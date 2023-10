Evacuarea Gaza - O situație dezastruoasă

Israelul acordă civililor din orașul Gaza 24 de ore pentru a-l evacua complet mai înainte de a declanșa invazia la sol și a rade Hamas de pe fața pămîntului. Vorbim de peste 1,1 milioane de oameni, adică 46.000 de oameni evacuați pe oră, în medie. Cu excepția SUA, aproape tot mapamondul - de la ONU și OMS pînă la cancelarii și mari organizații umanitare - cere imperios Israelului să renunțe la operațiune. De aici încolo, orice decizie va lua, Israel va avea de pierdut dramatic.

Migrația din Gaza ar fi cea mai mare din istoria umanității. Ca număr, a fost mai mare, e drept, legendara migrație din India și Pakistan, în 1947, cînd cca.10 milioane de oameni au făcut schimb de locuri dintr-o țară în alta. Numai că atunci, operațiunea s-a derulat pe parcursul mai multor luni și nu în 24 de ore, cum ar trebui să fie acum.

Și unde s-ar duce evacuații? În cîmp deschis, pentru că în Egipt nu pot trece, granița fiind închisă, iar anunțul de ieri al președintelui Abdel-Fattah al-Sisi nu lasă loc de echivoc: palestinienii să stea în teritoriul lor, pentru că Egiptul a primit deja 9 milioane de imigranți. Într-un cîmp unde nu sunt amenajate tabere speciale, nu există resurse de hrană și apă. Practic, fiecare locuitor din Gaza ar trebui să plece cu bocceluța făcută în grabă, dar o bocceluță mare de tot, care să conțină minimul necesar supraviețuirii. Iar din acel cîmp, ar sta să asculte zgomotul îndepărtat al bubuielilor de obuze care le distrug căminele, creînd un loc unde să nu se mai poată întoarce.

Practic, aceasta este și strategia care se întrevede din tabăra israeliană: să facă Gaza nelocuibilă și să scape de palestineni pe cale "naturală", forțîndu-i să plece în bejenie unde or vedea cu ochii.

O asemenea migrație ar provoca o criză umanitară fără precedent, una care va fi urmărită audi-video pe tot mapamondul și ar provoca oroare.

Ar fi momentul în care israelienii și-ar pierde orice capital de simpatie la nivel mondial, iar ăsta ar fi un preț practic imposibil de plătit.

Și vorbim doar de imagine, pentru că dincolo de asta, derularea scenariului de mai sus are toate șansele să atragă reacții violente, inclusiv militare, dinspre restul lumii arabe. Reacții cărora statul evreu nu le-ar putea face față.

Deja, lumea arabă se mobilizează împotriva Israel prin mișcări de protest în întreaga lume, iar aceste mișcări pot deveni atît de periculoase încît guvernele europene au început deja să ia măsuri care calcă în picioare normele democrației atît de preaslăvite după revoluția franceză. Dreptul la liberă exprimare, dreptul la adunări de protest a fost lichidat.

De ce?

Simplu: de groază.

Groaza că musulmanii din Vest ar putea destabiliza complet barca europeană.

Potrivit datelor Centrului de Cercetare Pew, islamul este religia cu cea mai rapidă creștere din Europa. Populația musulmană din Europa (excluzând Turcia) era de aproximativ 30 de milioane în 1990 și de 44 de milioane în 2010.

Până în 2023, acest număr a depășit 50,3 milioane, ceea ce face din Islam a doua cea mai mare religie din Europa. Se așteaptă ca până în 2050 Islamul să devină cea mai mare religie globală în cele patru colțuri ale planetei.

Creșterea comunității musulmane în Occident, în special în Europa, poate fi explicată prin două motive principale. Primul factor este migrația din zone de conflict precum Siria, Irak sau Afganistan, sau dinspre Africa, o migrație care, culmea, a fost adesea încurajată, în special de fostul cancelar german Angela Merkel, după 2015. Al doilea este creșterea record a europenilor care se convertesc la Islam.

Mai grav, musulmanii din Europe se consideră discriminați, prigoniți, hăituiți, se plîng că le sunt interzise obiceiuri și tradiții, iar asta naște un cerc vicios, determinînd, în replică, reacții dure ale unor partide politice extremiste, care s-au prins că punerea la zid a migranților musulmani aduce voturi. Iar atacurile politice cresc și mai mult ostilitatea musulmanilor

Toate acestea au născut sentimente nu tocmai pozitive față de concentățenii europeni în interiorul comunităților musulmane din state precum Franța, Germania, Belgia, Italia, Marea Britanie șamd.

Criza din Gaza are potențialul de a deveni scînteia care să aprindă resentimentele și, implicit, reacții furioase ale comunităților islamice din Europa.

O trecere a orașului Gaza prin foc și sabie, cu sau fără evacuarea cetățenilor, ar crea, cum spuneam, daune ireparabile imaginii evreilor în lume.

Pe de altă parte, dacă statul evreu dă înapoi în numele rațiunii și al maturității, va fi considerată o victorie a lumii arabe, o dovadă a vulnerabilității Israelului și o încurajare pentru alte acțiuni în viitor. Orice ar face, Israelul va avea imens de pierdut, deci. S-a spus dintotdeauna că a fi evreu e un lucru dificil în sine; acum, mai mult ca oricînd în istoria lor frămîntată.

Următoarele 24 de ore sunt, poate, cele mai fierbinți de după al doilea război mondial, iar consecințele greu de estimat.

Bogdan Tiberiu Iacob