Netanyahu îi ia lui Trump rampa de ieșire

Autor: Paul Craig Roberts

Am ajuns la concluzia că nu există niciun guvern de pe Pământ implicat în evenimente majore care să fie ancorat în realitate. Să începem cu Israel, Washington, Iran, Rusia, China.

Irealismul Israelului este agenda sionistă a „Israelului Mare” – Israel de la Nilul din Egipt până la Pakistan, întregul Orient Mijlociu musulman. Această agendă este motorul actualului război israeliano-american împotriva Iranului, cu Turcia, Libanul și Arabia Saudită așteptând în culise. Israelul a folosit deja cu succes Washingtonul pentru a distruge Libia, Irakul și Siria ca state arabe funcționale. Orientul Mijlociu este o zonă vastă cu mulți oameni. Israelul este minuscul, cu o populație mică, și nu are nicio posibilitate să ocupe și să controleze o suprafață atât de mare precum Orientul Mijlociu.

Totuși, agenda sionistă rămâne obiectivul principal al guvernului israelian. Nimeni din Washington, Europa, Rusia, India, China și Orientul Mijlociu nu înțelege că, atâta timp cât „Israelul Mare” rămâne agenda sionistă, pacea în Orientul Mijlociu este complet imposibilă. Totuși, niciun guvern, nici măcar Iranul, nu este suficient de ancorat în realitate încât să vadă acest fapt evident și să propună negocierea renunțării Israelului la angajamentul față de „Israelul Mare”. În schimb, negocierile se concentrează pe renunțarea Iranului la dreptul de a îmbogăți uraniu și de a fabrica rachete. Asemenea negocieri nu fac nimic pentru a descuraja agresiunea israeliană. Ele o fac chiar mai ușoară.

Irealismul Iranului este convingerea, evidențiată de programul său în 10 puncte, că pacea poate fi obținută fără a aborda agenda sionistă. Iranul crede că, dacă cele 10 puncte sunt acceptate și aplicate, pacea va fi consecința. Totuși, cele 10 puncte ale Iranului nu fac nicio referire la agenda sionistă a „Israelului Mare”, exprimată de neoconservatorii sionist americani prin formula „șapte țări distruse pentru Israel în cinci ani”. Este clar că guvernul iranian nu înțelege că pacea în Orientul Mijlociu depinde de un singur lucru și numai de unul singur – abandonarea de către Israel a agendei sioniste.

Statele din Golf, Turcia și Arabia Saudită împărtășesc lipsa de realism a Iranului în privința „Israelului Mare”. Orientul Mijlociu nu s-a unit niciodată împotriva amenințării israeliene și s-a mulțumit să fie doborât unul câte unul. Statele stupide din Golf s-au aliat chiar cu Israelul și America împotriva fraților lor musulmani.

Irealismul lui Putin constă în incapacitatea sa de a înțelege că „rădăcina conflictului” nu este absența unui acord de securitate reciprocă cu Occidentul, ci agenda hegemonică a Washingtonului. La fel cum Israelul urmărește hegemonia în Orientul Mijlociu, Washingtonul urmărește hegemonia asupra lumii întregi. Agenda Washingtonului nu este mai realistă decât cea a Israelului, dar Doctrina Wolfowitz rămâne totuși factorul operativ în politica externă americană. Putin nu înțelege că, atunci când negociază cu Washingtonul, negociază de fapt cu hegemonia americană. Trump nu a renunțat la hegemonia americană. Recent, el a extins hegemonia americană asupra Iranului, Strâmtorii Ormuz, Venezuelei, Groenlandei și Cubei. El impune hegemonia americană asupra Rusiei prin sancțiuni și asupra Chinei prin amenințări cu sancțiuni, tarife și probleme cu Taiwanul.

Irealismul Chinei este convingerea lui Xi că, printr-o politică de non-implicare, China își poate depăși adversarii. Xi a mers atât de departe încât a epurat armata chineză de toți ofițerii care ar lupta pentru China și i-a înlocuit cu politicieni care vor fi ghidați de iluziile lui Xi, nu de realitățile militare. Acest lucru a făcut din China un aliat inutil pentru Rusia și Iran. Eșecul celor trei țări de a forma un tratat de securitate reciprocă le-a lăsat pe fiecare izolate și, astfel, ținte mai ușor de lovit pentru hegemonia americană. Dintre cele trei țări, doar Iranul este dispus să lupte.

Irealismul Washingtonului constă în neglijența suveranității SUA, care a permis Israelului să trimită America la război în Orientul Mijlociu în primul sfert al secolului 21, cu un cost de trilioane de dolari și multe vieți americane. Influența israeliană în SUA este predominantă în finanțe, media, universități și divertisment, unde americanii absorb o viziune sionistă asupra lumii. Mulți americani, după cum se vede din „creștinii sioniști”, conservatorii cu sloganul „nu poți fi american dacă nu iubești Israelul” și supunerea Congresului SUA față de fiecare cerere israeliană, sunt mai israeliieni decât americani.

Iranul nu înțelege că nu este în război cu America. America este doar un proxy pentru Israel. Iranul este în război cu „Israelul Mare”. Astfel, programul în 10 puncte al Iranului este inutil, deoarece nu abordează agenda sionistă. Cele 10 puncte ale Iranului l-au servit pe Trump, nu pe Iran. I-au oferit lui Trump o rampă de ieșire înainte ca el să fie nevoit să-și calce promisiunea de a stinge civilizația iraniană.

Iranul sărbătorește „o victorie istorică prin acceptarea de către Trump a planului în 10 puncte”. Dar Trump nu a acceptat planul iranian. El a spus că îl acceptă ca bază pentru negocieri – același lucru pe care i l-a spus rușilor de nenumărate ori. Victoria pe termen scurt îi aparține lui Trump, nu Iranului. Iranul a jurat că nu va accepta un armistițiu, dar l-a acceptat. De fapt, nu există niciun armistițiu. Israelul a bombardat imediat cartiere rezidențiale civile într-un oraș creștin din Liban, ucigând și rănind aproximativ 2.000 de civili. Iranul a anunțat imediat că Strâmtoarea este din nou închisă.

Este clar că Netanyahu urmărește distrugerea Iranului, nu pacea. Trump va trebui să lupte cu Netanyahu pentru rampa sa de ieșire. Iranul spune că armistițiul include și Libanul. Israelul și vicepreședintele american Vance spun că nu. Fie că își dă seama, fie că nu, Vance i-a dat lui Netanyahu undă verde să continue atacul asupra Libanului. Dacă Iranul își ajustează cele 10 puncte la interpretarea Vance-Netanyahu, Iranul va intra în negocieri după ce a renunțat deja la unul dintre cele 10 puncte. Deoarece nu există armistițiu, pot exista negocieri? Dacă nu, unde este rampa de ieșire a lui Trump?

Indiferența pe care Netanyahu a demonstrat-o față de președintele Americii este un indiciu că Netanyahu este încrezător că, așa cum au spus prim-miniștrii israelieni, „Israelul controlează America”. Dacă Trump nu rupe controlul Israelului asupra Americii, se pare că vom fi prinși în război cu Iranul.