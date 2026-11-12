Poluarea din București e de 4 ori peste valorile maxime admise. PMB propune un plan până în 2030 cu zone fără mașini non-Euro și Euro 1 în centrul Capitalei
Postat la: 12.11.2026 |
Primăria Capitalei a anunțat un plan până în 2030 de reducere a poluării aerului din București, care este în prezent de 4 ori mai mare ca valorile maxime admise. Sursele principale sunt traficul rutier și încălzirea cu lemn și cărbune, iar PMB a prezentat măsurile propuse, care includ un transport public nepoluant.
„Nivelul de poluare din București e alarmant: de 4 ori peste valorile maxime. Trebuie să acționăm cât mai rapid. Pentru sănătatea noastră! Tocmai de aceea, azi, am pus în consultare publică Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București (PICA) și Planul de Menținere a Calității Aerului în Municipiul București (PMCA) pentru perioada 2026-2030. Ele vin cu o analiză clară a situației existente și a principalelor surse de poluare, măsurile pe care trebuie să ne punem în aplicare pentru a reduce efectele poluării, modul de gestionare și menținere a calității aerului", transmite Primăria Municipiului București pe Facebook, joi, 12 noiembrie.
Principalele surse de poluare în București sunt traficul rutier și încălzirea rezidențială cu lemn și cărbune. „Conform PICA, avem două mari surse de poluare: Traficul rutier. 1,3 milioane de mașini din cele 2,8 înregistrate în București și Ilfov sunt vechi și poluante. A doua este încălzirea rezidențială cu combustibili solizi (lemn și cărbune)", se arată în mesajul Primăriei.
Măsurile propuse de PMB includ implementarea zonelor cu nivel scăzut de emisii: „Vor fi eliminate, progresiv, mașinile poluante din centru, apoi din tot orașul. Începem de la 1 noiembrie 2027 cu restricționarea mașinilor Non-Euro și Euro 1 în zona centrală. Apoi, până în 2030, Euro 2, 3, 4 și 5".
Înlocuirea treptată a sistemelor de încălzire cu lemn și cărbune, prin programul „AER 2030 ACASĂ": „Sunt vizate 15.000 de case, dintr-un total de aproape 18.600. Prin programul propus de noi, vom oferi finanțare, alături de guvern și primăriile de sector, pentru a-i ajuta pe oameni să se branșeze la sisteme de încălzire „curate"",
Un transport public nepoluant, care înseamnă „înnoirea parcului auto de transport în comun cu vehicule electrice și troleibuze cu autonomie, dar și extinderea benzilor pentru transport public. Măsurile mai includ înnoirea parcului auto, prin programe de finanțare, crearea de trasee pietonale și pentru biciclete în zona centrală, reabilitarea sistemului de termoficare".
„Propunerile și întrebările pot fi trimise în scris, la sediul Primăriei, sau pe mail-ul [email protected], până pe 22 noiembrie pentru PMCA și 12 decembrie pentru PICA. După ce vor sta în consultare publică, cele două planuri vor fi supuse la vot în Consiliul General", se arată în mesajul PMB.
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