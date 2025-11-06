Eu cred că România a luat-o razna cu capul!

Când fiie-mea, Anastasia, marxistă cu studii de antropologie și comunicare la Londra, imi zicea lunile trecute: "Tata, trebuie să alegi o tabără, nowadays!" ...i-am replicat că jurnalismul in război are o singură tabără: ambele opinii/ ambele tabere/ faptele ambelor părți. Că noi așa am invățat in anii '90 (cei mai romantici și frumoși ani urâți ai Ro).

Apoi i-am luat un interviu lui C. Georgescu pe care Realitatea plus nu a vrut să-l dea, că se lăsa greu pentru Georgescu când il intrebam dacă-i ofițer pe deplin acoperit (o.d.a) al s.s românești (este), iar lumea bună m-a linșat că sunt "georgist", deși eu nu am votat cu Georgescu, iar Exarhu nu mi-a răspuns la telefon spunându-mi la un pahar de vernisaj, cu rânjetu i binecunoscut: "Deh, voi, suveraniștii" (hă, hă, hă). Iar altul, Andrei Ruse, fost editor al viitorului meu roman mi-a zis să-mi public romanul pe banii lui Georgescu... și eventual să mi-l bag in coeur!

După care au inceput să mă injure suveraniștii că l-am votat pe ND. Când două lumi te injură știi precis că lumea de Dincolo e cu tine. După care, săptămâna trecută am părăsit studioul Realitatea plus in care unul Stoian (fost cancan) și altul Ghilezan (fost jurnalist, consilier din 2014 al lui Băluță) strigau la mine ca la piață că am votat cu USReul, iar apoi am fost făcut "trădător". Pentru că nu doream să fac un subiect negativ din numirea Oanei Gheorghiu vicepremier.

Și astea toate, după ce, anul trecut, am părăsit radioul pe care l-am inființat in 2004 pe motiv că era ocupat de un sionist "care pretindea că Dumnezeu i-a promis radioul și eu eram pe teritoriile ocupate"... Bunăoară, nu mai e loc pentru mine in presă pentru că NU VREAU SĂ ALEG O TABĂRĂ! Și nu vreau... in afară de Dumnezeu, nu există altă tabără "aleasă" in care să mă aflu.

Eu așa am invățat să exist de când am inventat alături de colegi excepționali, in 1990, cel mai tare săptâmânal din Ro, Cațavencu, azi un ziar ocupat de consilierul de campanie al lui Dragnea. Aici suntem cu demența politică și de presă in România...

Liviu Mihaiu

P.S.: Drept pentru care, imi voi inventa propria-mi presă. Deocamdată voi incepe un podcast on my own: "Cina cea de Faimă", alături de o terapeută pricepută, și in care vorbim despre Relații și invățăm să facem Plăcintă dobrogeană cu patru feluri de brânză. Cu taxă de participare. Durata: 4-5 ore Episodul pilot il puteți vedea mai jos. Duminica viitoare pe 16 noiembrie va fi primul episod!