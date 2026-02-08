Analiza militară a regiunii arată că americanii și israelienii se pregătesc de un atac complex si de lungă durată asupra Iranului
Postat la: 08.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Statele Unite, împreună cu Israelul, planifică o campanie militară pe termen lung împotriva Iranului, bazându-se pe presupunerea inițială că regimul iranian vă viza, ca răspuns, Israelul și bazele americane din Orientul Mijlociu.
În prezent, există cel puțin 19 baze majore americane și centre de comandă strategică în regiune, inclusiv:
- Baza aeriană Al Udeid din Qatar (sediul CENTCOM)
- Sediul Flotei a Cincea a SUA din Bahrain
- Tabăra Arifjan din Kuweit
- Precum și baze în Siria, Iordania, Irak și diverse țări din Golf.
Punctul critic este că nu toate aceste baze sunt echipate cu sisteme permanente de apărare aeriană. Unele au doar sisteme defensive cu rază scurtă de acțiune, care sunt practic inutile împotriva rachetelor balistice.
Desfășurarea la scară largă a sistemelor THAAD și Patriot indică faptul că americanii se pregătesc să ofere acoperire antirachetă pentru aproape toate aceste baze.
Pe de altă parte, se așteaptă ca portavionul USS Abraham Lincoln să fie poziționat în largul coastei Omanului (punct negru). Pentru a-l proteja, sisteme de apărare aeriană au fost desfășurate inclusiv în Emiratele Arabe Unite (ruta marcată cu roșu).
Avioanele de vânătoare F-15 staționate în Iordania și avioanele britanice F-35 din Cipru nu sunt configurate pentru operațiuni ofensive. Misiunea lor principală este de a apăra Israelul împotriva atacurilor iraniene cu drone kamikaze, cum ar fi Shahed-131/136.
Punctul cheie aici este: Logistică, coordonarea și integrarea unei rețele atât de extinse de sisteme avansate necesită un timp considerabil, iar acest proces este încă în desfășurare. Această întârziere nu înseamnă că Trump s-a răzgândit, contrar a ceea ce mulți comentatori, instituții media, jurnaliști și pseudo-analiști încearcă să sugereze. Puzzle-ul este încă în curs de finalizare.
Shahin Moddares (analist militar)
