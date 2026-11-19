Adevărul din spatele "teoriei imortalității cuantice" care ar putea fi "cel mai înfricoșător lucru care a existat vreodată"
Postat la: 19.11.2026 |
Nu încercăm să declanșăm o criză existențială, dar pentru unii, teoria "imortalității cuantice" este suficientă pentru a-i ține treji noaptea. Timpul nostru pe Pământ ar trebui să fie finit, iar frica de moarte este o fobie comună și uneori paralizantă, ce s-ar întâmpla dacă lucrurile ar lua o întorsătură și ai fi forțat să trăiești pentru totdeauna?
Deși unii oameni ar putea dori să trăiască pentru totdeauna, ne imaginăm că noutatea s-ar estompa rapid atunci când te aprofundezi puțin mai mult în știința și filosofia a ceea ce înseamnă cu adevărat. Cunoscută și sub numele de "sinucidere cuantică", ideea se bazează pe conceptul de „interpretare a multiversului". Practic, pentru fiecare linie temporală în care cineva moare sau încearcă să se sinucidă și eșuează, există o linie temporală în care supraviețuiește pentru eternitate.
Cum funcționează teoria imortalității cuantice?
Nemurirea cuantică este adesea comparată cu experimentul Pisica lui Schrödinger din 1935, care extinde interpretarea copenhagheană a teoriei cuantice. Deoarece se spune că particulele cuantice neobservate există în multiple stări în același timp, pisica lui Schrödinger este atât vie, cât și moartă în același timp până când cineva deschide cutia pentru a privi, descriu cercetătorii din domeniul cuantic citati de sciencealert.com.
În timp ce interpretarea standard copenhagheană sugerează că orice stare (moartă sau vie) care nu este observată se prăbușește imediat, interpretarea multiversului teoretizează că lucrurile se împart într-o linie temporală în care pisica a trăit și alta în care a murit.
Hugh Everett III a propus pentru prima dată interpretarea multiversului în 1957, și deși nu a menționat direct imortalitatea cuantică sau sinuciderea cuantică în scrierile sale, biografia lui Eugene Shikhovtsev a explicat: "Everett credea cu tărie că teoria sa multiversului îi garanta imortalitatea: conștiința sa, susținea el, este legată la fiecare ramificare să urmeze orice cale care nu duce la moarte."
Revenind la Pisica lui Schrödinger, chiar și evenimentele aparent fatale ar duce la supraviețuirea ta, deoarece tu ai supraviețui, cel puțin într-o ramură. Acest lucru se datorează faptului că un observator nu poate experimenta o realitate în care nu mai ești conștient. Aici lucrurile devin cumva și mai întunecate.
Ficțiunea științifică ar putea picta nemurirea ca un scenariu uneori problematic în care trăiești într-o tinerețe indefinită, dar când vine vorba de nemurirea cuantică, ai nevoie doar de „suficientă conștiință pentru a păstra un punct de vedere, un observator, suficientă funcție neurală pentru ca experiența să nu se prăbușească complet în nimic."
De ce este imortalitatea cuantică atât de înfricoșătoare pentru oameni?
Nemurirea cuantică este de multe ori catalogata drpt „cea mai înfricoșătoare idee care va exista vreodată." Punând-o în termeni mai simpli, e un scenariu în care ești forțat să trăiești miliarde de ani ca un ființă care supraviețuiește tuturor celor care ți se întâmplă. "Ai supraviețui fiecărui efort de sinucidere asistată, dar ai continua să trăiești în durere; ai fi încă în viață, în ciuda faptului că nu ai putea să te hrănești; ai fi ultima persoană în viață pe Pământ și, în cele din urmă, ai fi fiert de viu când Soarele va înghiți Pământul. Chiar și atunci, nu ai muri, ci ai pluti pur și simplu în spațiu pentru totdeauna.", este descris fenomenul.
Filozofii sugerează că sfârșitul existenței nu este un tip de fantomă așa cum ai putea aștepta, ci, dimpotrivă, o stare în care existența devine marginală din punct de vedere matematic. Chiar dacă imortalitatea cuantică este doar încă un lucru despre care să ne facem griji, fizicienii și filozofii tind să o trateze ca fiind puțin mai mult decât o interpretare metafizică sau speculativă, în loc de ceva care poate fi testat prin fapte științifice.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Norocul începătorului: O săpătură arheologică scoate la iveală o adevărată comoară care schimbă harta Imperiului Roman
O descoperire arheologica remarcabila a fost facuta in comitatul Northumberland din Marea Britanie, unde studenți in pri ...
-
Atac cibernetic asupra Comisiei Europene. Hackerii au folosit AI autonom pentru a pătrunde în sistemele super-securizate ale instituției
Comisia Europeana investigheaza un atac cibernetic care a afectat mai multe sisteme informatice interne și ar fi putut c ...
-
Sonda Voyager 1 a ajuns la o zi-lumină de Pământ, după aproape 50 de ani de călătorie
Sonda spațiala Voyager 1 a atins miercuri o distanța de aproximativ 25,9 miliarde de kilometri fața de Pamant, echivalen ...
-
Un fost șef din Pentagon vine cu o explicație greu de crezut pentru "OZN-ul meduză" filmat lângă o bază militară americană. Ce ar fi, de fapt, obiectul misterios
Sean Kirkpatrick, fost director al biroului Pentagonului care investigheaza fenomenele aeriene neidentificate, a avansat ...
-
Uzina secretă din ficat: Este mai sănătos să ne fabricăm singuri zahărul decât să mâncăm carbohidrați?
În ultimii ani, odata cu popularitatea dietelor ketogenice și a postului intermitent, o idee seducatoare a cucerit ...
-
Harta lui Dughin: România este plasată în sfera de influență a Rusiei. Cum ar putea arăta noua ordine mondială a celor trei mari puteri
Ideologul rus Aleksandr Dughin, un apropiat al Kremlinului, a starnit noi controverse dupa ce a distribuit o harta in ca ...
-
Vrancea nu se liniștește. Un nou cutremur a lovit România după cel de 5,7 grade care a provocat panică în timpul nopții
Pamantul continua sa se miște in zona seismica Vrancea, unde specialiștii Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare ...
-
Activitățile extrașcolare și supraîncărcarea
Agendele copiilor s-au umplut mai repede decat ale parinților, iar oboseala apare inainte de vacanța de iarna. Cateva cr ...
-
Un fost ofițer CIA și o fostă sex-spioană a FSB explică pe larg cum a căzut CEO-ul celei mai importante companii Big Tech victima unei capcane a serviciilor de informații chineze
Cum a cazut CEO-ul celei mai importante companii de tehnologie din lume victima unei capcane a serviciilor de informații ...
-
Cum îți construiești o rutină de îngrijire pe care chiar vrei s-o urmezi
Ai deschis un magazin online ca sa cauți o crema hidratanta și, zece minute mai tarziu, ai trei seruri in lista de ...
-
O premieră la Guvern, un milion de oameni sprijiniți. Gala Green Woman 2026 a premiat 17 femei
Viorica Dancila, prima femeie care a condus Guvernul Romaniei, și Augusta Valeria Dragic, președinta Fundației Super, s- ...
-
Revolut, plasată sub supraveghere judiciară. Tranzacții suspecte de aproape 42 de milioane de euro
Un tribunal din Milano a decis ca activitatea Revolut din Italia sa fie supravegheata timp de un an de administratori de ...
-
Se pregătește o nouă taxă - Cei vizați: persoanele fără venituri oficiale și cei din diaspora
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) cere introducerea unor mecanisme prin care persoanele fara venituri sa fi ...
-
"Iarna toxică" din marile orașe: poluarea aerului devine mai periculoasă în sezonul rece
Odata cu apropierea iernii in emisfera nordica, fenomenul de smog devine tot mai pronunțat. În orașe precum New De ...
-
Întunericul Seismic: Explicația oferită de experti pentru faptul că România este zguduită de cutremure mai ales noaptea
Cutremurele puternice care au zguduit Romania in ultimele decenii au ramas in memoria multor oameni și din cauza orelor ...
-
Trucuri de curățenie de sărbători: Cum să pregătești livingul pentru musafiri fără să îți dai bugetul peste cap
Pregatirile pentru sarbatori vin, de obicei, cu o lista lunga de cumparaturi, mese de organizat și vizite din partea fam ...
-
Se pregătește ceva "nașpa" în Europa: Ambasadele SUA au emis alerte de securitate și își avertizează cetățenii să fie atenți în special în preajma Crăciunului
Mai multe ambasade SUA din Europa au emis o avertizare generala care ii vizeaza pe americanii aflați pe continentul euro ...
-
Nume de cod "Volia" - Ce se ascunde în spatele operațiunii secrete: Trupe de elită dintr-o mare putere europeană au fost trimiși în Ucraina
Trupele franceze opereaza in Ucraina intr-o misiune secreta de sprijin a armatei ucrainene. Dezvaluirea a fost facuta de ...
-
Atac cibernetic de amploare cu AI autonom împotriva mass-media internationala: BBC, CNN, NBC, HSBC, FOX NEWS printre cele peste 170 de branduri grav afectate
Site-urile unor companii și organizații cunoscute la nivel mondial, printre care BBC, CNN, Zoom, HSBC, IKEA și Salesforc ...
-
A apărut celebra pagina de predictii pentru anul 2027 din The Economist. Cea de anul trecut a facut ravagii in lume cu ce s-a adeverit
The Economist isi publica noua coperta cu Predicții 2027. Din nou, aceasta coperta ne spune exact ce urmeaza sa vina, la ...
-
Hidratarea tenului: de ce este importanta pentru sanatatea pielii
Hidratarea tenului reprezinta procesul prin care pielea primește și pastreaza apa necesara in straturile sale superficia ...
-
Corpul moare pentru că e "făcut" din spațiu-timp. Sufletul nu moare pentru că "nu are" timp!
Din momentul in care ne naștem, corpurile noastre incep sa se schimbe. Celulele noastre cresc, se divid, se repara și a ...
-
A început deja celebrul Târg de Iarnă de la Craiova care a devenit o atractie pentru întreaga Europă
La sfarșitul saptamanii trecute a inceput celebrul targ de iarna de la Craiova, care si a caștigat in ultimii ani o mar ...
-
Azi, 17 noiembrie 2026, oameni din toată lumea așteaptă o apocalipsă digitală
Scenariul e așa: hackerii sparg cele mai mari banci din lume, conturile ajung la zero, iar internetul se oprește trei lu ...
-
Google a identificat Agenți AI de proveniența ruseacă în primul atac cibernetic complet automatizat fără implicație umană de nicio natură
Hackerii ruși au construit agenți AI care au efectuat ceea ce ar putea fi primul atac cibernetic complet automatizat. Di ...
-
Marea Neagră devine Turcoaz - Fenomen spectaculos și dar și periculos: Apa își schimbă culoarea și va arăta la fel ca în Grecia
Marea Neagra iși schimba culoarea, iar fenomenul poate ascunde probleme serioase pentru ecosistemul marin. Imaginile sur ...
-
Boicot suveranist: „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român". Cât câștigă statul român de pe urma muncitorilor străini
Parlamentarii AUR și SOS Romania au cerut verificarea amplorii imigrației printr-un apel facut in Parlament recent și av ...
-
Avertismentul FMI despre inteligența artificială: „Avem o economie mondială care stă într-un singur picior, cel al AI"
Creșterea economica la nivel mondial a devenit dependenta de investițiile in inteligența artificiala. O pierdere a incre ...
-
Scenariul sumbru pe care Stephen Hawking l-a imaginat în caz că extratereștrii ar ajunge pe Pământ
De secole, umanitatea s-a intrebat daca suntem singuri in univers. Dar exista o posibilitate mult mai tulburatoare: ce ...
-
Două fenomene atmosferice majore ar putea aduce temperaturi extreme în Europa și riscuri importante pentru populație, estimările indicând sute de mii de decese
O combinație rara intre un posibil super El Niño și destramarea timpurie a vortexului polar ar putea provoca feno ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu