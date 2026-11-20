Ce este microsomnul, fenomenul care apare în creier pentru câteva secunde fără să-ți dai seama și care poate avea consecințe devastatoare asupra șoferilor
Postat la: 20.11.2026 |
Un șofer poate parcurge sute de kilometri fără să întâmpine nicio problemă, iar la un moment dat, într-o fracțiune de secundă, să nu mai fie atent la ceea ce se întâmplă pe șosea. Nu adoarme neapărat într-un mod evident, nu își lasă capul pe volan și nici nu realizează întotdeauna că a pierdut contactul cu realitatea din jur. Uneori, creierul intră involuntar într-o scurtă perioadă de somn, care poate dura doar câteva secunde.
Fenomenul se numește microsomn și este unul dintre cele mai periculoase efecte ale oboselii la volan. În acele momente, șoferul poate avea ochii deschiși, dar creierul nu mai procesează corespunzător informațiile din mediul înconjurător. O mașină care circulă cu viteză pe autostradă poate parcurge zeci sau chiar peste o sută de metri în acest interval, fără ca persoana aflată la volan să reacționeze la ceea ce se întâmplă în fața sa.
Ce este microsomnul și de ce poate apărea în timp ce conduci?
Microsomnul reprezintă un episod involuntar și foarte scurt de somn, care apare atunci când creierul nu mai reușește să mențină starea de veghe. Nu este vorba despre o decizie conștientă de a închide ochii pentru câteva clipe, ci despre o reacție a organismului la oboseală și, în special, la lipsa somnului.
Potrivit Institutului Național pentru Securitate și Sănătate în Muncă din Statele Unite (NIOSH), parte a Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), microsomnul poate dura de la o fracțiune de secundă până la aproximativ 30 de secunde. În timpul unui asemenea episod, o persoană poate părea trează, inclusiv pentru că are ochii deschiși, însă creierul nu mai procesează informațiile în mod normal. Specialiștii avertizează că persoanele private de somn nu pot controla apariția acestor episoade și, de multe ori, nici nu își dau seama că ele s-au produs.
Tocmai această particularitate face fenomenul atât de periculos pentru șoferi. O persoană poate avea impresia că a fost atentă pe tot parcursul drumului, deși a existat un interval în care nu a perceput corespunzător ceea ce se întâmpla în trafic.
De ce creierul poate „întrerupe" pentru câteva secunde atenția șoferului?
Lipsa somnului este unul dintre principalii factori
Organismul are nevoie de perioade regulate de odihnă pentru a-și menține funcțiile cognitive. Atunci când o persoană doarme prea puțin, efectele nu se limitează la senzația de oboseală sau la nevoia de a căsca. Pot apărea dificultăți de concentrare, întârzieri în reacții și episoade în care atenția scade involuntar.
Potrivit NIOSH, printre factorii care favorizează oboseala la volan se numără numărul mare de ore petrecute fără somn, acumularea mai multor nopți de odihnă insuficientă, munca în schimburi și anumite afecțiuni sau medicamente care provoacă somnolență.
Orele la care organismul este predispus în mod natural la somn
Nu contează doar cât a dormit un șofer, ci și momentul în care conduce. Organismul uman funcționează după un ritm biologic care influențează nivelul de vigilență pe parcursul zilei.
Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi din Statele Unite (NHTSA) arată că accidentele asociate condusului în stare de somnolență apar frecvent între miezul nopții și ora 6:00 dimineața, dar și în a doua parte a după-amiezii. Aceste intervale coincid cu momente în care ritmul circadian favorizează în mod natural scăderea nivelului de alertă.
Prin urmare, un drum parcurs noaptea, după o zi întreagă de muncă, poate deveni deosebit de solicitant pentru organism, chiar dacă șoferul are impresia că se simte suficient de odihnit pentru a conduce.
Drumurile monotone pot accentua starea de somnolență
Un alt factor îl reprezintă monotonia. Un traseu lung, cu puține schimbări de peisaj, aceeași poziție la volan și un efort mental repetitiv pot favoriza scăderea vigilenței.
Potrivit NIOSH, activitățile monotone și perioadele îndelungate de inactivitate se numără printre factorii asociați oboselii. Acest lucru explică de ce unii șoferi resimt o somnolență accentuată pe autostradă sau pe drumurile lungi, chiar dacă nu depun un efort fizic deosebit.
Ce se întâmplă în câteva secunde de microsomn?
În timpul unui episod de microsomn, creierul nu mai procesează corect informațiile care vin din exterior. Șoferul poate să nu observe un vehicul care frânează în fața sa, un pieton care traversează sau o schimbare a direcției de deplasare a mașinii.
Conform explicațiilor publicate de CDC prin intermediul NIOSH, aceste episoade pot fi detectate prin electroencefalogramă, o investigație care înregistrează activitatea electrică a creierului. Cercetătorii le asociază cu pierderi de atenție și cu riscuri importante în timpul activităților care necesită vigilență permanentă, inclusiv conducerea unui autovehicul.
Pericolul este cu atât mai mare cu cât șoferul nu are neapărat timp să conștientizeze ce s-a întâmplat și să corecteze situația.
Câți metri parcurge o mașină în timp ce șoferul doarme câteva secunde?
Distanța parcursă poate fi surprinzătoare. La o viteză de 90 km/h, un autoturism se deplasează cu aproximativ 25 de metri pe secundă.
Asta înseamnă că, în numai patru secunde, mașina parcurge aproximativ 100 de metri. La cinci secunde, distanța ajunge la 125 de metri.
NHTSA atrage atenția că episoadele de microsomn pot dura patru sau cinci secunde chiar și în cazul unor persoane care au consumat cafea, dar sunt private serios de somn. Instituția oferă exemplul unui vehicul care circulă cu aproximativ 88 km/h și parcurge peste 90 de metri în acest interval, fără ca șoferul să fie capabil să reacționeze în mod normal.
Cu alte cuvinte, câteva secunde în care creierul nu procesează informațiile pot însemna distanța necesară pentru producerea unui accident grav.
Care sunt semnele că un șofer riscă să adoarmă la volan?
Deși microsomnul propriu-zis poate apărea involuntar, organismul transmite adesea semnale de avertizare înainte ca situația să devină critică.
Printre cele mai importante indicii se numără:
Căscatul repetat și dificultatea de a menține ochii deschiși.
Clipitul frecvent sau senzația că pleoapele devin din ce în ce mai grele.
Dificultatea de a-ți menține atenția asupra drumului.
Tendința de a devia de la banda de circulație.
Lipsa amintirilor clare despre ultimii kilometri parcurși.
Ratarea indicatoarelor rutiere sau a ieșirilor de pe autostradă.
Reacțiile întârziate la schimbările din trafic.
Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi din Statele Unite (NHTSA) recomandă șoferilor să trateze aceste manifestări ca pe semnale serioase de avertizare. Un conducător auto care începe să devieze de la bandă sau care observă că nu își mai poate menține atenția nu ar trebui să continue drumul în speranța că starea de oboseală va dispărea de la sine.
Cât de mult crește riscul de accident atunci când nu dormi suficient?
Legătura dintre privarea de somn și riscul producerii unui accident a fost analizată și de Fundația AAA pentru Siguranța Traficului, într-un studiu publicat în decembrie 2016.
Cercetarea a comparat riscul de implicare în accidente în funcție de numărul de ore de somn din ultimele 24 de ore. Rezultatele au arătat diferențe importante față de persoanele care dormiseră cel puțin șapte ore.
Potrivit studiului, șoferii care dormiseră între patru și cinci ore prezentau un risc de implicare în accidente de aproximativ 4,3 ori mai mare. În cazul celor care dormiseră mai puțin de patru ore, riscul estimat era de 11,5 ori mai mare.
Cercetătorii au avertizat că lipsa somnului încetinește reacțiile la stimuli, reduce precizia răspunsurilor și favorizează perioadele în care atenția dispare.
Este important de precizat că aceste valori provin dintr-o cercetare realizată în Statele Unite, pe baza unor date despre accidente și a informațiilor declarate de șoferi privind somnul. Ele nu reprezintă statistici pentru România și nici o predicție individuală a riscului de accident, însă ilustrează cât de importantă este odihna înainte de a urca la volan.
Cafeaua, muzica dată tare sau geamul deschis pot opri microsomnul?
Mulți șoferi încearcă să combată somnolența prin metode aparent simple: măresc volumul radioului, deschid geamul, mestecă gumă sau beau o cafea. Aceste obiceiuri pot crea impresia unei stări mai bune de alertă, însă nu elimină efectele privării de somn.
NHTSA avertizează că băuturile cu cofeină nu sunt întotdeauna suficiente. Chiar și după ce consumă cafea, o persoană care este serios privată de somn poate trece prin episoade de microsomn. Efectul stimulant este temporar și nu înlocuiește odihna.
În recomandările sale privind oboseala la volan, instituția indică o soluție de scurtă durată: oprirea într-un loc sigur, consumul uneia sau a două cești de cafea și un somn de aproximativ 20 de minute. Totuși, aceasta nu trebuie confundată cu o soluție definitivă pentru lipsa somnului.
Cum poate fi prevenit microsomnul la volan?
Cea mai importantă măsură este asigurarea unui somn suficient înainte de plecare. Potrivit CDC și NIOSH, majoritatea adulților au nevoie de aproximativ șapte până la nouă ore de somn în fiecare zi.
Pentru drumurile lungi, este important ca șoferii să își planifice traseul astfel încât să nu fie nevoiți să conducă după o zi solicitantă sau în intervalele în care organismul este predispus la somnolență.
De asemenea, trebuie respectate câteva reguli simple:
Oprirea într-un loc sigur imediat ce apar semnele de somnolență.
Evitarea continuării drumului după o noapte cu somn insuficient.
Verificarea prospectelor medicamentelor care pot provoca somnolență.
Evitarea consumului de alcool înainte de conducere, deoarece acesta accentuează efectele somnolenței.
Solicitarea unui consult medical atunci când somnolența apare frecvent în timpul zilei, chiar și după perioade suficiente de odihnă.
În cazul în care oboseala persistă în ciuda unui program de somn corespunzător, poate fi necesară investigarea unor probleme precum apneea în somn sau alte tulburări care afectează calitatea odihnei.
Microsomnul nu este o simplă stare de oboseală și nici un fenomen pe care un șofer îl poate controla întotdeauna prin voință. Este o reacție involuntară a creierului, iar la volan chiar și câteva secunde în care atenția dispare pot face diferența dintre o călătorie obișnuită și un accident.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Reacția lui Raed Arafat după ce a ajuns în fața judecătorilor într-un dosar cu prejudiciu de 8 milioane de lei
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a fost trimis in judecata de procurorii militari, i ...
-
Sorin Chiriță preia președinția Directoratului Societății de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE S.A.). Componența Directoratului rămâne neschimbată
Sorin Chirița a preluat funcția de președinte al Directoratului SAPE incepand cu 19 noiembrie 2026, potrivit Deciziei Co ...
-
Arca lui Noe din Turcia revine în actualitate: Semnale radar ciudate și sol cu compoziție neobișnuită sub movila Durupınar. Ce spun ceretătorii despre descoperire
Sub movila Durupınar din estul Turciei au fost scoase la iveala fragmente de lemn carbonizat, iar cercetatorii se intrea ...
-
Proiectul gigant Neptun Deep din Marea Neagra încurcă total interesele americane ale "Culoarului Vertical" din Marea Egee
Proiectul romanesc de gaze Neptun Deep din Marea Neagra ii va consolida tarii incepand cu 2027 poziția de exportat ...
-
Paradoxul din România: Cum au ajuns românii mai săraci decât bulgarii, deși (deocamdată) salariile în țara noastră sunt mai mari
Salariul mediu brut anual in Romania l-a depașit pe cel din Bulgaria in 2025, dar venitul net obținut de un angajat roma ...
-
Apocalipsa Cuvântului: Internetul a devenit tot mai "artificial” în ultimul timp. Stocul de texte scrise de oameni online se va epuiza în următorii ani și AI se va antrena fără sens
Datele recente de la Cloudflare arata un prag istoric atins mult mai repede decat estima oricine: 57,5% din tot traficul ...
-
Te trec fiorii! Ce a prezis Călin Georgescu că se va întâmpla până la sfârșitul anului e de-a dreptul spectaculos
Calin Georgescu a susținut in 15 mai 2026 ca va avea loc o intalnire trilaterala intre Donald Trump, Vladimir Putin și X ...
-
Ce a văzut un cercetător după ce s-a izolat în întuneric și a luat ketamină. Viziunea sa din 1978 prinde contur în zilele noastre
Cu aproape 50 de ani inainte ca inteligența artificiala sa devina parte din viața de zi cu zi, un cercetator american de ...
-
Anthropic a strâns 81,3 miliarde de dolari în cea mai mare IPO din toate timpurile. Gigantul AI a stabilit un succes de preț de acțiune la debutul său pe piață
Anthropic a strans 81,3 miliarde de dolari in cadrul celei mai mari oferte publice inițiale (IPO) din istorie, depașind ...
-
Adevărul din spatele "teoriei imortalității cuantice" care ar putea fi "cel mai înfricoșător lucru care a existat vreodată"
Nu incercam sa declanșam o criza existențiala, dar pentru unii, teoria "imortalitații cuantice" este suficienta pentru a ...
-
Norocul începătorului: O săpătură arheologică scoate la iveală o adevărată comoară care schimbă harta Imperiului Roman
O descoperire arheologica remarcabila a fost facuta in comitatul Northumberland din Marea Britanie, unde studenți in pri ...
-
Atac cibernetic asupra Comisiei Europene. Hackerii au folosit AI autonom pentru a pătrunde în sistemele super-securizate ale instituției
Comisia Europeana investigheaza un atac cibernetic care a afectat mai multe sisteme informatice interne și ar fi putut c ...
-
Sonda Voyager 1 a ajuns la o zi-lumină de Pământ, după aproape 50 de ani de călătorie
Sonda spațiala Voyager 1 a atins miercuri o distanța de aproximativ 25,9 miliarde de kilometri fața de Pamant, echivalen ...
-
Un fost șef din Pentagon vine cu o explicație greu de crezut pentru "OZN-ul meduză" filmat lângă o bază militară americană. Ce ar fi, de fapt, obiectul misterios
Sean Kirkpatrick, fost director al biroului Pentagonului care investigheaza fenomenele aeriene neidentificate, a avansat ...
-
Uzina secretă din ficat: Este mai sănătos să ne fabricăm singuri zahărul decât să mâncăm carbohidrați?
În ultimii ani, odata cu popularitatea dietelor ketogenice și a postului intermitent, o idee seducatoare a cucerit ...
-
Harta lui Dughin: România este plasată în sfera de influență a Rusiei. Cum ar putea arăta noua ordine mondială a celor trei mari puteri
Ideologul rus Aleksandr Dughin, un apropiat al Kremlinului, a starnit noi controverse dupa ce a distribuit o harta in ca ...
-
Vrancea nu se liniștește. Un nou cutremur a lovit România după cel de 5,7 grade care a provocat panică în timpul nopții
Pamantul continua sa se miște in zona seismica Vrancea, unde specialiștii Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare ...
-
Activitățile extrașcolare și supraîncărcarea
Agendele copiilor s-au umplut mai repede decat ale parinților, iar oboseala apare inainte de vacanța de iarna. Cateva cr ...
-
Un fost ofițer CIA și o fostă sex-spioană a FSB explică pe larg cum a căzut CEO-ul celei mai importante companii Big Tech victima unei capcane a serviciilor de informații chineze
Cum a cazut CEO-ul celei mai importante companii de tehnologie din lume victima unei capcane a serviciilor de informații ...
-
Cum îți construiești o rutină de îngrijire pe care chiar vrei s-o urmezi
Ai deschis un magazin online ca sa cauți o crema hidratanta și, zece minute mai tarziu, ai trei seruri in lista de ...
-
O premieră la Guvern, un milion de oameni sprijiniți. Gala Green Woman 2026 a premiat 17 femei
Viorica Dancila, prima femeie care a condus Guvernul Romaniei, și Augusta Valeria Dragic, președinta Fundației Super, s- ...
-
Revolut, plasată sub supraveghere judiciară. Tranzacții suspecte de aproape 42 de milioane de euro
Un tribunal din Milano a decis ca activitatea Revolut din Italia sa fie supravegheata timp de un an de administratori de ...
-
Se pregătește o nouă taxă - Cei vizați: persoanele fără venituri oficiale și cei din diaspora
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) cere introducerea unor mecanisme prin care persoanele fara venituri sa fi ...
-
"Iarna toxică" din marile orașe: poluarea aerului devine mai periculoasă în sezonul rece
Odata cu apropierea iernii in emisfera nordica, fenomenul de smog devine tot mai pronunțat. În orașe precum New De ...
-
Întunericul Seismic: Explicația oferită de experti pentru faptul că România este zguduită de cutremure mai ales noaptea
Cutremurele puternice care au zguduit Romania in ultimele decenii au ramas in memoria multor oameni și din cauza orelor ...
-
Trucuri de curățenie de sărbători: Cum să pregătești livingul pentru musafiri fără să îți dai bugetul peste cap
Pregatirile pentru sarbatori vin, de obicei, cu o lista lunga de cumparaturi, mese de organizat și vizite din partea fam ...
-
Se pregătește ceva "nașpa" în Europa: Ambasadele SUA au emis alerte de securitate și își avertizează cetățenii să fie atenți în special în preajma Crăciunului
Mai multe ambasade SUA din Europa au emis o avertizare generala care ii vizeaza pe americanii aflați pe continentul euro ...
-
Nume de cod "Volia" - Ce se ascunde în spatele operațiunii secrete: Trupe de elită dintr-o mare putere europeană au fost trimiși în Ucraina
Trupele franceze opereaza in Ucraina intr-o misiune secreta de sprijin a armatei ucrainene. Dezvaluirea a fost facuta de ...
-
Atac cibernetic de amploare cu AI autonom împotriva mass-media internationala: BBC, CNN, NBC, HSBC, FOX NEWS printre cele peste 170 de branduri grav afectate
Site-urile unor companii și organizații cunoscute la nivel mondial, printre care BBC, CNN, Zoom, HSBC, IKEA și Salesforc ...
-
A apărut celebra pagina de predictii pentru anul 2027 din The Economist. Cea de anul trecut a facut ravagii in lume cu ce s-a adeverit
The Economist isi publica noua coperta cu Predicții 2027. Din nou, aceasta coperta ne spune exact ce urmeaza sa vina, la ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu