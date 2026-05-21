Donald Trump vrea sa puna în aplicare un plan vechi de aproape 100 de ani. O doctrină din 1930 dorea unirea Statelor Unite, Canadei, Mexicului și Groenlandei
Postat la: 21.05.2026 |
O doctrină care dorea să unească America de Nord într-o singură națiune și să-și extindă granițele până la Canalul Panama ar putea părea incredibil de familiară. Dar acest grup, numit „mișcarea tehnocrației", era format din nonconformiști din anii 1930 cu idei mărețe despre cum să rearanjeze societatea americană. Ei au propus o viziune care ar fi eliminat risipa și ar fi făcut America de Nord extrem de productivă prin utilizarea tehnologiei și a științei.
Tehnocrații, numiți uneori și Technocracy Inc, au propus unirea Canadei, Groenlandei, Mexicului, Statelor Unite și a unor părți din America Centrală într-o singură unitate continentală. Aceasta a fost denumită „Technate". Ea urma să fie guvernată de principii tehnocratice, mai degrabă decât de granițe naționale și diviziuni politice tradiționale. Nimic nou fața de ce doreste azi Donald Trump impreună cu miscarea sa Big Tech si cu doctrina acceleraționismului.
Aceste idei par să rezoneze cu unele declarații recente ale administrației Trump privind unirea Statelor Unite cu Canada. Între timp, Departamentul pentru Eficiența Guvernamentală (Doge) al SUA, înființat de Trump și condus temporar de miliardarul din domeniul tehnologiei Elon Musk, a prezentat, de asemenea, o viziune privind reducerile de eficiență prin reducerea birocrației, a locurilor de muncă și eliminarea liderilor organizațiilor și a funcționarilor publici pe care îi consideră promotori ai valorilor „woke" (cum ar fi inițiativele privind diversitatea). Această abordare de „tăiere și ardere" se potrivește, de asemenea, cu unele dintre ideile tehnocraților.
În februarie 2025, Musk a declarat: „Avem aici cu adevărat domnia birocrației, în opoziție cu domnia poporului - democrația". Tehnocrații îi considerau pe politicienii aleși ca fiind incompetenți. Ei pledeau pentru înlocuirea acestora cu experți în știință și inginerie, care ar gestiona „obiectiv" resursele în beneficiul societății. „Oamenii au votat pentru o reformă guvernamentală majoră, și asta vor primi", a declarat Musk reporterilor după ce a vizitat Casa Albă luna trecută.
De ce voiau tehnocrații să scape?
Mișcarea din anii 1930 era o organizație educațională și de cercetare care pleda pentru o reorganizare fundamentală a structurilor politice, sociale și economice din SUA și Canada. Ea se baza pe o carte intitulată Technocracy, publicată în 1921 de un inginer pe nume Walter Henry Smyth, care cuprindea idei noi despre management și știință.
Mișcarea a câștigat o atenție semnificativă în timpul Marii Depresiuni, o perioadă de șomaj în masă și probleme economice care a durat din 1929 până în 1939. Aceasta a fost o perioadă în care eșecurile economice pe scară largă au determinat apariția unor idei radicale pentru o schimbare sistemică. Tehnocrația a atras pe cei care vedeau progresele tehnologice ca o soluție potențială la ineficiența economică și inegalitate.
Tehnocrații au câștigat popularitate în mare parte datorită muncii lui Howard Scott, inginer și economist, alături de un grup de ingineri și academicieni de la Universitatea Columbia. În 1932, Scott a fondat Alianța Tehnică, care ulterior a evoluat în Technocracy Inc.
Scott și adepții săi au ținut prelegeri, au publicat broșuri și au atras un număr semnificativ de adepți, în special printre ingineri, oameni de știință și gânditori progresisti. Mișcarea ar fi putut influența conceperea unor idei de viitor, precum comunitățile planificate și economiile bazate pe o automatizare sporită.
Fundamentul ideologic al mișcării se baza pe convingerea că producția și distribuția industrială ar trebui gestionate științific. Susținătorii susțineau că sistemele economice tradiționale, precum capitalismul și socialismul, erau ineficiente și predispuse la corupție, dar că o economie planificată științific ar putea asigura abundență, stabilitate și echitate.
În anii 1930, membrii Technocracy Inc au căutat să înlocuiască economiile bazate pe piață și guvernanța politică cu un sistem în care experții luau decizii bazate pe date, eficiență și fezabilitate tehnologică. Tehnocrații își propuneau să reglementeze consumul și producția pe baza eficienței energetice, mai degrabă decât a forțelor pieței.
Tehnocrații credeau, de asemenea, că mecanizarea și automatizarea ar putea elimina o mare parte din nevoia de muncă umană, reducând orele de lucru și menținând în același timp productivitatea. Bunurile și serviciile ar fi distribuite pe baza unor calcule științifice privind nevoile și sustenabilitatea.
Deși mișcarea a cunoscut o creștere rapidă la începutul anilor 1930, și-a pierdut rapid avântul spre mijlocul și sfârșitul aceleiași perioade. Făcând ecou unor preocupări ale americanilor contemporani, criticii se temeau că un guvern condus de experți nealeși ar duce la o formă de guvernare autoritară, în care deciziile ar fi luate fără contribuția publicului sau supravegherea democratică.
Renașterea tehnocrației?
Dar asistăm oare la o renaștere a unor astfel de idei în 2025? Musk are o legătură familială cu această mișcare, așa că este probabil să fie la curent cu ea. Bunicul său matern, Joshua N. Haldeman, a fost o figură notabilă a mișcării tehnocrației din Canada în anii 1930 și 1940.
Inițiativele lui Musk, precum gigantul producător de mașini electrice Tesla, programul său spațial SpaceX și compania de neurotehnologie Neuralink, pun accentul pe inovare și automatizare, ceea ce se aliniază viziunii tehnocraților de a optimiza civilizația umană prin mijloace științifice și tehnologice.
De exemplu, eforturile companiei Tesla de a promova vehiculele autonome alimentate cu energie regenerabilă sunt în concordanță cu aspirațiile inițiale ale mișcării pentru o societate eficientă din punct de vedere energetic și gestionată de mașini. În plus, ambiția SpaceX de a coloniza Marte reflectă convingerea că ingeniozitatea tehnologică poate depăși limitele vieții pe Pământ.
Cu ce nu ar fi de acord Trump
Există însă câteva diferențe semnificative între actualul guvern al SUA și tehnocrați. Abordarea lui Musk față de comerț rămâne ferm ancorată în piața liberă.
Inițiativele sale prosperă pe baza concurenței și a întreprinderilor private, mai degrabă decât pe baza unei planificări centralizate, conduse de experți. Și, în timp ce tehnocrații credeau în abolirea banilor, a salariilor și a formelor tradiționale de comerț, administrația Trump în mod clar nu crede acest lucru.
Trump consideră că politicieni ca el ar trebui să conducă țara, alături de parteneri precum Musk. Tehnocrații erau îngrijorați de faptul că politicienii aleși ar putea fi motivați de interesul propriu, dar actuala administrație americană pare să aprecieze combinarea intereselor de afaceri cu deciziile guvernamentale.
Deși mișcarea tehnocrației nu a devenit niciodată o forță dominantă, ideile sale au influențat discuțiile ulterioare pe teme precum managementul științific și planificarea economică. Conceptul de guvernanță bazată pe date, promovat de mișcarea tehnocrației, face parte din planificarea modernă, în special în domenii precum eficiența energetică și planificarea urbană.
Apariția IA și a big data a reaprins discuțiile despre rolul (și amploarea) tehnocrației în societatea modernă. În țări precum Singapore și China, guvernanța este dominată de departamente conduse de persoane cu experiență tehnologică, care dobândesc un statut de elită.
În anii 1930, tehnocrații s-au confruntat cu critici semnificative. Sindicatele, mai puternice decât astăzi, susțineau aproape în totalitate progresistul New Deal și protecția drepturilor lucrătorilor pe care acesta o oferea, mai degrabă decât tehnocrații. Încrederea renașută a publicului american în guvernul SUA în perioada New Deal era mult mai mare decât sprijinul în declin de astăzi pentru instituțiile sale politice, astfel încât acele instituții ar fi fost mai bine echipate să reziste provocărilor decât sunt astăzi.
Mișcarea tehnocrației din anii 1930 s-a estompat, dar ideile sale centrale continuă să modeleze dezbaterile contemporane despre intersecția dintre tehnologie și planificarea guvernamentală. Și, posibil, despre cine ar trebui să fie la conducere.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Fascinația înfricoșătoare a lui Putin pentru ocultism
Autor: Mark Hollingsworth Îmbracat cu o eșarfa lunga alba și pantaloni militari de culoare kaki, ținand in mana un ...
-
Distrugătorul pe care Planul îl așteaptă, 250 de dosare active ale FBI-ului și numele pe care Peter Thiel l-a văzut la Stanford
Autor: Dr. Heather Lynn Acest articol descrie mecanismele de recrutare ale unei rețele transnaționale care face in preze ...
-
Sebastian Ghiță e devoalat ca agent rusesc într-o ampla dezvaluire despre Maia Sandu și Călin Georgescu în contextul anulării alegerilor prezidențiale
Cu cateva zile in urma portalul FIP AM din Armenia a publicat o ampla investigație. O spargere masiva de comunicari și d ...
-
Clanul Cârpaci a cumpărat Palatul Marshall de sub nasul lui Dominic Fritz: Imobilul istoric s-a vândut cu 2.3 milioane de euro, printr-un terț
Mai știți povestea cu recuperam patrimoniul Timișoarei de la clanurile de romi, spusa cu atata emfaza de adminisrația co ...
-
De ce crede lumea despre Papa Negru de la Vatican și Nobilimea Neagră de la Roma că e de fapt la conducerea Imperiilor Occidentale
Mai ales in ultima vreme lumea pare ca are de a face din ce in ce mai mult cu teoriile conspiratiei. Se si spune in folc ...
-
Operațiune împotriva pornografiei infantile pe navele Disney Cruise: 28 de angajați arestați în urma unei acțiuni sub acoperire la San Diego
Între 23 și 27 aprilie 2026, agenții federali au urcat la bordul a opt nave de croaziera in San Diego și au reținu ...
-
O dezvăluire șocantă a unui expert în economie: "Salariul real al românilor este cu mult mai mic decât cel indicat oficial"
Salariul mediu net din Romania a ajuns in decembrie 2025 la 5.914 lei, insa aceasta suma nu reflecta realitatea pentru c ...
-
"Planul" și "Vițelul de Aur" - Cele Nouă Postulate de Bază ale Noului Grup al Servitorilor Lumii - "Guvernul spiritual interior al Planetei"
Autor: Dr. Heather Lynn „Omenirea nu urmeaza un drum intamplator sau necunoscut. Exista un Plan." Aceasta est ...
-
Adevăratul Zelenski dezvăluit de fosta sa purtătoare de cuvânt: De la consum de droguri, la actorie politică și dorința de a continua un război devastator
Iulia Mendel, fosta purtatoare de cuvant a președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acordat un interviu jurnalistul ...
-
Raport cu nereguli grave la RAR: firma care a primit peste 10 milioane de lei, în timp ce auditorii vorbesc despre contracte divizate și plăți fără drept
Un raport al Corpului de Control al Ministerului Transporturilor finalizat inainte de demisia fostului ministru al Trans ...
-
Guvernul Bolojan mai dă un "tun" de sute de milioane în dauna industriei locale: cum a fost ignorată oferta internă pentru prețuri duble din străinătate
În septembrie 2025, la capatul a doi ani de discutii cu Fortele Navale Romane, Damen Galati se angaja sa construia ...
-
Ilie Bolojan este anchetat oficial pentru intervențiile făcute asupra Hidroelectrica
Acțiunile prim-ministrului interimar și Ministru al Energiei, Ilie Bolojan, au devenit obiectul unei analize riguroase d ...
-
Un nou guru spiritualo-sexual: Cazul "vizionarului Reiki" acuzat de șapte cliente de agresiuni intime în timpul terapiilor: "În realitate sunt de ordinul zecilor!"
Poliția Capitalei anunța ca s-a sesizat din oficiu și a demarat verificari dupa apariția in spațiul public a informațiil ...
-
Biblia și inventarea istoriei Israelului care nu se regăsește în nicio dovadă arheologică. Personajele religioase nu au lăsat vreo urmă reală nicăieri
Autor: Aline de Diéguez 1. Nihil sine ratione Nimic nu este fara motiv. Acest principiu enunțat de Leibniz și pre ...
-
Ilegalitate gravă a Guvernului Bolojan - OUG adoptată de guvernul demis, deși inclusiv avizele interne spuneau că se încalcă legea
Un document transmis de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene catre Ministerul Economiei și Secretariatul Gen ...
-
PNRR - Sute de milioane de euro pierdute din cauza comitetului condus de Oana Gheorghiu. Documentul e zdrobitor
Romania a pierdut aproape 200 de milioane de euro din PNRR pe jalonul privind AMEPIP dupa ce, printr-o decizie a premier ...
-
Războiul Statelor Unite pentru dominația energetică vizează o dominație asupra Europei și Asiei
În ciuda unor infrangeri militare evidente, razboiul dus de Statele Unite impotriva Iranului ar putea face parte d ...
-
Românii care au pierdut bani achiziționând proprietați în Orașul-Fantomă: Mitul Dubaiului se prăbușește - economie la pământ, fără turiști: "Nu mai iei nici banii pe care i-ai dat"
Criza din Orientul Mijlociu a facut ravagii in Dubai. Investitorii au intrat in panica deoarece numarul de turiști a sca ...
-
Orgiile ca ritualuri secrete de invocare a "entităților divine" în toate marile religii ale antichității
Autor: Dr. Heather Lynn La sfarșitul anilor 1780, un fost evreu de origine poloneza, devenit catolic, pe nume Jacob Fran ...
-
România își distruge intenționat turismul la Marea Neagră în beneficiul Albaniei, Bulgariei, Greciei și Turciei. Cine încasează șpăgile falimentului HoReCa?!
Refuzul autoritaților de a respecta legea care prevede deschiderea sezonului estival pe 1 Mai a facut un eșec total din ...
-
Prezentăm "rețeta tuturor rețetelor": Big Pharma vrea să interzică un remediu miraculos împotriva cancerului care funcționează cu 85% rată de succes (lista ingredientelor)
Dr. William Makis, un oncolog canadian care folosește compuși reutilizați și inofensivi precum fenbendazolul și ivermect ...
-
Laptele care ne scapă printre degete: cum finanțează România fermele altora și își abandonează propriul sector
Datele comerciale pentru 2025, analizate și aduse in spațiul public de Ionuț Lupu, contureaza o realitate greu de ignora ...
-
De ce a venit de fapt Regele Charles la Donald Trump: Legea Amiralității Britanice redă suveranitatea SUA după 250 de ani printr-un ritual transmis global
Legea Amiralitații Britanice s-a modificat la 1 ianuarie 2026 pentru a pregati ca dupa 250 de ani (1776-2026) sa redea s ...
-
Ultimul capitol din cartea lui Daniel este o profeție despre sfârșitul timpurilor: Calculul biblic e pentru anul 2026!
"În acea vreme a sfarșitului, Mihail, marele prinț care apara poporul tau, se va ridica. Va fi o vreme de necaz cu ...
-
Un profesor de la Harvard confirmă printr-o declarație oficială pe proprie răspundere: "Vaccinurile Covid sunt arme biologice de distrugere în masă!"
Un profesor de drept de la Harvard, Francis A. Boyle, a depus o declarație oficiala sub juramant in care afirma ca vacci ...
-
Ba'al-Room Blitz: Proiectul Looking Glass și buncărul lui Donald Trump de sub Casa Albă
Autor: Dr. Heather Lynn De ani de zile lucrez la legatura dintre Proiectul Looking Glass și tradiția artefactelor sumeri ...
-
Dublu BIS si Turnul Babel financiar: Blackrock Investment Stewardship vrea tokenizarea activelor iar Bank of International Settlements moneda digitală
Evoluția sistemului financiar global este marcata de o colaborare stransa, dar adesea opaca, intre sectorul privat și ce ...
-
Jurnalista dată în judecată de directorul FBI dezvăluie cum a aflat de "comportamentul haotic și consumul excesiv de alcool" al lui Kash Patel
Jurnalista Sarah Fitzpatrick, de The Atlantic, data in judecata pentru defaimare de directorul FBI, Kash Patel, iși apar ...
-
Agențiile de spionaj recrutează studente frumoase de la facultățile de elită ale Rusiei pe care să le trimită în paturile țintelor occidentale
În universitațile din Rusia au loc recrutari de noi agenți secreți, care sa semene cu celebra Anna Chapman - arest ...
-
Fraudă imensă în ride-sharing la Bolt și Uber: „Comunicăm constant cu ANAF. Acționăm 100% conform indicațiilor"
Înt-un demers care a durat aproape doua luni, reporterii Economica au incercat sa testeze serviciile celor doi mar ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu