Să vedem cum s-a făcut unirea cu Basarabia din 1918. La putere la Chișinău era o grupare de menșevici care dețineau puterea în sovietul local, știți că soviet se traduce prin sfat, da? Bun, și menșevicii ăștia de la Chișinău între 1917-1918 nu prea erau lămuriți încotro s-o apuce, adică printre ei erau niște unioniști sinceri, dar erau și băieți cu mai multe fațete. Au încercat ei diverse combinații pe principiul „cu oricine, dar nu cu România", țop încolo, țup încoace. Și-au dat seama că situația e maronie atunci când ucrainenii de toate variantele au anunțat că parcă Basarabia face parte din Ucraina Mare (erau ucraineni bolșevici, erau ucraineni naționaliști, erau ucraineni anarhiști, complicăciune).

Menșevicii de la Chișinău au văzut că situația își schimbă culoarea de la maronie la căcănie atunci când Lenin a desantat peste ei un contingent de revoluționari profesioniști. Cam asta era tehnologhia revoluționară a lui Lenin: trimitea o gașcă de băieți hotărâți (și fete, erau și fete) care prelua prin forță sovietul (sfatul) local și îl bolșeviza prin intimidarea fizică sau eliminarea celor care aveau păreri diferite. Așa, și desantul lui Lenin a început să execute menșevicii locali de la Chișinău - care au avut totuși inspirația să solicite intervenția armatei române. Armata română a trecut Prutul, i-a zburătăcit pe bolșevicii lui Lenin și menșevicii de la Chișinău au votat unirea Basarabiei cu România - sincer vorbind nu prea aveau încotro s-o apuce și știau că dacă pun bolșevicii gheara pe ei o să fie vai de cozonacul lor. Ceea ce s-a și întâmplat mai încolo, bolșevicii i-au pedepsit în 1940 pe toți menșevicii de la Chișinău pe care au reușit să-i găbjească.

În prezent situația e maronie, cu perspective căcănii serioase pentru menșevicii de la Chișinău. Ucrainenii dau semne că își pierd răbdarea cu contingentul rus din Transnistria, parcă ar avea nevoie de o victorie rapidă și facilă (înțelegeți acum știrile despre blocada Transnistriei și altele care sunt ventilate în presa kieveană?). Dacă Ucraina decide să acționeze de capul ei menșevicii de la Chișinău nu prea au loc de întors - o intervenție ucraineană în Transnistria chiar ar fi interesantă din punctul de vedere al acrobațiilor retorice de care vom avea parte din partea experților locali. Perspectiva unui desant muscal la Chișinău pare îndepărtată, dar lucrurile se pot mișca repede, chiar foarte repede.

Pe de altă parte menșevicărimea de la Chișinău a intrat în zgubilici accentuat după declarația Maiei Sandu. Eugeniu Carada (băiatul care s-a ocupat cu finanțele pentru susținerea ideii de România Mare) avea o vorbă: „pentru România - oricând, cu oricine, împotriva oricui". Menșevicărimea actuală de la Chișinău are un principiu: „oricând, oricum, cu oricine - dar nu cu România!" Și am văzut zilele astea divizia menșevică anti-unionistă de la Chișinău în toată splendoarea ei. Îi lămuresc repede kievenii sau muscalii, vedem care se mișcă mai repede.

