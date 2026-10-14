Kievul simte deja presiunea SUA: Decizia luată de SpaceX perturbă operațiunile militare
Postat la: 14.10.2026 |
Compania SpaceX, condusă de miliardarul Elon Musk, a introdus o limitare pentru unele servicii Starlink în Ucraina, întrerupând funcţionarea versiunii destinate uzului militar la viteze de peste 160 km/h şi perturbând astfel misiunile de luptă, a declarat miercuri consilierul preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Serhii Beskrestnov, informează Reuters, potrivit Agerpres.
Perturbări în funcţionarea sistemului Starlink
"Forţele noastre de apărare nu au primit nicio avertizare cu privire la această limitare, iar acest lucru a dus la perturbarea mai multor misiuni", a scris el pe Telegram.
O sursă din cadrul Corpului 7 de Reacţie Rapidă, dislocat pe frontul din sud-est, a confirmat existenţa unor perturbări în funcţionarea sistemului Starlink.
La rândul său, influentul activist ucrainean Serhii Sternenko, un om-cheie în sectorul de apărare al Ucrainei pentru rolul său în achiziţionarea de drone cu ajutorul donaţiilor, a scris miercuri pe platforma X că serviciul pe care sateliţii americani ai Starlink îl oferă armatei ucrainene a fost restricţionat în primele ore ale dimineţii, informează EFE.
"În această dimineaţă au existat limitări privind funcţionarea terminalelor Starlink. Conexiunea a început să se piardă atunci când viteza de mişcare a depăşit 160 de kilometri pe oră", a scris Sternenko, care până în iulie a fost şi consilier al Ministerului Apărării din Ucraina.
Efectul asupra misiunilor
Sternenko, care este în contact constant cu unităţile armatei cărora le furnizează drone, a confirmat şi el că "mai multe misiuni critice" nu au putut fi îndeplinite ca urmare a acestei întreruperi a conexiunii.
"Este posibil ca SpaceX să fi luat aceste măsuri la cererea administraţiei (preşedintelui american Donald) Trump", a mai spus activistul.
Compania SpaceX a lui Elon Musk deţine Starlink, care joacă un rol indispensabil în comunicaţiile armatei ucrainene în acest război.
Musk l-a criticat pe preşedintele Volodimir Zelenski pentru ignorarea cererilor repetate ale preşedintelui american Donald Trump de a pune capăt atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor ruseşti.
Amenințările lui Trump
Administraţia Trump a ameninţat Kievul cu întreruperea furnizării de informaţii armatei ucrainene, aşa cum a făcut-o pentru scurt timp în martie 2025, dacă Zelenski continuă să ordone atacuri asupra rafinăriilor ruseşti.
Începând de luni seară, preşedintele ucrainean a denunţat două cazuri în care aliaţii Ucrainei, care în mod normal furnizează informaţii despre lansările de rachete balistice ruseşti, nu au avertizat Kievul în avans cu privire la atac, subminând grav capacitatea ucrainenilor de a răspunde.
Cel mai recent dintre aceste două atacuri a avut loc marţi seară şi a lovit una dintre cele mai importante centrale electrice ale Kievului.
"Se pare că administraţia Trump ştia despre planurile Rusiei de a ataca sistemul energetic ucrainean şi a închis ochii în mod deliberat la acestea", a scris Andrii Kovalenko, ofiţer în armata ucraineană şi şeful Centrului împotriva Dezinformării din cadrul Consiliului de Securitate Naţională al Ucrainei, pe canalul său de Telegram.
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