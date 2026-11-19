Comisia Europeană investighează un atac cibernetic care a afectat mai multe sisteme informatice interne și ar fi putut compromite date personale ale angajaților.

Incidentul, ale cărui consecințe nu au fost încă stabilite în totalitate, a determinat convocarea structurii de conducere responsabile de gestionarea crizelor, potrivit unei investigații publicate de POLITICO.

Hackerii ar fi folosit un instrument bazat pe inteligență artificială

Atacul a fost identificat de CERT-EU, organismul responsabil de securitatea cibernetică a instituțiilor europene, care a constatat că autorii au utilizat ARTEX, un instrument disponibil public, bazat pe inteligență artificială și conceput pentru identificarea vulnerabilităților sistemelor informatice.

Potrivit unui oficial european citat sub protecția anonimatului de POLITICO, Comisia consideră că a reușit să limiteze cea mai mare parte a atacului, însă amploarea eventualelor pagube nu este încă pe deplin cunoscută.

Ca măsură de precauție, mai multe aplicații interne au fost dezactivate temporar. Accesul la majoritatea acestora a fost ulterior restabilit.

„Comisia Europeană a luat măsurile necesare ca răspuns la o campanie cibernetică detectată. Au fost vizate sisteme individuale și, în conformitate cu practicile noastre obișnuite, i-am informat pe cei afectați", a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei, Thomas Regnier.

Sistemele de salarizare, concedii și decontări medicale, afectate

Perturbările informatice s-au întins pe o perioadă de peste zece zile și au afectat aplicații utilizate zilnic de personalul instituției.

Printre acestea se numără Sysper, platforma prin care angajații gestionează documentele salariale, solicitările de concediu și evidența timpului de lucru, precum și MyPMO, sistemul destinat inclusiv rambursării cheltuielilor medicale.

Cele două platforme au fost repuse în funcțiune la începutul săptămânii, însă Sysper a înregistrat o nouă întrerupere miercuri.

Marți au fost afectate și serviciile de traducere ale instituției.

Potrivit relatării, salariile angajaților au fost plătite în mod normal, dar unii funcționari nu au putut introduce pontajele sau depune cereri de concediu.

Comisia nu știe încă dacă datele personale au fost furate

Una dintre principalele preocupări ale anchetatorilor este posibilitatea ca atacatorii să fi obținut acces la informații personale ale personalului european.

Investigația este în desfășurare, iar autoritățile nu au stabilit dacă asemenea date au fost efectiv extrase din sistemele Comisiei.

Un oficial european a explicat pentru POLITICO că această incertitudine a contribuit la comunicarea limitată către angajați.

Mai mulți funcționari s-au declarat nemulțumiți de lipsa informațiilor. Într-un răspuns transmis unui angajat cu privire la problemele platformei Sysper, serviciul IT a invocat o defecțiune generală de funcționare, fără să menționeze atacul cibernetic.

Criza a ajuns pe masa conducerii Comisiei Europene

Gravitatea incidentului a determinat convocarea de urgență a Corporate Management Board, structura internă de conducere responsabilă de gestionarea crizelor la nivelul Comisiei Europene.

Potrivit unui mesaj intern consultat de POLITICO, reuniunea a vizat incidentele cibernetice aflate în desfășurare.

Departamentul de servicii digitale a dispus intensificarea verificărilor de securitate, iar comisarul european responsabil de domeniul digital, Henna Virkkunen, a prezentat miercuri colegilor din Comisie măsurile imediate adoptate.

Incidentul ridică noi semne de întrebare privind protecția infrastructurii informatice a instituțiilor europene, inclusiv a sistemelor care gestionează informații sensibile despre personal.

Deocamdată, nu au fost făcute publice identitatea atacatorilor, numărul persoanelor ale căror date ar fi putut fi expuse sau valoarea eventualelor prejudicii.