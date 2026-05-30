Conștiința este singurul lucru care există cu adevărat, susține un om de știință

Imaginează-ți asta: Privești un apus pe plajă în timpul verii. Pe măsură ce soarele coboară în ocean, privești cum cerul se transformă într-o pânză de roșuri calde, portocalii adânci și violeturi pastelate. Ești cald și fericit în timp ce amintirile vacanțelor din copilărie îți vin în minte.

A simți cum este să fii viu în acel moment, privind apusul, este esența conștiinței-cunoscută și sub numele de starea de a fi treaz, conștient de împrejurimile tale și capabil să procesezi experiențele. O explicație pentru conștiință compară creierul tău cu un computer, iar conștiința este software-ul care rulează pe el. Neuronii se activează, semnalele se transmit rapid prin sinapse și, voilà, experimentezi lumea. Dar ce ar fi dacă conștiința ar fi de fapt un element fundamental al universului însuși, similar cu gravitația sau masa, și nu ceva creat de creier?

Aceasta este esența unei prezentări recente a neuroștiințistului Christof Koch, PhD, un investigator meritoriu la Allen Institute, o organizație de cercetare multidisciplinară cu sediul în Seattle-și teoria ar putea în sfârșit să răspundă la unele dintre cele mai mari mistere ale cosmosului. „Întrebarea este dacă - și în ce măsură - întreaga lume fizică este o manifestare a ceva mental," spune Koch într-un interviu.

El explică faptul că tot ceea ce experimentăm în lumea externă - de la a vedea soarele apunând la orizont sau a simți - este mediat de experiența noastră conștientă. Pentru Koch, acest lucru implică faptul că doar experiența conștientă există cu adevărat. Tot cealaltă, cum ar fi lumea materială, este secundar, spune el.

Koch explică modul în care teoriile anterioare despre conștiință - cum ar fi fizicalismul - nu reușesc să explice lucruri precum de ce oamenii au dragoste pentru copiii lor, de ce oamenii găsesc frumos Beethoven și de ce ne place lumina soarelui.

Fizicalismul afirmă că fiecare gând, emoție și experiență pe care o ai se datorează proceselor fizice și neurobiologice subiacente. Dar nu ia în considerare aspectul subiectiv al acestora. De exemplu, fizicalismul explică modul în care creierul tău înregistrează un apus, dar nu explică cum te simți cu adevărat când vezi amestecul frumos de culori din cer.

Pentru Nicco Reggente, PhD - director de cercetare al Institutului pentru Studii Avansate ale Conștiinței, un laborator de cercetare situat în Santa Monica, California - „conștiința" este capacitatea de a experimenta. La fel ca și Koch, Reggente crede de asemenea că conștiința este o componentă de bază a realității, mai degrabă decât ceva produs exclusiv de creier.

El compară mințile noastre active cu un zmeu zburător, unde zmeul este creierul și vântul este conștiința ca parte fundamentală a realității. „Zmeul trebuie construit din materialele potrivite, în configurația potrivită, cu atașamentul potrivit, dar zborul său depinde în întregime de vânt," spune Reggente.

Un radio face o altă analogie bună, explică Reggente: „Nu produce emisia, ci primește și transduce un semnal care este deja prezent," spune el. „Dar, spre deosebire de un radio, creierul nu reproduce pur și simplu acel semnal cu o fidelitate ridicată-interacționează cu el." Și acea interacțiune este ceea ce dă naștere experienței noastre subiective particulare.

Deci, dacă conștiința este într-adevăr o parte fundamentală a universului, ce înseamnă acest lucru pentru noi ca oameni? Pentru început, ar putea răspunde la o serie de întrebări pe care altfel le-am considerat imposibile, conform lui Reggente. El crede că „problema dificilă a conștiinței"-sau cum experiența subiectivă ar putea apărea din materia fizică-este cazul evident.

„Dacă conștiința este fundamentală, întrebarea se dizolvă: Nu mai trebuie să explici cum apare mintea din materie decât un fizician trebuie să explice cum apare spațiu-timpul din ceva mai de bază," spune Reggente. „Cu această viziune, „problema dificilă" nu este o problemă deloc."

Aceeași logică se aplică și la enigmele cosmologice-sau alte întrebări cuprinzătoare care par imposibil de răspuns-cum ar fi, „Ce a fost înainte de Big Bang?" sau „În ce se extinde universul?" potrivit lui Reggente.

„Se simt fără răspuns pentru că sunt erori de categorie, nu pentru că răspunsurile sunt ascunse," spune el. „În loc să întrebăm cum produce materia mintea, întrebăm cum își structurează mintea însăși pentru a părea materie." Multe dintre cele mai dificile probleme ale noastre s-ar putea dovedi a fi artefacte ale pornirii de la un punct greșit.

Aceeași logică ar putea fi aplicată și problemelor la un nivel mult mai uman. Conștiința este deja o considerație în medicină - dar dacă este o parte fundamentală a realității, ar putea asta schimba modul în care profesioniștii din domeniul medical tratează pacienții, cum ar fi cei în comă sau cei care au fost declarați clinic morți, dar au fost resuscitați cu succes?

Aproximativ 10% dintre pacienții care supraviețuiesc unui stop cardiac în spital raportează că au avut o experiență apropiată de moarte (EAM/NDE), în care au murit temporar, conform lui Koch. Indiferent de orice explicații metafizice, cei care experimentează o experiență de moarte clinică se întorc permanent transformați în bine.

Într-adevăr, în ciuda experienței unui traumatism fizic masiv, cum ar fi un atac de cord, majoritatea experiențelor de moarte clinică sunt copleșitor de pozitive. Pacienții raportează frecvent că „au întâlnit absolutul", spune Koch-ceea ce, conform teoriei sale, ar putea fi un fel de conștiință fundamentală.

Dar Koch spune că medicii nu sunt în general învățați despre acest lucru în școala de medicină și, ca atare, adesea vor respinge aceste experiențe ale pacienților. Pe de altă parte, Reggente susține că viziunea asupra conștiinței ca fiind fundamentală nu alterează substanțial tratamentul clinic. Zmeul poate fi rupt, radioul poate fi deteriorat, dar creierul rămâne un receptor necesar pentru conștiința acelui individ, spune Reggente.

Dacă cercetătorii ar dovedi vreodată că Koch și Reggente au dreptate, nu doar că ar descifra misterele minților noastre, ci și ale universului nostru. Așadar, data viitoare când admiri un apus de soare frumos coborând spre orizont, să știi că conștiința ta ar putea fi ultimul maestru de scenă care trage sforile.