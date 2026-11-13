Obiectul misterios care se îndreaptă spre Pământ accelerează. Un om de știință susține că este un corp artificial
Postat la: 13.11.2026 |
Un obiect misterios, odată crezut a fi o simplă rocă spațială care trece pe lângă Pământ, accelerează, iar oamenii de știință nu pot explica de ce.
Un nou studiu realizat de cercetătorii de la Georgia Institute of Technology a determinat că 1998 KY26, un asteroid suspectat a fi apropiat de Pământ, se accelerează într-un mod pe care gravitația soarelui și planetelor nu îl poate explica.
Pe scurt, presupusa rocă spațială are ceva altceva care o propulsează în timp ce se deplasează prin sistemul nostru solar.
Obiectele apropiate de Pământ sunt corpuri stâncoase care orbitează în jurul soarelui și uneori se apropie relativ de Pământ. Acest obiect are aproximativ 11 metri lungime, cam de dimensiunea unui autobuz școlar, și se rotește o dată la fiecare 5,35 minute - extrem de rapid pentru o rocă spațială.
Deși se află la aproximativ 189 de milioane de mile de Pământ în acest moment, traiectoria sa actuală îl va aduce la 32 de milioane de mile de planeta noastră în 2028. Agenția Spațială Europeană a declarat că orbita obiectului îl va aduce și mai aproape în 2039, la o distanță de 10 milioane de mile.
Deși se crede pe scară largă că 1998 KY26 este o rocă relativ mică, creșterea inexplicabilă a vitezei sale a determinat un om de știință să susțină că obiectul misterios este, de fapt, o navă spațială dispărută cu patru decenii în urmă.
Profesorul de la Harvard, Avi Loeb, a teoretizat că obiectul este de fapt Phobos 1, o navă spațială lansată de fosta Uniune Sovietică în 1988.
A fost pierdut și dispărut la doar câteva luni după ce călătoria sa spre Marte a început, dar Loeb crede că dimensiunea și mișcările misterioase ale 1998 KY26 ar putea fi dovada că astronomii au găsit în sfârșit nava lipsă.
În 2023, oamenii de știință au descoperit pentru prima dată că 1998 KY26 se mișca mai repede decât normal după ce au analizat datele telescopului colectate în ultimii 25 de ani.
Aceste măsurători pe termen lung au arătat un mic, constant impuls suplimentar care a împins lent calea obiectului diferit de cum au prezis oamenii de știință bazându-se exclusiv pe impactul gravitației asupra unei roci spațiale medii.
Acum, noul studiu realizat de inginerii aerospațiali Korbin Hansen și Masatoshi Hirabayashi a concluzionat că această creștere misterioasă a vitezei nu este rezultatul unui fenomen natural care are loc în interiorul 1998 KY26.
În mod specific, Hansen și Hirabayashi au spus că nu este posibil ca accelerația să fie cauzată de gheață de pe suprafața sa sau îngropată adânc în interior care se topește și explodează în spațiu ca un motor cu reacție.
Conform celor mai recente descoperiri din revista Icarus, 1998 KY26 este prea cald pentru a transporta gheață de apă prin vidul spațial.
Chiar și cele mai reci zone au o medie de aproximativ -53°F până la -78°F sau mai cald pe parcursul orbitei sale în jurul soarelui. Gheața trebuie să rămână mult mai rece, menținându-se sub -198F pentru a dura mult timp în spațiu.
„Am determinat că 1998 KY26 este probabil un asteroid deshidratat", au scris cercetătorii în raportul lor, publicat luna aceasta.
Cu toate acestea, constatările echipei au exclus, prin urmare, teoria „cometei întunecate", care sugera că gheața ascunsă în interiorul asteroidului se transforma treptat în gaz și îi oferea un impuls ușor, chiar dacă nu se putea observa nicio coadă sau nor de praf vizibil.
Aceasta a lăsat teoria lui Loeb că obiectul misterios nu este, de fapt, o rocă de 36 de picioare care orbitează soarele.
Loeb și co-autorii săi Adam Hibberd și Adam Crowl și-au publicat propriul studiu pe arXiv, în care susțin că dimensiunea obiectului, strălucirea neobișnuit de mare, rotația rapidă și orbita sunt consistente cu o navă spațială construită de om.
Loeb, un fizician respectat și profesor de științe la Harvard, a explicat că accelerația obiectului ar proveni din energia soarelui care împinge suprafețele metalice lucioase și panourile solare ale Phobos 1 - creând o condiție cunoscută sub numele de „presiune de radiație solară."
De asemenea, au descoperit că un model 3D simplu al lui Phobos 1 se potrivea cu mai multe dintre schimbările de strălucire ale lui 1998 KY26 observate de telescoapele de pe Pământ, numite curbe de lumină.
„Similaritatea orbitei 1998 KY26 cu orbita navei spațiale Phobos 1, pierdută, sugerează că cele două obiecte sunt identice", a declarat Loeb într-un comunicat.
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