Lovitura de palat USR-Ursula!

Am întrebat ieri Reprezentanța Permanentă a României din Bruxelles dacă a existat un vot la nivel ministerial, în Consiliu, în legătură cu mandatarea Ursulei von der Leyen în vederea semnării Acordului de parteneriat UE- Mercosur (EMPA) și a Acordului comercial interimar (iTA), în data de 9 ianuarie 2026. De asemenea, am întrebat dacă a fost vorba de o procedură scrisă (fără prezența fizică a miniștrilor de resort) și dacă da, cum pot fi făcute cunoscute publicului documentele oficiale care probează derularea acestei proceduri.

Iată, mai jos, răspunsul:

„Bună ziua,

Referitor la solicitarea dvs., vă confirmăm că deciziile care autorizează semnarea Acordului de Parteneriat UE-Mercosur (EMPA) și a Acordului Comercial Interimar (iTA) dintre UE și Mercosur au fost aprobate la nivelul Consiliului, la 9 ianuarie, prin procedura scrisă.

În ceea ce privește documentele oficiale ale Consiliului, acestea sunt disponibile la acest link:

EU-Mercosur: Council greenlights signature of the comprehensive partnership and trade agreement - Consilium

Gestionarea dosarului la nivelul Reprezentanței s-a facut la nivelul secției Comerț, iar coordonatele colegilor din secția Comert sunt disponibile pe site-ul Reprezentantei.

Toate cele bune,

Iulia NICULAE

Coordinator - European Parliament and inter-institutional relations"

Așadar, votul României în Consiliu pare a fi fost dat în scris, de către Ministrul userist al Economiei, fără acordul și, foarte probabil, fără știința pesediștilor.

Analizând conținutul link - ului la care ne trimite Reprezentanța Permanentă, observăm că:

- nu există un proces-verbal sau măcar o minută a deciziei, care să constate cvorumul și majoritătea;

- documentele anexate nu au număr și dată; ironic, chiar și notele de subsol sunt incomplete, trimițând la Jurnale Oficiale fără număr și dată (sunt trecute doar trei puncte, adică, spațiu de completat în viitor); cel puțin până la acest moment, nu se poate susține că există deciziile Consiliului, devreme ce NU sunt publicate;

- nu există dovezi ale votului scris din partea României, prin Ministerul Economiei;

- anunțul oficial declară textual că „acordurile vor necesita aprobarea Parlamentului European înainte de a putea fi încheiate oficial de către Consiliu; de asemenea, va fi necesară ratificarea de către toate statele membre ale UE pentru ca APEM să intre în vigoare"; cu toate acestea, acordul comercial are efect imediat, fără a mai fi condiționat de aprobările în lanț mai sus evocate.

Ce rezultă din acest răspuns?

Că mandatul pentru semnarea acordului este încă incert.

Că s-a utilizat procedura scrisă, fără ca publicul să fie anunțat în mod concis și transparent.

În fine, că ministrul userist al Economiei a trimis un vot scris fără să încunoștințeze publicul și partenerul de guvernare, adică, pesede (repet, în linkul indicat de reprezentanța permanentă a României la Bruxelles nu există proba).

Or, așa cum s-a lamentat ministrul pesedist al agriculturii, nu a existat acordul său asupra votului și, implicit, nu a existat acordul întregului pesede asupra unui asemenea vot.

Ceea ce s-a întâmplat este că: usere, probabil omițând să îi spună adevărul chiar și premierului, a semnat cu de la sine putere pentru mandatarea Ursulei von der Leyen în vederea semnării cu efect imediat a acordului UE - statele membre ale Mercosur.

De acum încolo, mingea este în terenul pesede: ori cere ieșirea usere de la guvernare, ori recunoaște că, de fapt, este favorabil acordului cu statele membre Mercosur (față de care votanți săi sunt pe față ostili) și supus docil al useriștilor și al regimului nicușorist.

Gheorghe Piperea