Suntem creștini înainte de nașterea lui Hristos!

Mantra despre superioara asceză morală a geților ilustrată în Getica lui Iordanes, "care pentru a merita nemurirea au disprețuit tot ce e pângărit de germenii morții, a marcat în profunzime vulgata istorică națională". Asta constată cercetătorul Dan Dana în teza lui de doctorat "Zalmoxis de la Herodot la Mircea Eliade. Istorii despre un zeu al pretextului". Zalmoxis apare ca un personaj dedublat - om și zeu - la primul autor antic care ne dă știri despre el, Herodot în ale sale Istorii.

Toți ceilalți, Platon, Ephoros, Poseidonios, Strabon, Dio Chrysostomul, Lucian sau Iordanes au speculat în fel și chip relatarea lui Herodot lăsată posterității. După Herodot, Zalmoxis a locuit în Samos, a fost sclavul lui Pitagora, s-a îmbogățit după ce a fost eliberat, va face comerț cu grecii, după care va începe să sădească în aleși săi credința în nemurirea sufletului. În cele din urmă se va ascunde într-o încăpere subterană în care va viețui trei ani, fiind primit la ieșire ca un zeu.

În Renaştere, Zalmoxis este considerat alchimist, "lucru eludat tocmai de Eliade", relatează Dan Dana. Pentru Vasile Pârvan, spune Dan Dana, "umbra maiestuoasă a zeului get nu mai este obiect de istorie; ea devine cheia de boltă a unei recuperări identitare a trecutului îndepărtat, în care un neam uitat şi marginal a instituit, în fapt, modelul unei revelații mântuitoare - prodromul secret al unei civilizații europene rurale şi pioase".

Unele grupări naționalist-creștin-ortodoxe își vor extrage argumentele preexistenței noastre ca creștini, înainte de nașterea lui Hristos, din relatările lui Iordanes sau din exaltarea lui Pârvan exprimate în lucrările lor de căpătâi numite amândouă Getica (numele complet al scrierii lui Iordanes este De origine actibusque Getarum, prescurtată Getica). Iordanes vorbește despre legile belagine ale geților, un cod moral religios întrucâtva asemănător cu învățăturile creștine. Cercurile clericale naționaliste îl teleportează pe Zalmoxis în lumea Israelului antic unde ar fi primit învățătura iudaică într-un singur zeu.

Speculațiile naționaliștilor introduc în ecuație faptul că în cultura geto-dacă lipsesc idolii și că practica monahismului este răspândită în Carpați cu o incidență sporită în jurul celor doi munți sacri ai geto-dacilor, Pion - Ceahlăul și Kogaionon - Godeanu de lângă Sarmizegetusa, unde s-a aflat peștera în care s-a retras Zalmoxis.

Cornel Ivanciuc