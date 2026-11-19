Apocalipsa Cuvântului: Internetul a devenit tot mai "artificial” în ultimul timp. Stocul de texte scrise de oameni online se va epuiza în următorii ani și AI se va antrena fără sens
Postat la: 19.11.2026 |
Datele recente de la Cloudflare arată un prag istoric atins mult mai repede decât estima oricine: 57,5% din tot traficul de pe internet este generat de boți și sisteme automate, în timp ce oamenii au rămas la doar 42,5%. Iar ritmul în care cresc agenții autonomi (care deja cumpără bilete, accesează conturi și fac plăți fără intervenție umană) este amețitor.
Până acum, exista o „frână” invizibilă care ținea această avalanșă sub control: modul în care modelele AI clasice (precum ChatGPT sau Claude) generează text. Ele scriu cuvânt cu cuvânt, ca un autor care trebuie să recitească la fiecare cuvânt nou tot ce a scris până atunci.
NCM (Next Concept Modeling), o nouă arhitectură dezvoltată de cercetătorii de la Stanford pornește de la conceptul diffusion: în loc să scrie cuvânt cu cuvânt, NCM face mai întâi o schiță generală a întregului text, apoi adaugă detaliile în straturi, simultan. Rezultatul? Generează text de 10 până la 30 de ori mai repede și cu costuri mult mai mici.
Deși sună ca un progres tehnologic fascinant, această viteză aduce două riscuri uriașe pentru internetul pe care îl știm. Viteza extrem de mare este primul: în cursa pentru bilete la concerte, rezervări sau informații, boții echipați cu astfel de tehnologii nu vor fi doar mai deștepți, ci vor finaliza tranzacțiile de zeci de ori mai repede decât poate un om să dea un simplu click.
Si nu in ultimul rând, „Colapsul modelului”: când internetul este inundat cu text generat de AI la o asemenea viteză, modelele viitoare ajung să se antreneze tot pe conținut scris de alte mașini. Studiile arată că, după doar câteva generații de „reciclare” a informației sintetice, inteligența artificială își pierde logica, uită nuanțele și ajunge să repete fraze lipsite de sens.
Se estimează că stocul de texte scrise de oameni pe internet se va epuiza în următorii ani, iar cuvintele umane autentice devin, încet-încet, o resursă rară și extrem de valoroasă. Într-o lume în care totul va fi scris de algoritmi în câteva milisecunde, experiența reală și vocea umană vor face diferența mai mult ca oricând.
Paul Stoica
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