Fascinația înfricoșătoare a lui Putin pentru ocultism
Postat la: 21.05.2026 |
Autor: Mark Hollingsworth
Îmbrăcat cu o eșarfă lungă albă și pantaloni militari de culoare kaki, ținând în mână un tambur și o baghetă, Vladimir Putin zâmbește în timp ce privește un șaman - o combinație între un medium și un vindecător spiritual - cântând la chitară acustică în cadrul unui ritual tradițional. Este anul 2007, iar președintele rus, prietenul său apropiat Serghei Șoigu, ajuns șef al Consiliului de Securitate Națională al Rusiei, și șamanul stau lângă un foc în Tuva, o zonă îndepărtată din Siberia, la granița cu Mongolia.
Cunoscută drept „un loc al puterii" unde tradițiile șamanice sunt puternice, această regiune este locul de baștină al lui Șoigu, un siberian asiatic, care, în fosta sa funcție de ministru al apărării, a jucat un rol crucial în invazia brutală a Ucrainei. El a crescut înconjurat de astfel de mistici care cred în supranatural și în capacitatea de a interacționa cu lumea spirituală prin stări de conștiință alterate, asemănătoare transelor. De la invazia de acum doi ani, șamanii ruși și-au îndreptat atenția spre susținerea efortului de război al Rusiei. Așa-numitul șaman șef Kara-ool Dopchun-ool a oficiat ritualuri și și-a dat binecuvântarea pentru război, cerând, se pare, „soarelui, stelelor și lunii" să protejeze trupele Kremlinului și denunțându-l pe președintele Zelensky ca fiind „un dușman".
Putin s-a întors în Mongolia și Siberia, unde se pare că s-a consultat cu acești șamani cu privire la starea războiului. „Sursa mea apropiată de Kremlin spune că Putin s-a consultat pe larg cu misticii înainte de începerea invaziei și toți l-au asigurat de o victorie militară", a declarat Mihail Zygar, autorul rus și activist de frunte al opoziției. Fostul redactor de discursuri al Kremlinului, Abbas Gallyamov, care acum se opune lui Putin, a confirmat această relatare. „Pe lângă faptul că a primit binecuvântarea de a folosi arme nucleare (armele lui Dumnezeu), Putin era interesat de propria sa longevitate și reîncarnare", a scris el pe Telegram. „A fost foarte mulțumit de întâlniri și de ritualurile efectuate."
Participarea lui Putin la astfel de ritualuri și în continuare, cu cat razboiul din Ucraina a evoluat intre timp si mai ales de cand au aparut noile focare de razboi din Gaza si mai apoi din Siria, Liban, sau Iran oferă o perspectivă asupra motivației sale pentru războiul din Ucraina pe mai departe. „El crede în acești mediumi, în șamani și în ritualurile lor și le dedică o parte din timp", a spus dr. Denys Bohush, al cărui bunic a condus un grup special care a studiat fenomenele paranormale în Rusia timp de doisprezece ani, în timpul și după cel de-al Doilea Război Mondial.
Viziunea fatalistă asupra lumii a lui Putin își are rădăcinile într-o neîncredere față de cultura, știința, tehnologia, umanismul și logica occidentale. El este puternic influențat de Alexander Dugin, care a publicat odată lucrările magului negru și satanistului britanic Alastair Crowley. Cunoscut drept „Rasputinul lui Putin", Dugin crede că Occidentul se află într-o stare de declin terminal și că Rusia ar trebui să îmbrățișeze „Eurasia" - în esență, pentru a-și revigora imperiul.
„Dugin crede că rușii au ceea ce el numește «voința de a construi un imperiu» și că singura modalitate prin care Rusia își poate păstra suveranitatea în fața hegemoniei SUA va fi prin recâștigarea statutului său de imperiu", a spus filosoful Mark Jenkins, care scrie o carte bazată pe vizitele sale la vechile centre de învățământ din toată Rusia. „Discursurile lui Putin sunt presărate cu referiri la Eurasia. Potrivit lui Dugin, Eurasia este leagănul unei civilizații înrădăcinate în credințe și obiceiuri foarte diferite de cele occidentale: o preferință pentru colectiv în detrimentul individului și o familie de națiuni sub un conducător suprem. Din 2009, Dugin vorbește despre ceea ce el consideră a fi amenințarea la adresa ambițiilor imperiale ale Rusiei reprezentată de existența continuă a Ucrainei ca stat independent."
Rădăcinile fascinației lui Putin pentru lumea supranaturală pot fi urmărite până în perioada petrecută în KGB în anii 1980, când laboratoarele secrete supravegheau cercetările în domeniul citirii gândurilor. Ca tânăr ofițer KGB, el a urmărit „ședințe de vindecare" susținute de mediumi aprobați de Kremlin la televiziunea de stat sovietică. „Serviciile de informații au fost întotdeauna fascinate de paranormal", a spus Aran Dharmeratnam, care a întâlnit vindecători și mistici la Moscova în timp ce cerceta tactici de luptă corp la corp și de siguranță personală. „Cuvântul «ocult» înseamnă practici ascunse, ceea ce consolidează legătura cu lumea secretă. În timpul Războiului Rece a existat un interes real pentru îmbunătățirea capacităților psihice, în special pentru unitățile speciale."
La mijlocul anilor 1990, generalul Georgy Rogozin, un fost ofițer superior al KGB care a devenit șef adjunct al serviciului de securitate al președintelui Elțîn în anii 1990, a condus experimente privind utilizarea telepatiei, clarviziunii, hipnozei și astrologiei pentru a se infiltra în Occident. În timp ce se afla la Kremlin, generalul a întocmit hărți astrologice personale pentru Elțîn, s-a ocupat de ocultism, a invocat sufletele morților și credea că poate pătrunde în subconștientul oamenilor folosind fotografii. Tehnica sa consta în a se întinde și a intra într-o stare hipnotică prin care pretindea că poate comunica cu o țintă, citindu-i gândurile, infiltrându-se în sufletul acesteia și descoperind planuri secrete.
Conform acestei metode, Rogozin a susținut că a reușit să pătrundă în mintea lui Madeleine Albright, pe atunci secretar de stat al SUA, potrivit adjunctului său, Boris Ratnikov. „În gândurile lui Albright, am descoperit o ură patologică față de slavi", a amintit el. „Albright era indignată de faptul că Rusia deține cele mai mari rezerve de minerale. În opinia ei, în viitor, rezervele Rusiei ar trebui gestionate nu de o singură țară, ci de întreaga umanitate, sub supravegherea Americii."
Ratnikov a spus că superiorul său a susținut că a descoperit gândurile secrete ale acesteia privind prioritatea de a elimina Siberia și Orientul Îndepărtat de pe teritoriul rus. Secretarul de stat al SUA nu a susținut niciodată - în privat sau în public - un astfel de lucru. A fost o invenție, dar „gândurile secrete" ale acesteia s-au potrivit cu narațiunea lui Putin conform căreia SUA intenționa să domine lumea, destabilizând Rusia în acest proces și asigurându-și, ca rezultat, accesul la rezervele sale valoroase de petrol și gaze.
În vremuri normale, halucinațiile unui medium al KGB-ului decedat nu ar fi luate în serios. În 1998, Edward Kruglyakov, șeful unei anchete guvernamentale privind combaterea pseudoștiinței, a deplâns modul în care Rogozin a adus „mediumi, ocultiști și șarlatani în serviciile de securitate", creând o atmosferă de rasputinism colectiv. Preocuparea sa era pericolul exercitării unei puteri excesive și secrete de către mistici în Kremlin - la fel cum Rasputin a manipulat familia țarului Nicolae al II-lea până la moartea sa în 1916.
Dar, chiar în 2021, Putin a luat în serios raportul Albright și presupusele informații ale lui Rogozin. „Cineva a îndrăznit să spună că este nedrept ca Rusia să dețină bogăția unei regiuni precum Siberia - o singură țară", a declarat președintele rus.
Mai târziu, în 2021, forțele armate ruse au adoptat ceea ce au numit „tehnici psihotronice". Soldații nedumeriți au participat la conferințe la care „oamenii de știință" militari au prezentat teorii ale conspirației despre Occident bazate pe ceea ce au numit „percepție extrasenzorială" (citirea gândurilor). O unitate militară obscură din armata rusă - departamentul de experți și analiză al statului major general - a investigat „capacități umane neobișnuite". „Sarcina noastră este să acordăm creierul la informațiile care se află în spațiu", a spus comandantul său, generalul-locotenent Alexei Savin. „Ne-am numit operatori speciali - oameni cu capacități cerebrale avansate. Americanii nici măcar nu s-au apropiat de rezultatele noastre." (În timpul Războiului Rece, CIA și Pentagonul au investigat, de asemenea, utilizarea potențială a paranormalului).
Fascinația lui Putin pentru șamani este, de asemenea, în concordanță cu credințele sale religioase ortodoxe. „Nu există o demarcație între cele două", mi-a spus savantul Mark Jenkins. „Creștinismul nu se dezvoltă într-un vid spiritual. Ortodoxia s-a priceput deosebit de bine la integrarea obiceiurilor și credințelor păgâne în practicile sale." Acest lucru este ilustrat de faptul că președintele rus petrece atât de mult timp cu „bătrânii" Mănăstirii Valaam, care erau venerați de misticii ortodocși. Acești bătrâni imită manierele pustnicilor din trecut, în special obiceiul de a-și încrucișa buzele la menționarea diavolului. Putin a reușit să preia acest obicei: în timpul unui discurs din 2009, a încercat să facă o glumă, a menționat accidental diavolul și și-a încrucișat instinctiv buzele.
Dar doar pentru că președintele rus a respins din ce în ce mai mult valorile occidentale, inspirat de oameni precum Dugin, aceasta nu înseamnă o susținere directă din partea sa a supranaturalului. „Această viziune asupra lumii nu este o îmbrățișare a superstiției, ci o respingere perfect validă a Iluminismului european", a spus Jenkins, care indică Declinul Occidentului de Oswald Spengler, publicat la scurt timp după Primul Război Mondial, ca text fundamental pentru înțelegerea viziunii Rusiei asupra Occidentului. La fel ca poemul epic al lui T.S. Eliot, „Wasteland", Spengler a analizat ceea ce el considera haosul și decadența unui Occident arid din punct de vedere spiritual - și a concluzionat că Rusia va fi cea care va ieși în cele din urmă învingătoare ca civilizație dominantă.
Această doctrină a „lumii ruse" - sfera percepută de Moscova ca fiind de influență politică, culturală și militară - a fost adoptată de Putin cu consecințe devastatoare pentru poporul ucrainean. El crede că lumea se află într-un conflict perpetuu între lumină (Rusia) și întuneric (Occident) și că războiul este o confruntare spirituală și culturală la fel de mult cât una militară. În centrul noii ordini a lui Putin se află respingerea - preluată de Dugin - a umanismului, optimismului, gândirii raționale, științei și materialismului Occidentului. Este înfricoșător să ne gândim că viziunea sa asupra lumii este influențată - chiar și parțial - de supranatural, superstiții și ocultism.
