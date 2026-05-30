Conștiința este singurul lucru care există cu adevărat, susține un om de știință
Postat la: 30.05.2026 |
Imaginează-ți asta: Privești un apus pe plajă în timpul verii. Pe măsură ce soarele coboară în ocean, privești cum cerul se transformă într-o pânză de roșuri calde, portocalii adânci și violeturi pastelate. Ești cald și fericit în timp ce amintirile vacanțelor din copilărie îți vin în minte.
A simți cum este să fii viu în acel moment, privind apusul, este esența conștiinței-cunoscută și sub numele de starea de a fi treaz, conștient de împrejurimile tale și capabil să procesezi experiențele. O explicație pentru conștiință compară creierul tău cu un computer, iar conștiința este software-ul care rulează pe el. Neuronii se activează, semnalele se transmit rapid prin sinapse și, voilà, experimentezi lumea. Dar ce ar fi dacă conștiința ar fi de fapt un element fundamental al universului însuși, similar cu gravitația sau masa, și nu ceva creat de creier?
Aceasta este esența unei prezentări recente a neuroștiințistului Christof Koch, PhD, un investigator meritoriu la Allen Institute, o organizație de cercetare multidisciplinară cu sediul în Seattle-și teoria ar putea în sfârșit să răspundă la unele dintre cele mai mari mistere ale cosmosului. „Întrebarea este dacă - și în ce măsură - întreaga lume fizică este o manifestare a ceva mental," spune Koch într-un interviu.
El explică faptul că tot ceea ce experimentăm în lumea externă - de la a vedea soarele apunând la orizont sau a simți - este mediat de experiența noastră conștientă. Pentru Koch, acest lucru implică faptul că doar experiența conștientă există cu adevărat. Tot cealaltă, cum ar fi lumea materială, este secundar, spune el.
Koch explică modul în care teoriile anterioare despre conștiință - cum ar fi fizicalismul - nu reușesc să explice lucruri precum de ce oamenii au dragoste pentru copiii lor, de ce oamenii găsesc frumos Beethoven și de ce ne place lumina soarelui.
Fizicalismul afirmă că fiecare gând, emoție și experiență pe care o ai se datorează proceselor fizice și neurobiologice subiacente. Dar nu ia în considerare aspectul subiectiv al acestora. De exemplu, fizicalismul explică modul în care creierul tău înregistrează un apus, dar nu explică cum te simți cu adevărat când vezi amestecul frumos de culori din cer.
Pentru Nicco Reggente, PhD - director de cercetare al Institutului pentru Studii Avansate ale Conștiinței, un laborator de cercetare situat în Santa Monica, California - „conștiința" este capacitatea de a experimenta. La fel ca și Koch, Reggente crede de asemenea că conștiința este o componentă de bază a realității, mai degrabă decât ceva produs exclusiv de creier.
El compară mințile noastre active cu un zmeu zburător, unde zmeul este creierul și vântul este conștiința ca parte fundamentală a realității. „Zmeul trebuie construit din materialele potrivite, în configurația potrivită, cu atașamentul potrivit, dar zborul său depinde în întregime de vânt," spune Reggente.
Un radio face o altă analogie bună, explică Reggente: „Nu produce emisia, ci primește și transduce un semnal care este deja prezent," spune el. „Dar, spre deosebire de un radio, creierul nu reproduce pur și simplu acel semnal cu o fidelitate ridicată-interacționează cu el." Și acea interacțiune este ceea ce dă naștere experienței noastre subiective particulare.
Deci, dacă conștiința este într-adevăr o parte fundamentală a universului, ce înseamnă acest lucru pentru noi ca oameni? Pentru început, ar putea răspunde la o serie de întrebări pe care altfel le-am considerat imposibile, conform lui Reggente. El crede că „problema dificilă a conștiinței"-sau cum experiența subiectivă ar putea apărea din materia fizică-este cazul evident.
„Dacă conștiința este fundamentală, întrebarea se dizolvă: Nu mai trebuie să explici cum apare mintea din materie decât un fizician trebuie să explice cum apare spațiu-timpul din ceva mai de bază," spune Reggente. „Cu această viziune, „problema dificilă" nu este o problemă deloc."
Aceeași logică se aplică și la enigmele cosmologice-sau alte întrebări cuprinzătoare care par imposibil de răspuns-cum ar fi, „Ce a fost înainte de Big Bang?" sau „În ce se extinde universul?" potrivit lui Reggente.
„Se simt fără răspuns pentru că sunt erori de categorie, nu pentru că răspunsurile sunt ascunse," spune el. „În loc să întrebăm cum produce materia mintea, întrebăm cum își structurează mintea însăși pentru a părea materie." Multe dintre cele mai dificile probleme ale noastre s-ar putea dovedi a fi artefacte ale pornirii de la un punct greșit.
Aceeași logică ar putea fi aplicată și problemelor la un nivel mult mai uman. Conștiința este deja o considerație în medicină - dar dacă este o parte fundamentală a realității, ar putea asta schimba modul în care profesioniștii din domeniul medical tratează pacienții, cum ar fi cei în comă sau cei care au fost declarați clinic morți, dar au fost resuscitați cu succes?
Aproximativ 10% dintre pacienții care supraviețuiesc unui stop cardiac în spital raportează că au avut o experiență apropiată de moarte (EAM/NDE), în care au murit temporar, conform lui Koch. Indiferent de orice explicații metafizice, cei care experimentează o experiență de moarte clinică se întorc permanent transformați în bine.
Într-adevăr, în ciuda experienței unui traumatism fizic masiv, cum ar fi un atac de cord, majoritatea experiențelor de moarte clinică sunt copleșitor de pozitive. Pacienții raportează frecvent că „au întâlnit absolutul", spune Koch-ceea ce, conform teoriei sale, ar putea fi un fel de conștiință fundamentală.
Dar Koch spune că medicii nu sunt în general învățați despre acest lucru în școala de medicină și, ca atare, adesea vor respinge aceste experiențe ale pacienților. Pe de altă parte, Reggente susține că viziunea asupra conștiinței ca fiind fundamentală nu alterează substanțial tratamentul clinic. Zmeul poate fi rupt, radioul poate fi deteriorat, dar creierul rămâne un receptor necesar pentru conștiința acelui individ, spune Reggente.
Dacă cercetătorii ar dovedi vreodată că Koch și Reggente au dreptate, nu doar că ar descifra misterele minților noastre, ci și ale universului nostru. Așadar, data viitoare când admiri un apus de soare frumos coborând spre orizont, să știi că conștiința ta ar putea fi ultimul maestru de scenă care trage sforile.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Drona rusească a lovit cartierul din Galați cu numele unui erou ucrainean care a luptat contra Rusiei. Povestea hatmanului Ivan Mazepa
Cartierul in care se afla blocul lovit de o drona ruseasca in noaptea de joi spre vineri, 29 mai, in municipiul Galați, ...
-
ANAF a verificat tranzacții intra-grup de peste 199 mld. lei. Ce a constatat după un asemenea volum de control
Controalele pe prețuri de transfer au stabilit obligații suplimentare pe impozit pe aproximativ 386 mil. lei 152 de cont ...
-
Pat pe comandă cu spații ascunse - cum îți maximizezi depozitarea fără să încarci dormitorul
Dormitorul ar trebui sa fie un spațiu al liniștii și al confortului, nu unul aglomerat de obiecte depozitate la intampla ...
-
Ce se întâmplă cu anvelopele dacă conduci frecvent pe drumuri scurte
Mulți șoferi cred ca anvelopele se uzeaza mai ales la drum lung, pe autostrada sau in condiții dificile. În realit ...
-
Tranzitia catre Agricultura Ecologica: Cum poate certificarea SRAC sa valideze angajamentul pentru practici sustenabile?
Agricultura ecologica nu mai este doar o nișa pentru producatorii care vor sa se diferențieze, ci o direcție tot mai imp ...
-
Descoperirea care spulberă legenda fântânii cu apă vie din Castelul Corvinilor. Ce au scos muncitorii de la 30 de metri adâncime
Veche de șase secole, „fantana vie" din Castelul Corvinilor amintește de una dintre cele mai infioratoare legende ...
-
Bitcoin se prăbușește după declarațiile lui Trump: peste 270 de milioane de dolari lichidate într-o oră
Bitcoin a scazut sub pragul de 73.500 de dolari, iar lichidarile de pe piața criptomonedelor au depașit 270 de milioane ...
-
Numărul şomerilor a ajuns la 512.000 de persoane, în aprilie, în creştere faţă de aprilie 2025. În rândul tinerilor, rata şomajului este de 28,8%, în perioada ianuarie-martie 2026
Rata somajului in luna aprilie 2026 a fost, in forma ajustata sezonier, de 6,3%, in scadere cu 0,2 puncte procentuale fa ...
-
O dronă rusească a căzut pe un bloc din Galați și a explodat. MApN: Nu e un atac asupra României, e un efect al războiului din Ucraina. Care e reacția NATO
O drona a cazut joi noaptea pe un bloc din centrul Galațiului, transmite DSU. Drona a explodat, iar doua persoane au ars ...
-
Mărturia pasagerei încătușate după bătaia într-un autobuz din Pitești: „Am 38 de kg, nu am vrut să mă bat cu șoferul!"
Cazul șocant petrecut intr-un autobuz din Pitești, miercuri seara, ia o noua turnura dupa ce femeia luata in catușe a of ...
-
Super El Niño, fenomenul care va influența vremea vara aceasta. Au apărut deja primele anomalii
Un posibil Super El Niño incepe sa remodeleze circulația atmosferica globala, iar primele efecte sunt deja vizibi ...
-
Incident fără precedent în spațiul cosmic: un astronaut și-a pierdut capacitatea de a vorbi. Ce înseamnă asta pentru misiunile viitoare?
Astronautul veteran NASA Mike Fincke a confirmat ca el a fost membrul echipajului care a suferit un incident medical la ...
-
Wall Street Journal: Europa începe să ia în calcul un scenariu sumbru - extinderea de către Putin a războiului dincolo de granițele Ucrainei
Președintele rus Vladimir Putin starnește temeri tot mai mari in capitalele europene, arata ziarul american Wall Street ...
-
Manuscrisul pierdut al Regelui Arthur reapare după 700 de ani. Relicva medievală ar putea fi vândută pentru 2,7 milioane de dolari
Un manuscris medieval extrem de rar despre Regele Arthur, Merlin și cautarea Sfantului Graal va fi scos la licitație la ...
-
Reguli de aur când probați o pereche nouă de pantofi de lucru
Alegerea și probarea corecta a unei perechi noi de pantofi de lucru influențeaza direct confortul, siguranța și rezisten ...
-
Fostul ambasador SUA, avertisment pentru Nicușor Dan. "Aparatele video de la Cotroceni sunt făcute de o companie despre care se știe în toată lumea că face spionaj"
Fostul ambasador al SUA in Romania, Adrian Zuckerman, avertizeaza ca statele democratice, inclusiv Romania, sunt vizate ...
-
Românii se bat pe locurile de muncă: peste 61 de aplicări pentru fiecare job disponibil. Piața muncii arată presiunea uriașă dintre cerere și ofertă
Piața muncii din Romania devine tot mai aglomerata in contextul in care numarul locurilor de munca disponibile ramane li ...
-
Ce taxe platesti ca freelancer in Romania?
Lucrezi pe cont propriu si nu stii exact unde se duc banii? Esti departe de a fi singurul in situatia aceasta. Freelanci ...
-
Cum să economisești energie cu un aer condiționat 12000 BTU fără să renunți la confort
Caldura din timpul verii poate transforma rapid un apartament intr-un spațiu greu de suportat, mai ales in zilele in car ...
-
Fost oficial CIA acuzat că a furat lingouri de aur în valoare de peste 40 de milioane de dolari. Nu este încă clar la ce intenționa să folosească fondurile
Un fost oficial CIA de rang inalt, cu autorizație de secretizare, este acuzat ca a furat sute de lingouri de aur in valo ...
-
Cum sa alegi bijuteriile din argint cu perle
O perla fara luciu este, in esența, o margea mata. Aceasta afirmație, simpla in aparența, rezuma una dintre cele mai fre ...
-
De ce tabla cutată este alegerea ideală pentru hale, anexe și proiecte industriale
În domeniul construcțiilor industriale, eficiența și durabilitatea sunt criterii esențiale. Halele, anexele și spa ...
-
„Creiere prăjite" de inteligența artificială. Riscul unei noi crize de burnout la locul de muncă
Inteligența artificiala a fost prezentata drept tehnologia care urma sa reduca volumul de munca și sa ofere oamenilor ma ...
-
Robert F. Kennedy Jr. a prins doi șerpi cu mâinile goale dar americanii "au făcut mișto" de el
Robert F. Kennedy Jr., secretarul Departamentului Sanatații și Serviciilor Sociale (HHS) al SUA, a devenit viral pe rețe ...
-
Incident bizar în SUA: un câine aflat într-o camionetă a împuşcat o femeie, în parcarea unui magazin
Un incident neobișnuit petrecut in statul american Nebraska s-a incheiat cu ranirea unei femei, dupa ce un caine aflat i ...
-
Cioban acuzat de braconaj după ce a omorât cu toporul un urs care îi atacase oile
Un barbat din județul Salaj are dosar penal pentru braconaj dupa ce a ucis cu toporul un urs care i-ar fi atacat turma d ...
-
Lovitură dură pentru Modelul de Forțe al NATO: SUA au anunțat că își retrag submarinele, bombardierele și avioanele de luptă din Europa
Donald Trump intenționeaza sa reduca drastic arsenalul de avioane de vanatoare, nave de razboi și submarine ale SUA reze ...
-
Polițiștii au săltat din spital un medic anestezist care lua droguri în timpul operațiilor
Un medic anestezist din Suceava se injecta cu droguri in timpul operațiilor. Polițiștii l-au saltat din spital, iar jude ...
-
Structură nouă de comandă în NATO: e vizat flancul estic în lupta cu Rusia
NATO planuiește sa intareasca apararea in țarile baltice prin implementarea unei noi structuri de comanda care sa permit ...
-
Dosarele despre mineriade, URSS, Regele Mihai și alegerile din 1990 devin publice. Arhivele secrete ale tranziției vor fi deschise de Guvern
Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan a adoptat oficial hotararea prin care sunt declasificate documentele elaborate ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu