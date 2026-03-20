Foaia de observație psihiatrică a șefului Pentagonului
Postat la: 20.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Peter Hegseth, bosul celei mai mari puteri militare de pe glob, este creștin fanatic, membru al unei congregații afiliate Comuniunii Bisericilor Creștine Reformate, o denominațiune asociată adesea cu naționalismul creștin. Tatuajele sale reflectă această viziune asupra lumii, pe care el o descrie ca fiind o cruciadă americană modernă:
Crucea Ierusalimului care îi umple pieptul este asociată cu grupările extremiste ale suprematiștilor albi. „Deus Vult”, inscripția de pe biceps, care înseamnă „Așa vrea Dumnezeu”, este strigătul de luptă al primei Cruciade. Din cauza acestui tatuaj, Hegseth a fost fișat drept o amenințare internă de către Garda Națională în 2021.
Inscripția de pe braț, „kafir” - necredincios în limba arabă - este considerat un simbol al islamofobiei, în timp ce el susține că reprezintă sfidarea împotriva extremismului islamic.
Deși rapoartele medicale care să ateste probleme psihiatrice sunt confidențiale, Hegseth a recunoscut că a consumat masiv alcool pentru a face față stresului post-traumatic (PTSD) din teatrele de operațiuni din Irak și Afganistan.
Simptomatică este perioada când a condus o echipă de paznici la Guantanamo Bay, unde a păzit teroriști Al Qaeda capturați de armata americană în Orientul Mijlociu.
Sunt indicii că Hegseth a participat la ședințele de tortură ale deținuților, numite „tehnici de îmbunătățire a interogatoriilor”, dintre care cea mai sinistră este waterboarding - simularea înecului.
Angajați Pentagonului reclamă comportament frenetic al lui Hegseth și starea permanentă de paranoia pe care o generează în raport cu persoanele apropiate.
Desigur, a fost investigat pentru agresiune sexuală. În 2017, poliția din Monterey, California, l-a investigat după ce o femeie l-a acuzat că a sechestrat-o într-o cameră de hotel, i-a luat telefonul și a molestat-o sexual.
Hegseth a negat acuzația, susținând că actul a fost consensual. Deși nu a fost pus sub acuzare, el a recunoscut ulterior că i-a plătit victimei o sumă de bani în 2023, pentru a semna un acord de confidențialitate (NDA) și a evita un proces.
Într-un e-mail din 2018 care a devenit public, mama sa, Penelope Hegseth, l-a numit un abuzator de femei, acuzându-l că este mitoman cronic, și că înșală și folosește femeile pentru propriul ego. Deși ulterior ea și-a retras afirmațiile, documentul a fost anexat la foaia de observație psihiatrică a pacientului tratat în ambulatoriu, Peter Hegseth.
La care se adaugă și mărturia fostei sale cumnate, Danielle Hegseth, din ianuarie 2025, depusă sub jurământ, în care susținea că Pete Hegseth are un comportament agresiv și a afirmat de câteva ori că sexul non-consensual este acceptabil în viziunea lui.
Da, este o apologie adusă violului din cea mai înaltă poziție a executivului de la Washington. Care se reflectă în cultura organizațională a Pentagonului, unde femeie au fost clasificate de Hegseth în „fete de petrecere” și „fete de non-petrecere”. Adică exact pe schema Epstein.
Cornel Ivanciuc
