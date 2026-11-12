Google Chrome are o problemă gravă de securitate, exploatată deja de hackeri. Ce trebuie să facă utilizatorii pentru a se proteja

O vulnerabilitate descoperită în Google Chrome le permite atacatorilor să folosească pagini web special pregătite pentru a executa cod malițios în browser. Google a confirmat că problema este deja exploatată și a lansat o actualizare de securitate pe care utilizatorii ar trebui să o instaleze cât mai repede.

Problema, identificată prin codul CVE-2026-125350, a fost raportată pe 6 noiembrie de un cercetător anonim. Google a publicat remedierea pe 9 noiembrie, la numai trei zile de la raportare.

Vulnerabilitatea afectează componenta XML a browserului și are un nivel ridicat de severitate. În anumite condiții, o eroare de gestionare a memoriei poate permite executarea unor instrucțiuni introduse de atacatori.

Totuși, exploatarea problemei nu înseamnă automat că hackerii pot controla întregul calculator. Codul rulează în mediul izolat al browserului, iar compromiterea sistemului ar putea necesita și alte vulnerabilități. Google nu a precizat câte persoane au fost afectate și nici cine se află în spatele atacurilor.

Cum verifici dacă Google Chrome este actualizat

Pentru a elimina vulnerabilitatea, utilizatorii trebuie să instaleze cea mai recentă versiune disponibilă a browserului.

Actualizarea de securitate include versiunile 157.0.8103.50 și 157.0.8103.51 pentru Windows și macOS, respectiv 157.0.8103.50 pentru Linux.

Verificarea se face direct din Chrome, prin deschiderea meniului cu trei puncte din dreapta sus, urmată de accesarea secțiunii Help (Ajutor) - About Google Chrome (Despre Google Chrome).

Browserul va căuta automat actualizările disponibile. După instalare, este necesară repornirea acestuia pentru aplicarea modificărilor.

Google a remediat în total nouă vulnerabilități prin această actualizare, dintre care șapte au fost considerate de severitate ridicată.

Problema afectează și tehnologia Chromium, astfel că utilizatorii Microsoft Edge, Brave, Opera sau Vivaldi ar trebui să verifice dacă există actualizări pentru browserele lor.

Agenția americană CISA a inclus vulnerabilitatea pe lista problemelor exploatate activ și a stabilit termenul de 24 noiembrie pentru remedierea acesteia de către instituțiile federale vizate.