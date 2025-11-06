Eu cred că România a luat-o razna cu capul!
Postat la: 06.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Când fiie-mea, Anastasia, marxistă cu studii de antropologie și comunicare la Londra, imi zicea lunile trecute: "Tata, trebuie să alegi o tabără, nowadays!" ...i-am replicat că jurnalismul in război are o singură tabără: ambele opinii/ ambele tabere/ faptele ambelor părți. Că noi așa am invățat in anii '90 (cei mai romantici și frumoși ani urâți ai Ro).
Apoi i-am luat un interviu lui C. Georgescu pe care Realitatea plus nu a vrut să-l dea, că se lăsa greu pentru Georgescu când il intrebam dacă-i ofițer pe deplin acoperit (o.d.a) al s.s românești (este), iar lumea bună m-a linșat că sunt "georgist", deși eu nu am votat cu Georgescu, iar Exarhu nu mi-a răspuns la telefon spunându-mi la un pahar de vernisaj, cu rânjetu i binecunoscut: "Deh, voi, suveraniștii" (hă, hă, hă). Iar altul, Andrei Ruse, fost editor al viitorului meu roman mi-a zis să-mi public romanul pe banii lui Georgescu... și eventual să mi-l bag in coeur!
După care au inceput să mă injure suveraniștii că l-am votat pe ND. Când două lumi te injură știi precis că lumea de Dincolo e cu tine. După care, săptămâna trecută am părăsit studioul Realitatea plus in care unul Stoian (fost cancan) și altul Ghilezan (fost jurnalist, consilier din 2014 al lui Băluță) strigau la mine ca la piață că am votat cu USReul, iar apoi am fost făcut "trădător". Pentru că nu doream să fac un subiect negativ din numirea Oanei Gheorghiu vicepremier.
Și astea toate, după ce, anul trecut, am părăsit radioul pe care l-am inființat in 2004 pe motiv că era ocupat de un sionist "care pretindea că Dumnezeu i-a promis radioul și eu eram pe teritoriile ocupate"... Bunăoară, nu mai e loc pentru mine in presă pentru că NU VREAU SĂ ALEG O TABĂRĂ! Și nu vreau... in afară de Dumnezeu, nu există altă tabără "aleasă" in care să mă aflu.
Eu așa am invățat să exist de când am inventat alături de colegi excepționali, in 1990, cel mai tare săptâmânal din Ro, Cațavencu, azi un ziar ocupat de consilierul de campanie al lui Dragnea. Aici suntem cu demența politică și de presă in România...
Liviu Mihaiu
P.S.: Drept pentru care, imi voi inventa propria-mi presă. Deocamdată voi incepe un podcast on my own: "Cina cea de Faimă", alături de o terapeută pricepută, și in care vorbim despre Relații și invățăm să facem Plăcintă dobrogeană cu patru feluri de brânză. Cu taxă de participare. Durata: 4-5 ore Episodul pilot il puteți vedea mai jos. Duminica viitoare pe 16 noiembrie va fi primul episod!
-
Bolojan si "Simfonia Neterminată"
Domnule Bolojan, ia vedeți ce puteți face și drege pe la filarmonici. Cu placere! Daca ne ințelegem la cașcaval, am și p ...
-
De ce cresc impozitele și taxele în România?
Pentru ca guvernul este incapabil sa le colecteze corect . Simplu. Iata și dovada: - in 2015 statul strangea din impozit ...
-
Bravo mie... Am gasit solutia la traficul din Bucuresti!
Ah, iata ca se apropie alegerile și toți candidații o sa ne spuna cum rezolva ei problema traficului: ca strazi noi, ca ...
-
La République est dans la merde
În Franța se duce o lupta crancena intre doamna prima a Republicii, Brigitte Macron, și niște cetațeni care au afr ...
-
Călin Georgescu dă șah sistemului
Calin Georgescu iese rar cu declarații. Ultima luare de poziție ingheața inima suveraniștilor. Nu susține pe nimeni la a ...
-
Urma banilor si comenzilor: marile ghesefturi legate și protejate de Bolojan (II)
Comportamentul premierului Ilie Bolojan la festivitațile publice organizate la Carei, de Ziua Armatei, si la Bucu ...
-
Grindeanu este furnizor de știri false și alarmiste
Retragerea parțiala a trupelor americane din Romania a fost anunțata prima data de administrația Obama. Mesajul pentru E ...
-
Peacemaker-ul dintre lumi. Acordul de Pace de la București?
Poate exista o situație care sa poarte denumirea de Pacea de la București? Un acord de pace, nu armistițiu, dorit de Tru ...
-
Republica Corporatistă România: Numirea Oanei Gheorghiu în Guvernul Bolojan
S-a vazut inca o data ca Romania este guvernata de corporații. Pentru mine aceasta este semnificația numirii Oanei Gheor ...
-
China joacă go, America joacă șah
Rasfoind On China a lui Henry Kissinger, am avut o revelație: logica geopolitica a Chinei nu e una militara sau economic ...
-
Poporul nu este membru CSAT
Nu poporul decide ajutorul militar dat Ucrainei. Nu poporul american, - daca e sa luam ca etalon al democrației, America ...
-
Din Catedrala Neamului a lipsit... Neamul!
Mai toata lumea creștina s-a uitat cu admirație și smerenie la Sințirea Catedralei Neamului, a carei construcție judicia ...
-
Urma banilor si comenzilor: marile ghesefturi legate și protejate de Bolojan (I)
Comportamentul premierului Ilie Bolojan la festivitatile publice organizate la Carei, de Ziua Armatei, si la Bucu ...
-
Ce a răspuns Serviciul de Informații al Ucrainei cu privire la George Simion
Va reamintim ca interdicția de calatorie in Ucraina primita de George Simion in 2024 nu are nicio legatura cu vreo intal ...
-
Talpa Iadului s-a năpustit cu furie asupra Catedralei Naționale, cu lozinca "Vrem spitale, nu catedrale!"
Catedrala a costat din bani publici 200 milioane euro. Bateria de rachete "Patriot" pe care am dat-o Ucrainei ne-a costa ...
-
Marele Joc geopolitic dintre Putin, Trump și Xi: "pase în trei cu schimb de locuri"
Deși cam toata lumea interesata a perceput ca, imediat dupa realegerea lui Trump, jocul geopolitic mondial s-a azimutat ...
-
Totalitarismul se instalează treptat
Printr-un proiect de lege, votat de parlamentari orbește, Ministerul de Interne, prin simplu ordin de ministru, poate da ...
-
România, țara în care sare se extrage cu Excelul. Noii „profesioniști" de la Salrom - trei povești fără pic de halit
În Romania, competența e o noțiune elastica. Uneori se intinde pana la absurd, alteori se dizolva complet in soluț ...
-
Câteva precizări legate de sabotajul pus la cale de Moscova, dejucat de SRI
Zeci de ofițeri din structurile SRI, DCCO și DGIA au capturat doi ucraineni care planuiau acțiuni de sabotaj pe teritoru ...
-
Ce arme exportăm în Ucraina
Romania nu a depașit nivelul de secretomanie din martie 2023. Cand jurnalistul Stephen Sackur de la BBC il intreba pe mi ...
-
Principalii sfatuitori ai presedintelui
In excelenta sa, presedintele Nicusor Dan a catadicsit sa-si aleaga drept consilieri de baza odrasle de securisti ori co ...
-
Dacă nici acum nu "zboară" Arafat atunci e clar!
Proiectarea corpului unei persoane, o femeie de aproximativ 60 kg sa zicem, la peste 50 de metri, pe o traiectorie aproa ...
-
Întâlnirea Trump-Putin de la Budapesta este un cutremur geopolitic. Și epicentrul e Viktor Orbán
Ungaria, o țara mica, joaca la masa celor mari. Orbán se pozeaza cu liderii celor mai puternice armate din lume. ...
-
Instanța Supremă a dat posibilitatea apărării din cazul El Bourkadi Ahmed Sami să demonstreze că acesta nu este autorul dublului asasinat
Marturisesc faptul ca, deși m-a bucurat enorm și am apreciat in mod deosebit decizia Înaltei Curți de Casație și J ...
-
Prin PLX 350 și PLX 351, Guvernul Bolojan deschide calea spre mobilizare totală pentru război împotriva Federației Ruse!
În momentul actual, nicio țara vecina - sau de pe mapamond - nu afișeaza o atitudine belicoasa fața de țara noastr ...
-
Cine este șeful celor nouă membri ai Curții Constituționale a României
La suspendarea lui Traian Basescu din 2007, trei membri ai CCR au fost șantajați cu doua bilețele galbene scoase din cas ...
-
Să se încorporeze "nicușoriștii", eu am votat pentru pace!
Ieri, dupa cum probabil unii știți, am primit ordin de mobilizare ca rezervist al Armatei Romane, sa ma prezint, maine, ...
-
Mache Dobrogea Great Again!
Pe 30 septembrie, de ziua Sf. Grigorie Luminatorul, patriarhul Daniel l-a iertat pe arhiepiscopul Teodosie. Dupa ce l-a ...
-
Cine conduce de fapt lumea? Adevărul pe care nu vi l-a spus nimeni
Exista foarte multe speculații. Aici aveti adevarul. Rece. Obiectiv. În spatele președinților și guvernelor exista ...
-
Ba da, este o persoană bolnavă!
Comisia Europeana toarna gaz pe focul razboiului hibrid, propunand o «strategie de egalitate vizand minoritatea LG ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu