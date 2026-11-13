Spațiul liminal dintre somn și veghe ar putea fi zona în care apar experiențele extracorporale. Cercetătorii au înregistrat activitatea cerebrală în timpul decorporalizării
Postat la: 13.11.2026 |
Într-o stare care este cumva atât una cât și alta - un soi de "no man's land" intre veghe si somn -, creierul adormit poate extinde tentacule în conștiință, sau mintea trează se agită inconfortabil la marginea somnului.
Astfel de suprapuneri, au descoperit acum cercetătorii, ar putea sta la baza unor dintre cele mai ciudate experiențe raportate de oameni, de la teroarea paraliziei în somn până la aparenta capacitate de a trimite mintea departe de corp și a rătăci fără el.
Și, la rândul său, acest lucru ar putea să ne spună ceva despre însăși natura modului în care experimentăm viața în corpurile noastre, mentionează sciencealert.com.
Nu tot ceea ce experimentăm este ușor de explicat. Înțelegem mâncărimea, foamea și gelozia, de exemplu; dar unele persoane raportează senzații sau experiențe care nu se potrivesc cu ceea ce știm că poate face corpul.
Unii oameni, de exemplu, raportează senzații de plutire sau zbor; alții raportează o teamă intensă și prezențe monstruoase; în timp ce alții încă raportează senzația ciudată de a-și părăsi propriile corpuri pentru a rătăci prin spații fizice sau spirituale.
Oamenii de știință se referă la distorsiunile ciudate ale percepției corporale ca fiind experiențe corporale neobișnuite, sau UBE-uri.
Ele pot apărea în timpul paraliziei de somn, viselor lucide și chiar și atunci când o persoană este trează.
Și nimeni nu știe cu adevărat de ce se întâmplă.
Dar, deoarece par să se întâmple atât de des în jurul granițelor dintre somn și veghe, neuroștiințista Teresa Campillo-Ferrer de la Universitatea Radboud din Olanda și colegii ei au conceput un plan ingenios pentru a aduna mai multe informații.
Au recrutat 35 de persoane care aveau ceva experiență cu regiunile mai ciudate ale conștiinței prin vise lucide sau meditație și le-au înregistrat activitatea cerebrală în timp ce se aventurau în zonele neclare dintre somn și veghe - în timpul meditației, în timp ce adormeau și chiar în timpul visului.
Echipamentul lor era oarecum mai puțin misterios: căciuli EEG echipate cu zeci de electrozi pentru a înregistra activitatea electrică a creierului.
După ce și-au pus căștile, călătorii au fost trimiși în rătăcirea lor supranaturală.
Fiecare participant a fost ghidat prin exerciții de meditație concepute pentru a-i ajuta să se relaxeze și să se concentreze asupra senzațiilor corporale. Cercetătorii au folosit, de asemenea, lumini intermitente pentru a încuraja experiențe neobișnuite pe măsură ce participanții adormeau.
Dar a existat o mică problemă. Cum îi spui unui om de știință că ai o experiență în afara corpului când ești adormit?
Cercetătorii au avut o soluție ingenioasă. Le-au instruit pe participanți să își miște ochii într-o succesiune deliberată stânga-dreapta-stânga-dreapta ori de câte ori experimentau ceva neobișnuit.
Deoarece mișcările ochilor pot fi detectate chiar și în timpul somnului, acest lucru le-a oferit echipei o modalitate de a identifica momentul în care aveau loc experiențele în înregistrările EEG.
Ulterior, au intervievat participanții în detaliu despre ceea ce au simțit, văzut și experimentat, permițând cercetătorilor să coreleze relatările lor subiective cu activitatea electrică înregistrată în creierele lor.
Dintre cei 35 de participanți, 20 au raportat 36 de UBE-uri între ei - cel mai mare număr în timpul meditației, dar și altele în timpul somnului REM, somnului non-REM și trezirilor din somn - perioade scurte de trecere din somn în starea de veghe.
Unii participanți s-au simțit plutind, căzând sau învârtindu-se, chiar dacă corpurile lor rămâneau perfect nemișcate. Alții au experimentat vibrații ciudate, presiune sau senzația de a fi atins de ceva ce nu era acolo.
Unii și-au pierdut simțul locului unde se terminau corpurile lor, sau chiar ce formă aveau. Alții au experimentat paralizie, uneori însoțită de halucinații înfricoșătoare. În 10 cazuri, participanții au raportat senzația de a fi în afara corpului fizic sau cumva ridicați deasupra acestuia.
Și, în activitatea cerebrală a acestor experiențe, a apărut un model intrigant.
Comparativ cu activitatea normală a creierului participanților în timpul somnului sau meditației, UBEs au fost asociate cu o scădere a undelor cerebrale mai lente, numite unde delta și theta, și o creștere a undelor beta și gamma mai rapide.
Schimbările au fost deosebit de pronunțate în regiunile temporale ale creierului, care ajută la procesarea informațiilor senzoriale și contribuie la percepția propriului corp.
Aici devine interesant acel tipar. Activitatea cerebrală mai lentă părea să se situeze undeva între tiparele observate în mod obișnuit în timpul somnului și stării de veghe, în timp ce activitatea mai rapidă semăna mai mult cu cea a unui creier treaz.
Pe scurt, activitatea cerebrală asociată cu aceste experiențe ciudate părea să combine trăsături atât ale somnului, cât și ale stării de veghe, indiferent dacă participanții erau tehnic adormiți sau treji.
Cercetătorii cred că acest lucru se poate datora faptului că creierul implicat are limite slabe.
Pentru un creier treaz, acest lucru înseamnă că creierul adormit invadează teritoriul său; iar pentru un creier adormit, starea de veghe se strecoară pe la margini.
O suprapunere similară a fost mult timp implicată în paralizia în somn - conștiința revine în timp ce corpul rămâne temporar paralizat de somn - dar rolul său în alte experiențe corporale ciudate este mai puțin bine înțeles.
Acest lucru ar putea explica de ce UBEs uneori integrează elemente ale experiențelor asemănătoare visului cu mediul extern în care se află participanții, cum ar fi vederea propriei camere în timp ce experimentează halucinații înfricoșătoare în timpul episoadelor de paralizie în somn.
Mai sunt încă mistere de descifrat. Înregistrările EEG nu pot dezvălui dacă întregul creier intră într-o stare intermediară sau dacă diferite regiuni sunt simultan angajate în activitate de somn și veghe.
Cercetarea a fost publicată în Consciousness and Cognition.
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