Campanie de ridiculizare a președintelui Donald Trump: "Ia-o mai ușor, tigrule. Păstrează-ți calmul. Stăpânește-te, bătrâne"

Ambasadele Iranului din mai multe țări au reacționat ironic la amenințările președintelui Donald Trump, folosind mesaje sarcastice și chiar referiri la incapacitatea de a conduce. Postările diplomatice, care variază de la ironii la critici directe, subliniază tensiunile tot mai mari și transformă disputa într-un război al declarațiilor la nivel global.

„Marți va fi Ziua centralelor electrice și Ziua podurilor, toate într-una, în Iran. Nu va mai fi nimic asemănător!!! Deschideți dracului Strâmtoarea, nenorociților, sau veți trăi în iad", a scris Trump pe Truth Social duminică dimineață. Ulterior, el a părut să stabilească un nou termen-limită, scriind „Marți, ora 20:00, ora Coastei de Est!"

Ambasada Iranului în Africa de Sud a scris: „Ar fi bine să vă gândiți serios la Amendamentul 25, Secțiunea 4", făcând aparent referire la prevederea constituțională care permite vicepreședintelui și majorității cabinetului să declare președintele inapt pentru funcție.

„Ia-o mai ușor, tigrule. Păstrează-ți calmul", a scris Ambasada Iranului în Bulgaria.

Ambasada Iranului în Austria a declarat: „#POTUS a coborât la un nivel fără precedent de implorare, amestecat cu grosolănie amară, lipsită de conținut, și amenințări. Disperarea este aproape palpabilă, curgând din fiecare silabă - mai ales din injuriile aruncate la întâmplare", subliniind că atacarea infrastructurii civile este o crimă de război. A adăugat: „Un avertisment suplimentar: protejați toți minorii sub 18 ani de expunerea la retorica lui Trump."

Ambasada Iranului în Regatul Unit a citat un proverb: „Este mai bine să ții gura închisă și să-i lași pe oameni să creadă că ești prost decât să o deschizi și să înlături orice îndoială." A mai spus că amenințarea lui Trump este un „semn de slăbiciune și boală".

Ambasada Iranului în Zimbabwe a publicat o listă de exemple de „conduită prezidențială", care includeau „un limbaj respectuos și moderat în declarațiile publice".

„Înjurăturile și insultele sunt comportamentul unor răsfățați care nu știu să piardă. Stăpânește-te, bătrâne!", a scris Ambasada Iranului în India.