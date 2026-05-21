Donald Trump vrea sa puna în aplicare un plan vechi de aproape 100 de ani. O doctrină din 1930 dorea unirea Statelor Unite, Canadei, Mexicului și Groenlandei

O doctrină care dorea să unească America de Nord într-o singură națiune și să-și extindă granițele până la Canalul Panama ar putea părea incredibil de familiară. Dar acest grup, numit „mișcarea tehnocrației", era format din nonconformiști din anii 1930 cu idei mărețe despre cum să rearanjeze societatea americană. Ei au propus o viziune care ar fi eliminat risipa și ar fi făcut America de Nord extrem de productivă prin utilizarea tehnologiei și a științei.

Tehnocrații, numiți uneori și Technocracy Inc, au propus unirea Canadei, Groenlandei, Mexicului, Statelor Unite și a unor părți din America Centrală într-o singură unitate continentală. Aceasta a fost denumită „Technate". Ea urma să fie guvernată de principii tehnocratice, mai degrabă decât de granițe naționale și diviziuni politice tradiționale. Nimic nou fața de ce doreste azi Donald Trump impreună cu miscarea sa Big Tech si cu doctrina acceleraționismului.

Aceste idei par să rezoneze cu unele declarații recente ale administrației Trump privind unirea Statelor Unite cu Canada. Între timp, Departamentul pentru Eficiența Guvernamentală (Doge) al SUA, înființat de Trump și condus temporar de miliardarul din domeniul tehnologiei Elon Musk, a prezentat, de asemenea, o viziune privind reducerile de eficiență prin reducerea birocrației, a locurilor de muncă și eliminarea liderilor organizațiilor și a funcționarilor publici pe care îi consideră promotori ai valorilor „woke" (cum ar fi inițiativele privind diversitatea). Această abordare de „tăiere și ardere" se potrivește, de asemenea, cu unele dintre ideile tehnocraților.

În februarie 2025, Musk a declarat: „Avem aici cu adevărat domnia birocrației, în opoziție cu domnia poporului - democrația". Tehnocrații îi considerau pe politicienii aleși ca fiind incompetenți. Ei pledeau pentru înlocuirea acestora cu experți în știință și inginerie, care ar gestiona „obiectiv" resursele în beneficiul societății. „Oamenii au votat pentru o reformă guvernamentală majoră, și asta vor primi", a declarat Musk reporterilor după ce a vizitat Casa Albă luna trecută.

De ce voiau tehnocrații să scape?

Mișcarea din anii 1930 era o organizație educațională și de cercetare care pleda pentru o reorganizare fundamentală a structurilor politice, sociale și economice din SUA și Canada. Ea se baza pe o carte intitulată Technocracy, publicată în 1921 de un inginer pe nume Walter Henry Smyth, care cuprindea idei noi despre management și știință.

Mișcarea a câștigat o atenție semnificativă în timpul Marii Depresiuni, o perioadă de șomaj în masă și probleme economice care a durat din 1929 până în 1939. Aceasta a fost o perioadă în care eșecurile economice pe scară largă au determinat apariția unor idei radicale pentru o schimbare sistemică. Tehnocrația a atras pe cei care vedeau progresele tehnologice ca o soluție potențială la ineficiența economică și inegalitate.

Tehnocrații au câștigat popularitate în mare parte datorită muncii lui Howard Scott, inginer și economist, alături de un grup de ingineri și academicieni de la Universitatea Columbia. În 1932, Scott a fondat Alianța Tehnică, care ulterior a evoluat în Technocracy Inc.

Scott și adepții săi au ținut prelegeri, au publicat broșuri și au atras un număr semnificativ de adepți, în special printre ingineri, oameni de știință și gânditori progresisti. Mișcarea ar fi putut influența conceperea unor idei de viitor, precum comunitățile planificate și economiile bazate pe o automatizare sporită.

Fundamentul ideologic al mișcării se baza pe convingerea că producția și distribuția industrială ar trebui gestionate științific. Susținătorii susțineau că sistemele economice tradiționale, precum capitalismul și socialismul, erau ineficiente și predispuse la corupție, dar că o economie planificată științific ar putea asigura abundență, stabilitate și echitate.

În anii 1930, membrii Technocracy Inc au căutat să înlocuiască economiile bazate pe piață și guvernanța politică cu un sistem în care experții luau decizii bazate pe date, eficiență și fezabilitate tehnologică. Tehnocrații își propuneau să reglementeze consumul și producția pe baza eficienței energetice, mai degrabă decât a forțelor pieței.

Tehnocrații credeau, de asemenea, că mecanizarea și automatizarea ar putea elimina o mare parte din nevoia de muncă umană, reducând orele de lucru și menținând în același timp productivitatea. Bunurile și serviciile ar fi distribuite pe baza unor calcule științifice privind nevoile și sustenabilitatea.

Deși mișcarea a cunoscut o creștere rapidă la începutul anilor 1930, și-a pierdut rapid avântul spre mijlocul și sfârșitul aceleiași perioade. Făcând ecou unor preocupări ale americanilor contemporani, criticii se temeau că un guvern condus de experți nealeși ar duce la o formă de guvernare autoritară, în care deciziile ar fi luate fără contribuția publicului sau supravegherea democratică.

Renașterea tehnocrației?

Dar asistăm oare la o renaștere a unor astfel de idei în 2025? Musk are o legătură familială cu această mișcare, așa că este probabil să fie la curent cu ea. Bunicul său matern, Joshua N. Haldeman, a fost o figură notabilă a mișcării tehnocrației din Canada în anii 1930 și 1940.

Inițiativele lui Musk, precum gigantul producător de mașini electrice Tesla, programul său spațial SpaceX și compania de neurotehnologie Neuralink, pun accentul pe inovare și automatizare, ceea ce se aliniază viziunii tehnocraților de a optimiza civilizația umană prin mijloace științifice și tehnologice.

De exemplu, eforturile companiei Tesla de a promova vehiculele autonome alimentate cu energie regenerabilă sunt în concordanță cu aspirațiile inițiale ale mișcării pentru o societate eficientă din punct de vedere energetic și gestionată de mașini. În plus, ambiția SpaceX de a coloniza Marte reflectă convingerea că ingeniozitatea tehnologică poate depăși limitele vieții pe Pământ.

Cu ce nu ar fi de acord Trump

Există însă câteva diferențe semnificative între actualul guvern al SUA și tehnocrați. Abordarea lui Musk față de comerț rămâne ferm ancorată în piața liberă.

Inițiativele sale prosperă pe baza concurenței și a întreprinderilor private, mai degrabă decât pe baza unei planificări centralizate, conduse de experți. Și, în timp ce tehnocrații credeau în abolirea banilor, a salariilor și a formelor tradiționale de comerț, administrația Trump în mod clar nu crede acest lucru.

Trump consideră că politicieni ca el ar trebui să conducă țara, alături de parteneri precum Musk. Tehnocrații erau îngrijorați de faptul că politicienii aleși ar putea fi motivați de interesul propriu, dar actuala administrație americană pare să aprecieze combinarea intereselor de afaceri cu deciziile guvernamentale.

Deși mișcarea tehnocrației nu a devenit niciodată o forță dominantă, ideile sale au influențat discuțiile ulterioare pe teme precum managementul științific și planificarea economică. Conceptul de guvernanță bazată pe date, promovat de mișcarea tehnocrației, face parte din planificarea modernă, în special în domenii precum eficiența energetică și planificarea urbană.

Apariția IA și a big data a reaprins discuțiile despre rolul (și amploarea) tehnocrației în societatea modernă. În țări precum Singapore și China, guvernanța este dominată de departamente conduse de persoane cu experiență tehnologică, care dobândesc un statut de elită.

În anii 1930, tehnocrații s-au confruntat cu critici semnificative. Sindicatele, mai puternice decât astăzi, susțineau aproape în totalitate progresistul New Deal și protecția drepturilor lucrătorilor pe care acesta o oferea, mai degrabă decât tehnocrații. Încrederea renașută a publicului american în guvernul SUA în perioada New Deal era mult mai mare decât sprijinul în declin de astăzi pentru instituțiile sale politice, astfel încât acele instituții ar fi fost mai bine echipate să reziste provocărilor decât sunt astăzi.

Mișcarea tehnocrației din anii 1930 s-a estompat, dar ideile sale centrale continuă să modeleze dezbaterile contemporane despre intersecția dintre tehnologie și planificarea guvernamentală. Și, posibil, despre cine ar trebui să fie la conducere.