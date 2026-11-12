Jensen Huang a demisionat de la conducerea Nvidia, în urma unui scandal privind relațiile extraconjugale

Jensen Huang, în vârstă de 63 de ani, cofondator și director general al gigantului american Nvidia, a demisionat joi, cu efect imediat, în urma unui scandal privind două presupuse relații extraconjugale, dintre care una cu o femeie suspectată de spionaj în favoarea Chinei.

Decizia a fost anunțată după o reuniune a consiliului de administrație, iar atribuțiile sale vor fi preluate temporar de directoarea financiară Colette Kress, potrivit informațiilor publicate de CNN și The Wall Street Journal.

Plecarea lui Jensen Huang pune capăt unei perioade de 33 de ani în care acesta s-a aflat la conducerea Nvidia, companie pe care a fondat-o în 1993 și pe care a transformat-o într-unul dintre cei mai importanți producători de cipuri din lume.

Consiliul de administrație a anunțat că a început căutarea unui nou director general, urmând să analizeze atât candidați din interiorul companiei, cât și persoane din exterior.

Demisia a venit după mai multe zile de speculații privind viitorul lui Huang, în contextul unor dezvăluiri referitoare la viața sa personală și la posibile implicații pentru securitatea companiei.

Scandalul care a precedat demisia lui Jensen Huang

Potrivit relatărilor din presa americană, consiliul de administrație al Nvidia a declanșat o investigație pentru a stabili dacă Jensen Huang ar fi putut deveni ținta unei operațiuni de informații străine.

Ancheta a fost inițiată după apariția unor informații potrivit cărora directorul general ar fi avut o relație extraconjugală cu o femeie despre care oficialii americani suspectează că ar fi desfășurat activități de spionaj pentru China.

Consiliul de administrație a angajat o firmă de avocatură pentru investigarea situației.

Ulterior, The New York Times a relatat că Huang ar fi avut o altă relație extraconjugală, de această dată cu o directoare din cadrul Nvidia, aflată în subordinea sa.

În urma acestor dezvăluiri, membrii consiliului de administrație s-au reunit miercuri seară, iar joi dimineață compania a anunțat demisia lui Huang.

Acțiunile Nvidia au scăzut cu 10% după anunțul demisiei

Plecarea lui Jensen Huang a provocat o reacție puternică pe piețele financiare. Acțiunile Nvidia au scăzut cu aproximativ 10% în tranzacțiile desfășurate joi înainte de deschiderea bursei americane.

Declinul s-a accentuat după confirmarea oficială a demisiei, pe fondul incertitudinilor privind viitorul companiei.

Efectele s-au resimțit și la nivelul principalilor indici bursieri americani. Contractele futures pe Nasdaq au scăzut cu 1,4%, în timp ce cele pe S&P 500 au înregistrat un recul de 0,7%.

Nvidia este una dintre cele mai valoroase companii din lume și un actor central în dezvoltarea inteligenței artificiale. Cipurile sale sunt utilizate pe scară largă în infrastructura necesară antrenării și funcționării sistemelor de inteligență artificială.

Cine va conduce Nvidia după plecarea fondatorului

În urma demisiei, Colette Kress, actuala vicepreședintă executivă și directoare financiară a Nvidia, a acceptat să preia interimar conducerea companiei.

Totodată, Nvidia l-a desemnat pe Harvey Jones, investitor în tehnologie și fost director general al Synopsys, în funcția de președinte al consiliului de administrație.

Numirea are loc într-un moment în care conducerea companiei este criticată pentru lipsa unui plan clar de succesiune, în condițiile în care Jensen Huang s-a aflat la conducerea Nvidia încă de la înființarea acesteia.

Consiliul de administrație urmează să identifice un succesor permanent, într-un proces care ar putea avea implicații importante pentru strategia companiei și pentru întreaga industrie a inteligenței artificiale.

Relația apropiată dintre Jensen Huang și Donald Trump

Jensen Huang a fost unul dintre cei mai influenți lideri ai industriei tehnologice americane, dezvoltând de-a lungul timpului relații cu numeroși șefi de stat și directori ai marilor companii.

Printre aceștia se numără și președintele american Donald Trump, care i-a luat apărarea lui Huang în ultimele zile.

„Cred că este un om onorabil", le-a declarat Trump reporterilor luni. „A făcut o treabă extraordinară pentru țara noastră."

În luna mai, președintele american l-a numit „Marele Jensen Huang" într-o postare pe Truth Social, în timp ce călătorea alături de acesta spre China, la bordul aeronavei prezidențiale Air Force One.

Huang a susținut în repetate rânduri relaxarea restricțiilor americane privind exportul de cipuri avansate către China, argumentând că limitarea vânzărilor ar putea afecta poziția Statelor Unite în competiția globală pentru supremația în domeniul inteligenței artificiale.

În iulie 2025, administrația Trump a permis Nvidia să reia livrările către China ale cipului H20.

Plecarea lui Huang reprezintă astfel o schimbare majoră pentru compania care a devenit unul dintre principalii beneficiari ai expansiunii inteligenței artificiale și care a avut un rol esențial în transformarea industriei tehnologice mondiale.