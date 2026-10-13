Donald Trump a anunțat cu mândrie că a ajuns la un acord cu Vladimir Putin pentru a cumpăra motorină din Rusia. Înțelegerea, a spus președintele american, este bună pentru SUA, deoarece se va ieftini motorina care s-a scumpit din cauza atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor rusești, nu a războiului cu Iran. Acum, argumentele lui Trump au fost desființate chiar de experți ruși, care spun că țara lor este principala beneficiară a acordului.

Acordul lui Donald Trump pentru cumpărarea de motorină rusească, apărut din senin, a fost criticat de aliați și adversari deopotrivă. Și republicani și democrați au amintit Casei Albe că SUA au impus sancțiuni țărilor care cumpără energie rusească și că Statele Unite nu au nevoie de motorina lui Putin, pentru că țara are oricum un excedent. De asemenea, scumpirile de la pompă sunt efect al războiului împotriva Iranului, nu al atacurilor ucrainene asupra industriei petroliere rusești, au spus cei care au criticat înțelegerea Putin-Trump. Chiar și doi prezentatori de la Fox News s-au certat în direct pe tema acordului.

Brian Kilmeade, veteran al Fox and Friends, una dintre emisiunile preferate ale lui Trump, a fost acuzat de colega de platou Rachel Campos-Duffy că este de partea Ucrainei, nu a SUA, deoarece critică mișcarea Casei Albe. Kilmeade a ripostat, spunând că SUA ar trebui să se sancționeze singure pentru cumpărarea de energie de la ruși, așa cum americanii au făcut și cu alte țări.

Trump a ripostat, spunând că el are dreptate și că cei care îl critică, de la Washington la Kiev, nu vor binele Americii. Dar toate argumentele liderului de la Casa Albă au fost desființate de presa de stat din Rusia.

Experți intervievați de Rossiiskaia Gazeta (RG), ziar publicat de Guvernul Rusiei, echivalentul rus al Monitorului Oficial, au spus exact ce au spus și adversarii lui Trump: că acordul privind motorina ajută enorm Rusia și foarte puțin SUA.

Konstantin Simonov, șeful Fondului Național pentru Securitate Energetică din Rusia, citat de RG, spune că acordul privind motorina este doar o manevră electorală pentru Trump.

„Dacă analizăm cu atenție motivele creșterii prețurilor la combustibil în SUA, constatăm că nu este vorba despre o lipsă a producției de motorină pe plan intern, ci mai degrabă despre creșterea prețurilor la țiței și la produsele petroliere la nivel mondial, pe fondul crizei din Orientul Mijlociu. SUA produc motorină din abundență; țara este de mult timp lider mondial în ceea ce privește producția și exportul acestui combustibil" a spus specialistul de la Moscova.

„Liderul american joacă propriul său joc. Scopul este de a-i convinge pe americani că prețurile ridicate la benzină nu au legătură cu criza din Orientul Mijlociu, ci sunt cauzate de întreruperea livrărilor de combustibil din Rusia, declanșată de atacurile ucrainene" a mai precizat Simonov.

Expertul în energie Kirill Rodionov citează cifre: producția de motorină și de combustibil pentru încălzire din SUA, în primele șapte luni ale acestui an, s-a ridicat la 109 milioane de tone, în timp ce consumul a fost de 77 de milioane de tone. Exporturile de motorină din SUA au crescut cu 24% în aceeași perioadă, ajungând la 37 de milioane de tone, iar importurile au crescut cu 13%, până la 5 milioane de tone. Nu există un deficit de motorină pe piața din SUA, concluzionează expertul.

„Prin comparație, pe parcursul întregului an 2025, producția de motorină din Rusia s-a ridicat la 84,5 milioane de tone, iar exporturile au însumat 39 de milioane de tone. Și, deși ocupăm locul al doilea în lume la exporturile de motorină, SUA au produs mai multă motorină în șapte luni decât noi într-un an și au exportat o cantitate aproape egală cu volumul nostru anual" a argumentat Rodionov

Donald Trump a respins argumentele că îl ajută pe Putin prin cumpărarea de motorină de la ruși. Doar că un expert rus, citat de RG, zice chiar asta.

„Pentru țara noastră, acordul nu aduce decât avantaje: posibilitatea de a relua exporturile de combustibil fără a risca sancțiuni din partea SUA, chiar în contextul unor creșteri record ale prețurilor la nivel mondial, se traduce prin costuri mai mici și profituri mai mari pentru companiile autohtone" a zis Daniil Tyun, director al unei firme de consultanță din Rusia.

Rusia ar urma să livreze imediat peste 300.000 de tone, alte 500.000 de tone în noiembrie și încă un milion de tone ulterior, cu posibilitatea unor livrări suplimentare de trei milioane de tone. Motorina pe care Donald Trump a anunțat că o cumpără din Rusia ar putea să fie, de fapt, din Iran.