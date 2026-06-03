Cristian Popescu Piedone a dat în judecată primăria condusă de fiul său: Vrea 40.000 de euro, salarii neîncasate

Cristian Popescu Piedonea dat în judecată primăria condusă de fiul său. Fostul edil al sectorului 5 și ulterior șef al ANPC vrea să încaseze 40.000 de euro, bani din salarii care nu i s-au plătit câtă vreme a fost închis timp de un an și jumătate pe baza sentinței din Dosarul Colectiv.

La data de 25 mai 2026, Cristian Popescu Piedone a înregistrat o acțiune în contencios administrativ, la Tribunalul București, împotriva Primăriei Sectorului 5. Miza litigiului este de peste 40.000 de euro, drepturi salariale neachitate între iunie 2022 și mai 2023.

Curtea de Apel Brașov a decis definitiv, marți, că fostul președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Cristian Popescu Piedone, poate fi judecat în dosarul de corupție în care este acuzat că ar fi anunțat un control al instituției la Hotelul Internațional din Sinaia.

Potrivit portalului instanțelor, magistrații au respins ca nefondată contestația formulată de Piedone împotriva deciziei Tribunalului Brașov pronunțate în camera preliminară. Curtea de Apel a menținut legalitatea probelor administrate de procurori, precum și soluția instanței inferioare, iar decizia permite începerea judecății pe fond, scrie G4media.

Instanța l-a obligat, totodată, pe inculpat la plata cheltuielilor judiciare. Dosarul a fost trimis în judecată de Direcția Națională Anticorupție în octombrie 2025.

Procurorii susțin că, la 7 martie 2025, Cristian Popescu Piedone, în calitate de președinte al ANPC, ar fi divulgat informații confidențiale privind un control care urma să aibă loc în aceeași zi la Hotelul Internațional din Sinaia, unitate deținută de familia fostului politician Dan Radu Rușanu. Potrivit anchetatorilor, scopul ar fi fost ca hotelul să evite sancțiuni pentru eventuale nereguli.

În dosar apar interceptări în care Piedone ar fi dat indicații angajaților hotelului cu privire la pregătirea spațiilor înaintea verificării. Acesta ar fi cerut, între altele, ca personalul să poarte halate și bonete, frigiderele să fie aranjate, oalele să aibă capace, iar anumite camere să fie pregătite corespunzător clasificării unității.