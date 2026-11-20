Un șofer poate parcurge sute de kilometri fără să întâmpine nicio problemă, iar la un moment dat, într-o fracțiune de secundă, să nu mai fie atent la ceea ce se întâmplă pe șosea. Nu adoarme neapărat într-un mod evident, nu își lasă capul pe volan și nici nu realizează întotdeauna că a pierdut contactul cu realitatea din jur. Uneori, creierul intră involuntar într-o scurtă perioadă de somn, care poate dura doar câteva secunde.

Fenomenul se numește microsomn și este unul dintre cele mai periculoase efecte ale oboselii la volan. În acele momente, șoferul poate avea ochii deschiși, dar creierul nu mai procesează corespunzător informațiile din mediul înconjurător. O mașină care circulă cu viteză pe autostradă poate parcurge zeci sau chiar peste o sută de metri în acest interval, fără ca persoana aflată la volan să reacționeze la ceea ce se întâmplă în fața sa.

Ce este microsomnul și de ce poate apărea în timp ce conduci?

Microsomnul reprezintă un episod involuntar și foarte scurt de somn, care apare atunci când creierul nu mai reușește să mențină starea de veghe. Nu este vorba despre o decizie conștientă de a închide ochii pentru câteva clipe, ci despre o reacție a organismului la oboseală și, în special, la lipsa somnului.

Potrivit Institutului Național pentru Securitate și Sănătate în Muncă din Statele Unite (NIOSH), parte a Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), microsomnul poate dura de la o fracțiune de secundă până la aproximativ 30 de secunde. În timpul unui asemenea episod, o persoană poate părea trează, inclusiv pentru că are ochii deschiși, însă creierul nu mai procesează informațiile în mod normal. Specialiștii avertizează că persoanele private de somn nu pot controla apariția acestor episoade și, de multe ori, nici nu își dau seama că ele s-au produs.

Tocmai această particularitate face fenomenul atât de periculos pentru șoferi. O persoană poate avea impresia că a fost atentă pe tot parcursul drumului, deși a existat un interval în care nu a perceput corespunzător ceea ce se întâmpla în trafic.

De ce creierul poate „întrerupe" pentru câteva secunde atenția șoferului?

Lipsa somnului este unul dintre principalii factori

Organismul are nevoie de perioade regulate de odihnă pentru a-și menține funcțiile cognitive. Atunci când o persoană doarme prea puțin, efectele nu se limitează la senzația de oboseală sau la nevoia de a căsca. Pot apărea dificultăți de concentrare, întârzieri în reacții și episoade în care atenția scade involuntar.

Potrivit NIOSH, printre factorii care favorizează oboseala la volan se numără numărul mare de ore petrecute fără somn, acumularea mai multor nopți de odihnă insuficientă, munca în schimburi și anumite afecțiuni sau medicamente care provoacă somnolență.

Orele la care organismul este predispus în mod natural la somn

Nu contează doar cât a dormit un șofer, ci și momentul în care conduce. Organismul uman funcționează după un ritm biologic care influențează nivelul de vigilență pe parcursul zilei.

Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi din Statele Unite (NHTSA) arată că accidentele asociate condusului în stare de somnolență apar frecvent între miezul nopții și ora 6:00 dimineața, dar și în a doua parte a după-amiezii. Aceste intervale coincid cu momente în care ritmul circadian favorizează în mod natural scăderea nivelului de alertă.

Prin urmare, un drum parcurs noaptea, după o zi întreagă de muncă, poate deveni deosebit de solicitant pentru organism, chiar dacă șoferul are impresia că se simte suficient de odihnit pentru a conduce.

Drumurile monotone pot accentua starea de somnolență

Un alt factor îl reprezintă monotonia. Un traseu lung, cu puține schimbări de peisaj, aceeași poziție la volan și un efort mental repetitiv pot favoriza scăderea vigilenței.

Potrivit NIOSH, activitățile monotone și perioadele îndelungate de inactivitate se numără printre factorii asociați oboselii. Acest lucru explică de ce unii șoferi resimt o somnolență accentuată pe autostradă sau pe drumurile lungi, chiar dacă nu depun un efort fizic deosebit.

Ce se întâmplă în câteva secunde de microsomn?

În timpul unui episod de microsomn, creierul nu mai procesează corect informațiile care vin din exterior. Șoferul poate să nu observe un vehicul care frânează în fața sa, un pieton care traversează sau o schimbare a direcției de deplasare a mașinii.

Conform explicațiilor publicate de CDC prin intermediul NIOSH, aceste episoade pot fi detectate prin electroencefalogramă, o investigație care înregistrează activitatea electrică a creierului. Cercetătorii le asociază cu pierderi de atenție și cu riscuri importante în timpul activităților care necesită vigilență permanentă, inclusiv conducerea unui autovehicul.

Pericolul este cu atât mai mare cu cât șoferul nu are neapărat timp să conștientizeze ce s-a întâmplat și să corecteze situația.

Câți metri parcurge o mașină în timp ce șoferul doarme câteva secunde?

Distanța parcursă poate fi surprinzătoare. La o viteză de 90 km/h, un autoturism se deplasează cu aproximativ 25 de metri pe secundă.

Asta înseamnă că, în numai patru secunde, mașina parcurge aproximativ 100 de metri. La cinci secunde, distanța ajunge la 125 de metri.

NHTSA atrage atenția că episoadele de microsomn pot dura patru sau cinci secunde chiar și în cazul unor persoane care au consumat cafea, dar sunt private serios de somn. Instituția oferă exemplul unui vehicul care circulă cu aproximativ 88 km/h și parcurge peste 90 de metri în acest interval, fără ca șoferul să fie capabil să reacționeze în mod normal.

Cu alte cuvinte, câteva secunde în care creierul nu procesează informațiile pot însemna distanța necesară pentru producerea unui accident grav.

Care sunt semnele că un șofer riscă să adoarmă la volan?

Deși microsomnul propriu-zis poate apărea involuntar, organismul transmite adesea semnale de avertizare înainte ca situația să devină critică.

Printre cele mai importante indicii se numără:

Căscatul repetat și dificultatea de a menține ochii deschiși.

Clipitul frecvent sau senzația că pleoapele devin din ce în ce mai grele.

Dificultatea de a-ți menține atenția asupra drumului.

Tendința de a devia de la banda de circulație.

Lipsa amintirilor clare despre ultimii kilometri parcurși.

Ratarea indicatoarelor rutiere sau a ieșirilor de pe autostradă.

Reacțiile întârziate la schimbările din trafic.

Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi din Statele Unite (NHTSA) recomandă șoferilor să trateze aceste manifestări ca pe semnale serioase de avertizare. Un conducător auto care începe să devieze de la bandă sau care observă că nu își mai poate menține atenția nu ar trebui să continue drumul în speranța că starea de oboseală va dispărea de la sine.

Cât de mult crește riscul de accident atunci când nu dormi suficient?

Legătura dintre privarea de somn și riscul producerii unui accident a fost analizată și de Fundația AAA pentru Siguranța Traficului, într-un studiu publicat în decembrie 2016.

Cercetarea a comparat riscul de implicare în accidente în funcție de numărul de ore de somn din ultimele 24 de ore. Rezultatele au arătat diferențe importante față de persoanele care dormiseră cel puțin șapte ore.

Potrivit studiului, șoferii care dormiseră între patru și cinci ore prezentau un risc de implicare în accidente de aproximativ 4,3 ori mai mare. În cazul celor care dormiseră mai puțin de patru ore, riscul estimat era de 11,5 ori mai mare.

Cercetătorii au avertizat că lipsa somnului încetinește reacțiile la stimuli, reduce precizia răspunsurilor și favorizează perioadele în care atenția dispare.

Este important de precizat că aceste valori provin dintr-o cercetare realizată în Statele Unite, pe baza unor date despre accidente și a informațiilor declarate de șoferi privind somnul. Ele nu reprezintă statistici pentru România și nici o predicție individuală a riscului de accident, însă ilustrează cât de importantă este odihna înainte de a urca la volan.

Cafeaua, muzica dată tare sau geamul deschis pot opri microsomnul?

Mulți șoferi încearcă să combată somnolența prin metode aparent simple: măresc volumul radioului, deschid geamul, mestecă gumă sau beau o cafea. Aceste obiceiuri pot crea impresia unei stări mai bune de alertă, însă nu elimină efectele privării de somn.

NHTSA avertizează că băuturile cu cofeină nu sunt întotdeauna suficiente. Chiar și după ce consumă cafea, o persoană care este serios privată de somn poate trece prin episoade de microsomn. Efectul stimulant este temporar și nu înlocuiește odihna.

În recomandările sale privind oboseala la volan, instituția indică o soluție de scurtă durată: oprirea într-un loc sigur, consumul uneia sau a două cești de cafea și un somn de aproximativ 20 de minute. Totuși, aceasta nu trebuie confundată cu o soluție definitivă pentru lipsa somnului.

Cum poate fi prevenit microsomnul la volan?

Cea mai importantă măsură este asigurarea unui somn suficient înainte de plecare. Potrivit CDC și NIOSH, majoritatea adulților au nevoie de aproximativ șapte până la nouă ore de somn în fiecare zi.

Pentru drumurile lungi, este important ca șoferii să își planifice traseul astfel încât să nu fie nevoiți să conducă după o zi solicitantă sau în intervalele în care organismul este predispus la somnolență.

De asemenea, trebuie respectate câteva reguli simple:

Oprirea într-un loc sigur imediat ce apar semnele de somnolență.

Evitarea continuării drumului după o noapte cu somn insuficient.

Verificarea prospectelor medicamentelor care pot provoca somnolență.

Evitarea consumului de alcool înainte de conducere, deoarece acesta accentuează efectele somnolenței.

Solicitarea unui consult medical atunci când somnolența apare frecvent în timpul zilei, chiar și după perioade suficiente de odihnă.

În cazul în care oboseala persistă în ciuda unui program de somn corespunzător, poate fi necesară investigarea unor probleme precum apneea în somn sau alte tulburări care afectează calitatea odihnei.

Microsomnul nu este o simplă stare de oboseală și nici un fenomen pe care un șofer îl poate controla întotdeauna prin voință. Este o reacție involuntară a creierului, iar la volan chiar și câteva secunde în care atenția dispare pot face diferența dintre o călătorie obișnuită și un accident.