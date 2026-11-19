Nu încercăm să declanșăm o criză existențială, dar pentru unii, teoria "imortalității cuantice" este suficientă pentru a-i ține treji noaptea. Timpul nostru pe Pământ ar trebui să fie finit, iar frica de moarte este o fobie comună și uneori paralizantă, ce s-ar întâmpla dacă lucrurile ar lua o întorsătură și ai fi forțat să trăiești pentru totdeauna?

Deși unii oameni ar putea dori să trăiască pentru totdeauna, ne imaginăm că noutatea s-ar estompa rapid atunci când te aprofundezi puțin mai mult în știința și filosofia a ceea ce înseamnă cu adevărat. Cunoscută și sub numele de "sinucidere cuantică", ideea se bazează pe conceptul de „interpretare a multiversului". Practic, pentru fiecare linie temporală în care cineva moare sau încearcă să se sinucidă și eșuează, există o linie temporală în care supraviețuiește pentru eternitate.

Cum funcționează teoria imortalității cuantice?

Nemurirea cuantică este adesea comparată cu experimentul Pisica lui Schrödinger din 1935, care extinde interpretarea copenhagheană a teoriei cuantice. Deoarece se spune că particulele cuantice neobservate există în multiple stări în același timp, pisica lui Schrödinger este atât vie, cât și moartă în același timp până când cineva deschide cutia pentru a privi, descriu cercetătorii din domeniul cuantic citati de sciencealert.com.

În timp ce interpretarea standard copenhagheană sugerează că orice stare (moartă sau vie) care nu este observată se prăbușește imediat, interpretarea multiversului teoretizează că lucrurile se împart într-o linie temporală în care pisica a trăit și alta în care a murit.

Hugh Everett III a propus pentru prima dată interpretarea multiversului în 1957, și deși nu a menționat direct imortalitatea cuantică sau sinuciderea cuantică în scrierile sale, biografia lui Eugene Shikhovtsev a explicat: "Everett credea cu tărie că teoria sa multiversului îi garanta imortalitatea: conștiința sa, susținea el, este legată la fiecare ramificare să urmeze orice cale care nu duce la moarte."

Revenind la Pisica lui Schrödinger, chiar și evenimentele aparent fatale ar duce la supraviețuirea ta, deoarece tu ai supraviețui, cel puțin într-o ramură. Acest lucru se datorează faptului că un observator nu poate experimenta o realitate în care nu mai ești conștient. Aici lucrurile devin cumva și mai întunecate.

Ficțiunea științifică ar putea picta nemurirea ca un scenariu uneori problematic în care trăiești într-o tinerețe indefinită, dar când vine vorba de nemurirea cuantică, ai nevoie doar de „suficientă conștiință pentru a păstra un punct de vedere, un observator, suficientă funcție neurală pentru ca experiența să nu se prăbușească complet în nimic."

De ce este imortalitatea cuantică atât de înfricoșătoare pentru oameni?

Nemurirea cuantică este de multe ori catalogata drpt „cea mai înfricoșătoare idee care va exista vreodată." Punând-o în termeni mai simpli, e un scenariu în care ești forțat să trăiești miliarde de ani ca un ființă care supraviețuiește tuturor celor care ți se întâmplă. "Ai supraviețui fiecărui efort de sinucidere asistată, dar ai continua să trăiești în durere; ai fi încă în viață, în ciuda faptului că nu ai putea să te hrănești; ai fi ultima persoană în viață pe Pământ și, în cele din urmă, ai fi fiert de viu când Soarele va înghiți Pământul. Chiar și atunci, nu ai muri, ci ai pluti pur și simplu în spațiu pentru totdeauna.", este descris fenomenul.

Filozofii sugerează că sfârșitul existenței nu este un tip de fantomă așa cum ai putea aștepta, ci, dimpotrivă, o stare în care existența devine marginală din punct de vedere matematic. Chiar dacă imortalitatea cuantică este doar încă un lucru despre care să ne facem griji, fizicienii și filozofii tind să o trateze ca fiind puțin mai mult decât o interpretare metafizică sau speculativă, în loc de ceva care poate fi testat prin fapte științifice.