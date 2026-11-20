Reacția lui Raed Arafat după ce a ajuns în fața judecătorilor într-un dosar cu prejudiciu de 8 milioane de lei
Postat la: 20.11.2026 |
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a fost trimis în judecată de procurorii militari, împreună cu alte 16 persoane, într-un dosar care vizează aducerea în România a unui elicopter destinat înlocuirii aeronavei SMURD prăbușite în Republica Moldova, în 2016.
Anchetatorii susțin că nu au fost îndeplinite formalitățile vamale, prejudiciul calculat, inclusiv cu dobânzi și penalități, ajungând la aproximativ 8 milioane de lei. Procurorii au instituit și sechestru asupra averii lui Arafat. Informația privind trimiterea în judecată a celor 17 inculpați apare pe portalul instanțelor de judecată. Raed Arafat a declarat că nu primise o informare oficială privind înaintarea dosarului către instanță.
Dosarul instrumentat de Parchetul Militar are legătură cu modalitatea prin care Inspectoratul General de Aviație a intrat, în 2017, în posesia unui elicopter primit drept despăgubire pentru o aeronavă pierdută cu un an înainte. În 2016, un elicopter care desfășura o misiune SMURD pe teritoriul Republicii Moldova s-a prăbușit în localitatea Haragîș. Ulterior, autoritățile române au avut posibilitatea să aleagă între o compensație financiară și primirea unei alte aeronave.
A fost aleasă varianta înlocuirii elicopterului, însă procurorii susțin că introducerea noii aeronave pe teritoriul României nu a respectat procedurile vamale obligatorii. „S-a constatat că introducerea acestei aeronave în România și exploatarea sa ulterioară a avut loc fără efectuarea formalităților vamale, cu consecința producerii unei pagube bugetului de stat, de natura TVA datorat în vamă, în cuantum de 4.435.269 de lei", au transmis reprezentanții Parchetului Militar.
Potrivit anchetatorilor, suma de aproximativ 4,4 milioane de lei reprezintă prejudiciul inițial. După adăugarea dobânzilor și penalităților, valoarea totală ajunge la aproximativ 8 milioane de lei. Raed Arafat, acuzat de complicitate la contrabandă. Șeful DSU a fost pus sub acuzare pentru complicitate la contrabandă pe 21 aprilie, în cadrul investigației referitoare la importul elicopterului.
În septembrie, Arafat a fost informat de Parchetul Militar că are calitatea de inculpat în acest dosar. La momentul respectiv, acesta a respins acuzațiile și a precizat că nu intenționează să demisioneze din funcția de conducere a Departamentului pentru Situații de Urgență. În cursul anchetei, procurorii au dispus și instituirea unui sechestru asupra averii sale. Raed Arafat a declarat anterior că, în 2017, a solicitat autorității vamale o clarificare privind obligațiile fiscale aferente elicopterului primit sub formă de donație.
Potrivit explicațiilor sale, răspunsul primit atunci indica faptul că nu era necesară achitarea TVA pentru aeronavă. Șeful DSU a criticat situația în care interpretarea unei instituții publice ar putea fi schimbată după mai mulți ani, în condițiile în care deciziile au fost luate pe baza unui răspuns oficial.
„Ce mai facem, dacă o adresă de la Vamă, din 2017, nu mai este recunoscută ca atare, în 2026, în viitor ceri un punct de vedere la o instituţie şi după 5 ani vine cineva şi spune că de fapt noi n-am vrut să spunem aşa, am vrut să spunem aşa. Deci sunt nişte probleme majore aici, care sunt probleme sistemice care vor trebui adresate", a declarat Raed Arafat în septembrie. Acesta a susținut că problema depășește situația sa individuală și ridică semne de întrebare cu privire la predictibilitatea răspunsurilor oferite de instituțiile statului.
Întrebat despre suma care i-ar putea fi imputată, Raed Arafat a explicat că valoarea TVA-ului calculat de anchetatori este de aproximativ 4 milioane de lei, însă aceasta crește la 8 milioane de lei după includerea penalităților. „Eu personal nu ştiu cum să plătesc", a afirmat șeful DSU. Totodată, acesta a criticat expunerea publică a acuzațiilor înainte de clarificarea situației judiciare, apreciind că punerea sa „în judecare publică este exagerată".
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