu SF a fost descrisa matematic de un fizician teoretician: doua g ...
-
O descoperire făcută în deșertul din Arabia Saudită schimbă istoria omenirii
O descoperire facuta intr-un deșert din Arabia Saudita ar putea schimba ceea ce știm despre metodele de vanatoare ale oa ...
-
Bomba nucleară sau epidemia imposibil de controlat? Care sunt cele mai periculoase arme dezvoltate vreodată
Cand se trage linie dupa un conflict, costul real al razboiului nu se vede in statisticile militare, ci in viețile oamen ...
-
Giganții de pe Wall Street se prăbușesc la fel ca la începutul pandemiei de COVID-19 - semn că iar se pune la cale "ceva" planetar
Wall Street a incheiat una dintre cele mai negre saptamani din ultimii ani, dupa ce acțiunile companiilor americane de t ...
-
În arhivele Cavalerilor Templieri din 1312 se menționează "sunetul care nu tace" legat de "cripta interzisă de la Stirling"
În primavara anului 1312, in timp ce ordinul Cavalerilor Templieri era dizolvat prin decret papal, un document cod ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu