Anthropic a strâns 81,3 miliarde de dolari în cadrul celei mai mari oferte publice inițiale (IPO) din istorie, depășind debutul inițial pe piață de 75 de miliarde de dolari al SpaceX, din iunie.

Gigantul din domeniul inteligenței artificiale, cu sediul în San Francisco, a anunțat miercuri seară că firma și cei șapte cofondatori ai săi au vândut 980 de milioane de acțiuni la 83 de dolari fiecare.

IPO-ul mai mare decât se aștepta vine după ce cererea investitorilor pentru acțiune a depășit cu mult previziunile.

Anthropic a declarat săptămâna trecută în documentele corporative depuse la bursă că intenționează să ofere 825 de milioane de acțiuni la un preț cuprins între 70 și 78 de dolari bucata.

Creatorul companiei Claude urmează, de asemenea, să strângă 26 de miliarde de dolari printr-un plasament privat, un tip de tranzacție care implică vânzarea de acțiuni către investitori privați, capitalul total strâns ajungând la 107,3 miliarde de dolari.

Valoarea totală a IPO-ului SpaceX a ajuns ulterior la 85,7 miliarde de dolari, după ce subscriitorii tranzacției au exercitat o opțiune de supraalocare pentru a achiziționa acțiuni suplimentare.

Oferta de succes oferă companiei Anthropic o valoare de piață de aproximativ 1,5 trilioane de dolari, ceea ce o face a 12-a cea mai mare firmă din lume, conform evaluărilor actuale, imediat după Tesla.

Acțiunile Anthropic vor începe să fie tranzacționate joi la bursa de valori Nasdaq din New York, sub simbolul bursier „ANT".

Listarea publică a Anthropic, fondată în 2021 de foști cercetători de la firma rivală de inteligență artificială OpenAI, a fost urmărită îndeaproape ca un test al evaluărilor exorbitante ale companiilor de tehnologie care conduc implementarea inteligenței artificiale.

Firmele de tehnologie au investit trilioane de dolari în inteligența artificială, anticipând că aceasta va introduce schimbări revoluționare în afaceri și societate.

Cheltuielile legate de inteligența artificială sunt estimate să ajungă la 2,7 trilioane de dolari în 2026 și la 3,6 trilioane de dolari în 2027, potrivit companiei de analiză tehnologică Gartner.

Companiile care pariază pe tehnologia de vârf reprezintă în prezent aproximativ jumătate din valoarea indicelui S&P 500.

Frenezia cheltuielilor a alimentat dezbaterea despre dacă marile companii tehnologice finanțează o viitoare mină de aur sau o bulă speculativă precum cea care a precedat prăbușirea dot-com din 2000.

Listarea Anthropic vine și în contextul în care piața unităților avansate de procesare grafică care alimentează inteligența artificială se află sub cloud, pe fondul acuzațiilor de spionaj care tulbură gigantul de cipuri Nvidia.

Cofondatorul și CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, a demisionat săptămâna trecută pe fondul unor acuzații nedovedite conform cărora o femeie cu care a avut o relație amoroasă a lucrat cu serviciile de informații chineze.

Scandalul a alimentat apelurile din Statele Unite pentru restricții mai stricte asupra accesului Chinei la cipuri de ultimă generație, aruncând o pată de umbră asupra boom-ului inteligenței artificiale susținut parțial de accesul de la distanță al dezvoltatorilor chinezi la centrele de date din Asia de Sud-Est.

Indicele bursier Nasdaq Composite, axat pe tehnologie, a pierdut 7,6% din valoare în ultima lună, condus de o scădere de peste 30% a prețului acțiunilor Nvidia.

Piețele bursiere asiatice cu expunere semnificativă la inteligența artificială au avut o sesiune mixtă joi, pe fondul entuziasmului din jurul Anthropic.

Indicele japonez Nikkei 225 a crescut cu 0,7%, în timp ce indicele sud-coreean Kospi a închis în creștere cu 0,9%, după ce a scăzut în tranzacțiile de dimineață.

Indicele Hang Seng din Hong Kong și indicele Taiex din Taiwan au încheiat ambele pe roșu, scăzând cu 2%, respectiv 4,4%.

Contractele futures pe Nasdaq au crescut cu 1,9% înainte de redeschiderea Wall Street-ului.

Jay R Ritter, expert în IPO-uri la Universitatea din Florida, a declarat că capacitatea Anthropic de a obține profituri pentru a-și justifica evaluarea va depinde de diverși factori, dintre care unii sunt în afara controlului său.

„Acum treizeci de ani, internetul era următorul lucru important. Ne-a schimbat viața", a declarat Ritter pentru Al Jazeera. „Astăzi, inteligența artificială este următorul lucru important. Ne va schimba și viața."

Ritter a spus că investitorii sunt deosebit de entuziasmați de potențialul modelelor de inteligență artificială ale Anthropic de a găsi leacuri pentru afecțiuni precum cancerul și demența în viitorul apropiat.

„Când Google a devenit publică în 2004, nimeni nu știa dacă va putea domina căutările online și nimeni nu știa cât de profitabilă va deveni afacerea cu publicitatea direcționată prin motoarele de căutare", a spus el.

Dan Ives, partener și director general senior la Yorkville Ives, a declarat că debutul puternic al Anthropic ar trebui să-i liniștească pe investitori că boom-ul inteligenței artificiale este sustenabil.

„Într-o perioadă în care investitorii sunt foarte nervoși în ceea ce privește comerțul general cu tehnologie, iar momentul cloud-ului negru Nvidia aruncă o umbră asupra sectorului tehnologic, listarea la bursă a Anthropic este o mare victorie pe termen scurt pentru sectorul tehnologic și ar trebui să ajute la restabilirea încrederii investitorilor că teza de creștere a revoluției inteligenței artificiale nu scade", a declarat Ives într-o notă către clienți.

„Trece printr-o perioadă foarte turbulentă, cu degete mari, care nu schimbă perspectiva noastră pe termen lung conform căreia cheltuielile de capital vor fi cheltuite între 3 și 4 trilioane de dolari în următorii ani pentru revoluția inteligenței artificiale", a declarat Ives, adăugând că Anthropic va fi „un jucător central" în această dezvoltare.