Hellvig despre cauzele războiului israelian

Hellvig prezintă o parte dintre cauzele actualului război israelian. Erdogan descifrează restul, care e legat de reorientarea geostrategică a Orientului Mijlociu.

Printr-o postare pe platforma X (fostul Twitter), Eduard Hellvig a prezentat ieri o parte dintre cauzele ce-au dus Israelul până la situația actuală de război instalat, identificând în mod corect că ''scânteia'' ce-a incendiat situația a fost reforma justiției israeliene: ''În martie anul acesta, mai mulți militari proeminenți în rezervă i-au scris lui Bibi că reforma constituțională brutală pe care o dorește va slăbi securitatea națională a Israelului. Ehud Barak, Moshe Yaalon, Dan Halutz (foști șefi de stat major), Nadav Argaman, Yuval Diskin, Carmi Gilon, Jacob Perry (foști Shin Bet), Tamir Pardo (fost Mossad), Uzi Arad (fost consilier pe securitate națională) au avertizat că abolirea democrației este o amenințare la adresa existenței statului Israel. Într-o altă scrisoare, toți șefii în viață ai Mossad au spus cam același lucru. Șapte luni mai târziu, confirmarea a venit tragic.''

În afara oferirii numelor tuturor foștilor șefi ai armatei și serviciilor secrete israeliene grupați contra lui Netanyahu, e de remarcat că Hellvig vorbește despre ''amenințarea la adresa existenței statului Israel'', teză fatală, dar corectă, pe care am susținut-o și eu încă de acum o săptămână, și pe care presa aliniată se ferește s-o expună. În acest context vă amintesc că la Gold Fm noi am analizat de multe ori în ultimele luni că guvernul Netanyahu se afla sub presiunea SUA, ce-au organizat și susținut manifestațiile de protest contra reformei din justiția israeliană. Era firesc cumva, deoarece americanii au controlat mereu deciziile judecătorești din Israel, în acest fel ei reușind să intimideze sau să răstoarne orice guvern ce n-ar fi urmărit linia dictată de la Washington.

Bibi Netanyahu este într-adevăr un politician corupt (arătați-mi unul care nu e), dar foarte inteligent, și a prevăzut reorientarea geopoliticii în Orientul Mijlociu, exemplificată inclusiv prin recenta cooptare în BRICS+ a Arabiei Saudite, UAE și Iran, pe cale de consecință și necesitatea resetării geopoliticii Israelului, o țară ca o insulă în mijlocul unei ''mări arabe''. Adăugați aici și relația de prietenie pe care Bibi o are cu Putin, lucru din cauza căreia el a fost etichetat deseori în timpul războiului ucrainean ca fiind omul Rusiei, dar și apropierea de China a premierului israelian, Xi Jinping invitându-l recent să facă în această toamnă o vizită istorico-strategică la Beijing.

În rezumat, prin anularea influențelor americane din justiție, scăpând astfel de sub jugul SUA, Netanyahu își pregătea terenul în scopul echilibrării diplomației israeliene între cei trei poli de putere, Rusia, China, SUA, singura soluție fezabilă și trainică prin care Israelul își poate continua existența în Orientul Mijlociu, în mijlocul ''mării arabe'', deci într-un mediu agitat și potrivnic, dominat de planurile de răzbunare ale islamiștilor, pentru suferințele din ultimele decenii cauzate de israelieni, cu susținere și protecție americane.

Acest lucru a fost bine sugerat de către președintele Turciei, care a acuzat trimiterea în regiune a unui portavion american, dar l-a și persiflat pe secretarul de stat american, care a zis prostește că el, aflat în vizită oficială la Ierusalim, abordează Israelul ''ca evreu, nu ca secretar de stat''. Erdogan i-a răspuns: ''Secretarul de stat american [Antony Blinken] spune 'Abordez Israelul ca evreu, nu ca secretar de stat'. Ce fel de abordare este aceasta? Dacă, ca răspuns, poporul vă spune că ar aborda regiunea ca un musulman, ce ați spune? Ar trebui să abordezi oamenii ca oameni".(stiripesurse) Din enervarea lui Erdogan se poate însă lesne ghici amenințarea directă, dar și faptul că se dorește abordarea pe viitor a regiunii ca una dominată de interesele popoarelor arabe, iar Israelul și mai ales SUA, vor trebui să țină cont de asta.

Ecuația israeliană este deci una care se va rezolva greu, iar dacă nu va fi abordată cu înțelepciune și ponderație ne vom trezi cu cel mai ucigător conflict armat de după al doilea război mondial, mie mi-e teamă că, dacă Netanyahu și-ai săi, cu încurajarea SUA, va declanșa atacul asupra civililor din Gaza, replica va fi una nimicitoare și va viza populația și infrastructura civile din Israel, iar bilanțul morților, inclusiv evrei, va fi rapid de ordinul milioanelor. Și în consecință, așa cum ziceam și la începutul articolului, chiar se va pune problema supraviețuirii statului Israel.

Cozmin Gușă