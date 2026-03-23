Cât este de adevărat că Ungaria e „calul troian" al Rusiei în Europa? Țările UE reacționează dur la dezvăluirile Washington Post

Comisia Europeană şi-a exprimat luni „profunda îngrijorare" cu privire la informaţiile publicate de Washington Post, care sugerează că Ungaria ar fi divulgat date sensibile către Moscova de ani de zile.

Conform acestui articol, ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, profită în mod regulat de pauzele din cadrul reuniunilor dintre oficialii UE de la Bruxelles pentru a-l suna pe omologul său rus, Serghei Lavrov, şi a-l ţine la curent în timp real cu discuţiile.

Datorită acestor apeluri, „de ani de zile, Rusia este, într-un fel, prezentă la fiecare reuniune a Uniunii Europene", afirmă publicaţia americană. Aceste informaţii au stârnit o reacţie violentă la Bruxelles, unde numeroşi oficiali sunt încă foarte indignaţi după summitul de joia trecută, în cadrul căruia Ungaria a blocat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina.

Comisia aşteaptă ca guvernul ungar „să ofere clarificările necesare", a declarat Anitta Hipper, purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene. „O relaţie de încredere între statele membre, precum şi între acestea şi instituţiile UE, este fundamentală pentru buna funcţionare a Uniunii", a subliniat ea. Aceste acuzaţii au fost calificate drept „foarte grave" şi de către Berlin.

„Discuţiile din cadrul UE, inclusiv între miniştrii de externe ai Uniunii, sunt confidenţiale", a declarat unul dintre purtătorii de cuvânt ai diplomaţiei germane. Ministrul maghiar în cauză, Peter Szijjarto, a negat aceste informaţii, calificându-le drept „ştiri false".

În campania pentru realegerea sa, premierul Viktor Orban a denunţat un „atac grav" împotriva Ungariei, evocând, fără dovezi, o interceptare a convorbirilor ministrului său. Această situaţie complică şi mai mult relaţiile deja foarte tensionate dintre UE şi Budapesta.

De mai mulţi ani, premierul maghiar pune la încercare răbdarea multor lideri, blocând ajutorul pentru Ucraina şi deplasându-se la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin. Atât în privat, cât şi în public, liderii europeni nu-şi mai ascund exasperarea faţă de acest lider.

Foarte supăraţi la finalul unui summit european la Bruxelles, aceştia au denunţat în cor atitudinea unilaterală a lui Viktor Orban, care continuă să blocheze împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Şi aşteaptă acum cu toţii rezultatul alegerilor din Ungaria, prevăzute pentru 12 aprilie.

Prim-ministrul polonez, Donald Tusk, a considerat, de altfel, că articolul din Washington Post „nu ar trebui să surprindă pe nimeni". Este „unul dintre motivele pentru care iau cuvântul doar când este strict necesar şi spun doar strictul necesar", a declarat el pe contul său de X.