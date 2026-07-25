Vârsta maximă până la care ar putea trăi oamenii dacă toate bolile din lume ar dispărea

Chiar dacă medicina viitorului ar reuşi să elimine definitiv cancerul, demența sau bolile de inimă, organismul nostru tot nu ar putea trăi la nesfârșit. Un nou studiu teoretic arată că, oricât de avansate ar deveni terapiile anti-îmbătrânire, corpul uman poate funcționa aproximativ 150-200 de ani.

Cercetătorii au încercat să afle ce s-ar întâmpla dacă am curăța organismul de toate cauzele cunoscute ale degradării celulare. Răspunsul stă într-un fenomen inevitabil, denumit mutațiile somatice, scrie Independent.

De fiecare dată când o celulă se divide, există șansa să apară mici erori în codul genetic. Deși corpul nostru are mecanisme impresionante de autoreparare, acestea nu sunt perfecte. În timp, aceste greșeli microscopice se adună, afectează funcționarea organelor și, în cele din urmă, duc la cedarea sistemului.

Eliminarea tuturor factorilor reversibili ai îmbătrânirii ar crește speranța medie de viață la 146-194 de ani. Pielea și ficatul își reînnoiesc constant celulele, ceea ce înseamnă că ar funcționa perioade extrem de lungi.

În schimb, creierul și inima își păstrează în mare parte aceleași celule pe tot parcursul vieții. Ele adună mutații an de an, fără posibilitatea de a le înlocui cu celule proaspete, devenind prima linie de apărare care cedează. Autorii cercetării spun că modelul lor este unul teoretic și se bazează pe simulări matematice ale modului în care interacționează organele, nu pe o demonstrație experimentală.