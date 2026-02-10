Vicepreședintele SUA J.D. Vance a semnat un acord cu autoritățile armene din Erevan (Armenia) privind cooperarea în domeniul energiei nucleare civile, scrie Bloomberg. Acordul permite companiilor americane să exporte tehnologie nucleară către Armenia, precum și combustibil și servicii.

În plus, companii din Statele Unite vor putea participa la concursul pentru înlocuirea centralei nucleare armeniene, care furnizează aproximativ 40% din electricitatea țării, cu reactoare modulare mici. Vance a promis că Armenia va primi investiții în valoare de 9 miliarde de dolari în două etape, relatează agenția de știri armeană Arka. Acest lucru va permite Armeniei să abandoneze energia nucleară rusă, scrie Bloomberg.

Înainte de vizita lui Vance la Erevan, reprezentanții armeni s-au întâlnit cu conducerea Rosatom. Corporația de stat rusă a promis Armeniei "cooperare cuprinzătoare". Vicepreședintele JD Vance la Erevan, înainte de călătoria sa la Baku: „Armenia este una dintre CELE MAI VECHI culturi creștine din întreaga lume, simt o mare afinitate față de poporul ei. Putem face ca Armenia să servească drept o ancoră importantă pentru dezvoltarea economică în această regiune a lumii."

„Pacea nu este făcută de oameni care sunt prea concentrați asupra trecutului. Pacea este făcută de oameni care sunt concentrați asupra viitorului... Împreună creăm o adevărată prosperitate pentru Armenia și Statele Unite", a spus Vance. Armenia a decis să coopereze mai mult cu Statele Unite și Uniunea Europeană după ce Rusia a refuzat efectiv să sprijine Erevan în conflictul cu Baku. În 2025, parlamentul armean a adoptat o lege privind începutul aderării țării la UE. În același timp, Armenia a semnat Carta privind Parteneriatul Strategic cu Statele Unite. În ultimii ani, autoritățile armene au fost criticate în mod repetat în Rusia.

Vance încearcă să promoveze aşa-numita "Rută Trump pentru Pace şi Prosperitate Internaţională" (TRIPP), un coridor de 43 de km între Azerbaidjan, exclava azeră Nahicevan şi Turcia; iniţiativa are în vedere infrastructuri feroviare noi sau modernizate, oleoducte şi gazoducte, precum şi cabluri de fibră optică. Conform Casei Albe, vicepreşedintele american urmează să viziteze Azerbaidjanul miercuri şi joi.