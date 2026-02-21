Ilie Sărăcie și-a tras propria oligarhie

Lipsa totala de empatie a premierului Ilie Bolojan fata de oamenii simpli, față de popor a devenit evidentă și este inexplicabila în condițiile în provine dintr-o familie simpla de tarani dintr-un sat de la poalele Muntilor Apuseni. Ilie Sărăcie va rămâne in istoria României drept un Robin Hood pe invers, adică un haiduc care a luat de la săraci și a dat la bogați.

Realitatea este ca, pe parcursul carierei sale politice, Bolojan s-a lipit de marii bogătași din Oradea, cu totii milionari în euro, începând cu fratii Ioan si Viorel Micula, patronii holdingului European Drinks and Foods și cu Zoltan Teszari, patronul DIGI (RCS/RDS) și continuând cu Beniamin Rus, patronul Selina Group, Stefan Kopanyi, patronul Prima Group, și Ioan Crisan, presedintele Federalcoop Bihor si apoi al Centrocoop (de vreo douăzeci de ani). Pe toți i-a sprijinit trup si suflet si toți l-au sponsorizat de-a lungul vremii, cel puțin în campaniile electorale. Unul i-a construit o casă de vacanță într-o suburbie a Vienei (în districtul 19), iar altul l-a gratulat cu o pensiune în Alpii Austrieci. Toti amicii milionari ai lui Bolojan au făcut mulți bani, majoritatea din afaceri cu statul, cu Primăria Oradea si cu Consiliul Județean Bihor. Toți amicii milionari au legatură cu capitalul străin si au realizat afaceri in strainatate, recte în țări mai apropiate geografic.

Conexiunile cu frații Micula de la European Drinks and Foods

Fratii Frații Ioan și Viorel Micula au demarat afaceri în județul Bihor după 1989, cu capital și cu bitter suedez, si au dezvoltat cel mai mare holding din România în domeniul producerii și comercializării de apă minerală, băuturi alcoolice și răcoritoare, European Drinks and Foods. Aceștia au cumpărat cel mai vechi hotel de top din Oradea, Astoria, precum și fostul hotel Transilvania, în care au amenajat sediului holdingului lor. Au făcut și investiții imobiliare în Oradea, construind câteva minicartiere de locuințe după ce Ilie Bolojan a devenit primar al urbei de pe Crișul Repede. Frații Micula l-au ajutat substantial pe Bolojan în perioada în care a fost implicat în afaceri, furnizându-i mărfurile produse pentru cele trei magazine ABC pe care le-a deținut în zona natală (în orașul Aleșd și în localitățile Vadu Crișului și Tileagd), cu plata la termene lungi. Cu toate acestea, magazinele lui Bolojan au intrat în faliment după câțiva ani, având numai față de stat obligații fiscale restante în valoare de 1,5 miliarde de lei vechi.

Frații Micula l-au sprijinit substantial pe Bolojan să acceadă în funcții politice și administrative importante (președinte al PNL Aleșd, vicepreședinte al PNL Bihor, prefect al județului Bihor, secretar general al Guvernului Tăriceanu II) și să câștige funcția de primar al municipiului Oradea. Cei doi frați au fost sponsori importanți ai PNL și s-au aflat în relații apropiate cu foștii lideri și premieri liberali Călin Popescu Tăriceanu și Ludovic Orban. Actualul premier a fost sprijinit în mod deosebit de un văr al fraților Micula implicat în politică, Cornel Popa, fost director economic al holdingului European Drinks and Foods, ulterior senator, președinte al PNL Bihor și președinte al Consiliului Județean Bihor. Și Bolojan i-a ajutat pe bogații și influenții frați bihoreni îndeosebi în obținerea autorizațiilor de construire pentru afacerile lor imobiliare și în obținerea unor facilități fiscale. Cel mai substantial sprijin a fost pentru plata sumei de 400 de milioane de euro despăgubiri de către Guvernul Ludovic Orban în decembrie 2019, la scurt timp după preluarea guvernării de către PNL împreună cu USR și UDMR. Despăgubirile au fost acordate printr-o hotărâre a unui tribunal arbitral din SUA, care a fost ulterior anulată în recurs, dar statul român a rămas cu bani dați. Ilie Bolojan devenise în perioada respectivă unul din cei mai influenți lideri ai PNL, deținând funcțiile de secretar general și apoi de prim-vicepreședinte national, și era într-o relație veche și apropiată cu premierul Orban. În plus, Marcel Bolos, omul de bază al lui Bolojan în guvernele din perioada 2019-2025, era unul din miniștrii influenți ai Guvernului Orban.

Combinațiile cu holdingurile DIGI și SELINA și cu președintele CENTROCOOP

Holdingul DIGI, patronat de Zoltan Teszari, devenit cap de serie în România în domeniul telefoniei și televiziunii prin cablu, si-a extins afacerile in Ungaria, Slovacia, Croatia, Austria si Italia, adică pe perimetrul fostului Imperiu Austro-Ungar. Cu sprijinul primarului Bolojan, holdingul DIGI a obținut o parte din palatul Vulturul Negru, ceea mai impunătoare construcție new seccesion (arte nouveau) din Oradea și din Transilvania, o adevărată bijuterie arhitecturală, în care și-a stabilit sediul. Palatul a fost construit la începutul secolului XX și a ajuns în proprietatea statului roman după primul război mondial. Așteptăm ziua în care Bolojan o să ne lămurească cum a fost vândut acest monument arhitectonic exceptional.

Selina Group este, de mai bine de două decenii, principalul abonat la lucrări de reparație și asfaltare de drumuri și străzi atât în municipiul Oradea cât și în restul județului Bihor. Grupul Selina a înflorit în perioada în care președintele Consiliului Județean Bihor a fost Alexandru Kiss de la UDMR și a reînflorit în în perioada în care Ilie Bolojan a fost primar al municipiului Oradea și președinte al Consiliului Județean Bihor. În această perioadă, și Selina a construit câteva cartiere de blocuri de locuințe în Oradea. Patronul Beniamin Rus a fost inculpat, trimis în judecată și condamnat în primă instanță pentru fapte de corupție în dosarul fostului președinte al UDMR și CJ Bihor, Alexandru Kiss. Rus a avut combinatii in afaceri cu firme mari de asfaltare din Ungaria, ca Vakonnd Zrt Budapesta.

În functiile detinute in cooperatia bihoreana si nationala, Ioan Crisan a promovat afaceri cu sistemul cooperatist din Ungaria. Și Crișan a fost implicat în afaceri imobiliare în Oradea. Conform unor surse, acest veteran și lăcomos cooperatist ar deține restaurantul Belvedere, denumit și Ciuperca, reabilitat recent, și un restaurant recent amenajat în fostul sediu al UJCC Bihor, situat lângă Primăria Oradea, împreună cu fostul primar Ilie Bolojan și cu actualul primar Florin Birta. Cert este că restaurantul Belvedere este, de mai multă vreme, localul preferat al lui Bolojan. Un alt restaurant preferat de acesta este Allegria, care este înscris în acte pe numele socrului primarului Birta și este administrat de soția sa.

Frăția cu PRIMA lui Kopany

Un oligarh local care a crescut exponential în afaceri odată cu Ilie Bolojan în politică și în administrație este bunul și vechiul său amic Ștefan Kopanyi, care s-a extins la nivel national în ultimii trei ani. Acest Kopany a debutat ca mic valutist și cămătar, după care s-a ocupat și cu îmbutelierea și comercializarea de băuturi alcoolice la negru. Bolojan s-a cunoscut cu acesta în perioada în care a deținut cele trei magazine ABC, când a achiziționat băuturi alcoolice de la un depozit pe care-l deținea în Oradea (pe strada Iuliu Maniu). Ștefan Kopanyi a devenit în era bolojană cel mai mare investitor imobiliar din Oradea, un adevărat rege al dezvoltatorilor imobiliari din urbea de pe Crișul Repede, cu un portofoliu al afacerilor estimat la circa un miliard de euro. Grupul de firme PRIMA a construit sase cartiere in oras, incluzand sute de blocuri si mii de apartamente.

Amicul Kopanyi a construit în era bolojană cele mai multe, mai mari și mai înalte blocuri de apartamente din Oradea, fiind evident că nu a întimpinat opreliști de la primărie sau de la alte instituții, ci a avut parte de un sprijin total. Amicul Kopany a obținut cele mai multe, mai prețioase și mai dorite terenuri intravilane, majoritatea în buricul târgului sau în locații cu mare atractivitate imobiliară, care au aparținut unor foste intreprinderi de stat, cooperației de consum sau unor actuale companii naționale cu capital de stat și au ajuns în domeniul public al Municipiului Oradea, recte în administrarea Primăriei. Amicul Kopanyi a beneficiat din partea municipalității de utilitățile necesare (apă, canalizare, curent electric, gaz metan). Astfel, grupul PRIMA a construit cel puțin șase ansambluri imobiliare (cartiere și minicartiere) pe terenurile care au aparținut Fabricii Înfrățirea (cea mai mare din Oradea), Fabricii de Carne (Abatorul Oradea), Fabricii de Lapte, UJECOOP/Federalcoop Bihor (mici intreprinderi de producție sau de prestări servicii, ateliere și depozite în zona Nufărul), Companiei Naționale CFR (lângă Gară) și Companiei Naționale a Imprimeriilor CORESI (Imprimeria de Vest Oradea).

În ultimii trei ani, grupul PRIMA și-a extins afacerile imobiliare și în capitala României, Bucuresti, și în capitala simbolică a Transilvaniei, Cluj Napoca. In anul preelectoral 2023, holdingul oradean a demarat un proiect de construire a 5.500 de apartamente in Bucuresti, marea majoritate in sectorul 6, în care a fost primar Ciprian Ciucu, devenit un apropiat politic al lui Bolojan, după ce acesta a ocupat funcțiile de lider interimar și apoi de lider deplin al PNL. Astfel a fost cimentata osmoza intre ex-primarul orădean Ilie Bolojan si ex-primarul general al capitalei, Nicusor Dan. Grupul oradean a finalizat pana acum trei proiecte ( Boemia Apartaments, Core Timpuri Noi si Prima Vista) si urmeaza sa realizeze unul in cartierul Ghencea, langa stadionul Steaua.

Potrivit unor colocatari, actuala parteneră a premierului Ilie Bolojan, Ioana Fâșie, și mama acesteia locuiesc în apartamente dintr-un bloc PRIMA, construit în cartierul Nufărul. Inclusiv Bolojan a locuit și locuiește aici când se află în Oradea. Ca, de exemplu, în penultima duminică, când a venit acasă cu un avion privat și a avut o adunare de taină într-o locație din localitatea suburban Sânmărtin. Nu am reușit încă să aflăm în ce mod au fost dobândite aceste apartamente. Bolojan refuză de aproape un an să ofere opiniei publice un răspuns în acest sens. Persoane care s-au aflat în anturajul său apropiat afirmă că actualul premier ar deține o cotă procentuală între 30-50% din afacerile PRIMA Group.

Favorizarea samsarului german Bernhard Kubon

De vreun deceniu incoace, Ilie Bolojan s-a conectat, prin intermediul unuia din cei mai mari samsari de terenuri din Oradea, Mihail Pater (cu cetățenie austriacă și cu domiciliul în Viena), care a fost invitat și imortalizat la festivitatea de la Palatul Cotroceni cand, in calitate de presedinte interimar, a predat stafeta presedintelui ales Nicusor Dan, cu afaceristul german Bernhard Kubon (cu domiciliul în orașul Saaldorf din Germania și cu reședință în România, în localitatea Husasău de Criș). Dintr-un document emis de Oficiul Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor în septembrie 2022, rezultă ca până la data respective intrepridul cetățean german a reușit să obțină și să dețină( pe persoană fizică autorizată Kubon Bernhard PFA) nu mai puțin de 281 de terenuri în municipiul Oradea și în localități limitrofe de mare interes imobiliar, respectiv în Paleu, Sânmărtin, Borș, Oșorhei și Lugașu de Jos. Numarul terenurilor achizitionate în municipiul Oradea si in judetul Bihor ar fi depasit intre timp cifra de 400, potrivit surselor noastre.

Conform acelorasi surse, Bernhard Kubon ar fi făcut achiziții importante de terenuri și în alte state ale Uniunii Europene, cum ar și Austria, Ungaria și Slovacia, rezultând că acesta dispune de sume fabuloase de bani, cu o proveniență deocamdată necunoscută. Terenurile din Oradea și din localitățile limitrofe au fost achiziționate prin fraudarea legii cu contracte de întreținere, contracte de împrumut garantate cu ipoteci, acte de dare în plată sau donații, prin care a fost eludată plata taxelor aferente la valoarea reală a acestora. Cert este că Kubon este samsarul care a beneficiat, în ultimii ani, de cele mai mari sume de bani de la Primăria Oradea. De exemplu, printr-o hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 27 noiembrie 2022 a fost aprobată cumpărarea, la un preț de aproape 700 000 de euro (mai exact, 681.840 de euro), a unui teren pe care Kubon l-a dobândit în mod fraudulos în zona Lotus, la un preț de circa 20 de ori mai mic. La fel de dubios este faptul că prețul a fost achitat de Primăria Oradea a doua zi (28 noiembrie 2022), deși hotărârea nu fusese redactată și nu fusese validată de Prefectura județului Bihor prin controlul de contencios administrativ.

Pe rolul Tribunalului Bihor există procese prin care Bernhard Kubon solicită Primăriei Oradea despăgubiri exorbitante, de ordinul zecilor de milioane de euro, pentru care invocă o pretinsă nefolosință a unor terenuri obținute prin modalitati frauduloase. Afaceristul german este reprezentat de un avocat hârșit în rele, Ionel Măduța (arestat și condamnat pentru trafic de influență în primă instanță), a carui sotie este de aproape doua decenii, judecatoare la Curtea de Apel Oradea, la care detine de câțiva ani functia de președinte al Secției 1 Civilă. Aceasta este cunoscuta drept o judecatoare tranzactionista, fiind denumita ,,mama samsarilor de terenuri din Oradea". Kubon a fost implicat și în construirea de blocuri de locuințe în urbea de pe Crișul Repede. În cercuri bine informate se vehiculează că ar fi închiriat mai multe terenuri companiei austriece STRABAGG, care le-a exploatat pentru nisip și pietriș și le-a transformat în lucii de apă, fără a fi solicitate și obținute permise de exploatare.

Investitorul austriac și nașul magnat maghiar

Conform unor surse serioase, Ilie Bolojan a fost conectat și cu un investitor austriac, care a fost adus la Oradea de un alt amic milionar, care are afaceri mari în România (în Oradea și în Cluj Napoca) și în Austria (la Viena, Linz si Salzburg). Investitorul austriac a achiziționat circa 7.000 de hectare de teren in județele Bihor si Satu Mare si a adus la Oradea un lanț de jocuri de noroc, care s-a extins in zonă. În siajul lui Bolojan s-a aflat și afaceristul Horia Simuț, poreclit în lumea interlopă ,,Teo de la Bowling", care deține monopolul sălilor de bowling, billiard și snooker din Oradea, care sunt înțesate cu aparate electronice de jocuri de noroc. Acesta deține cea mai mare sală de bowling din oraș, Black and White, amenajată în Lotus, cel mai mare mall din Oradea. Simuț este și principalul importator de cafea din urbea de pe Crișul Repede și a fost implicat mai mulți ani și în afaceri imobiliare.

Bine informatul analist Cosmin Gușă a dezvăluit recent că nașul de cununie al premierului Ilie Bolojan cu actuala sa parteneră Ioana Fâșie ar fi unul din cei mai potenți oameni de afaceri din Ungaria, Zoltan Kondor. Acesta a deținut profitabila companie AUTONET din Satu Mare, pe care a vândut-o unui concern din Elveția. Legat de familia Rotschild, Kondor s-a stabilit în Budapesta și a devenit un milionar fruntaș în Ungaria, unde are control asupra companiei petroliere MOLL și a OTP Bank. Totodată, a devenit unul din principalii brookeri de putere și sfetnici economici ai premierului Viktor Orban. Este posibil ca acesta să le asigure resurse de finanțare principalilor oligarhi din jurul premierului Ilie Bolojan. Devine tot mai vizibil că actualul șef al Guvernului României nu ține cu norodul, ci cu tagma jefuitorilor, îndeosebi cu oligarhii autohtoni și străini aciuați în jurul său.

Valer Marian