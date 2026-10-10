Ea este noua purtătoare de cuvânt a lui Donald Trump: A lucrat la Truth Social și îi modera postările președintelui SUA

Postat la: 10.10.2026 |

Ea este noua purtătoare de cuvânt a lui Donald Trump: A lucrat la Truth Social și îi modera postările președintelui SUA

Donald Trump a anunțat numirea comentatoarei conservatoare Katie Zacharia în funcția de secretar de presă al Casei Albe. Aceasta o înlocuiește pe Karoline Leavitt, care a părăsit postul în luna august din dorința de a petrece mai mult timp cu familia și care, potrivit informațiilor, ar fi acceptat o poziție la Fox News, scrie BBC.

Katie Zacharia, în vârstă de 42 de ani, este avocat, absolventă a Universității Pepperdine din California, și are o lungă carieră în politica republicană.

A fost consilier senior în comunicare pentru Trump Media & Technology Group și Truth Social, a lucrat ca stagiară pentru Comitetul Național Republican și Biroul de Afaceri Politice sub administrația Bush și a activat ca consilier juridic general pentru organizația conservatoare Fix California.

Katie Zacharia avut o scurtă perioadă la Departamentul pentru Securitate Internă între februarie și martie anul acesta, funcție din care s-a retras din cauza navetei solicitante între California și Washington.

În 2011, a activat timp de aproape doi ani ca funcționar juridic la o firmă de avocatură din Beijing, China.

Într-o postare pe rețeaua Truth Social, Donald Trump a descris-o pe Zacharia drept o persoană „loială", „o fană devotată și membră a MAGA", subliniind că aceasta are un „palmares impecabil de susținere".

„Anterior, ea a fost implicată în campaniile mele, oferind asistență în state indecise cheie, unde am câștigat 7 din 7. Sunt încrezător că Katie va obține rezultate solide pentru țara noastră, deoarece se bucură de respectul presei, al poporului american și al administrației mele", a declarat Donald Trump.

Analiștii politici spun că decizia lui Trump arată că pentru el, loialitatea este pe primul loc. În loc de un purtător de cuvânt clasic, a ales o figură familiară din zona media, capabilă să vorbească direct cu oamenii.

Katie Zacharia i-a mulțumit președintelui printr-o postare pe platforma X, declarând că este o „onoare de neuitat" să îi servească lui Trump și poporului american. Ea a adăugat că așteaptă cu nerăbdare să colaboreze cu corpul de presă al Casei Albe și cu jurnaliștii din întreaga țară.

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Ea este noua purtătoare de cuvânt a lui Donald Trump: A lucrat la Truth Social și îi modera postările președintelui SUA

Postat la: 10.10.2026 |

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Donald Trump a anunțat numirea comentatoarei conservatoare Katie Zacharia în funcția de secretar de presă al Casei Albe. Aceasta o înlocuiește pe Karoline Leavitt, care a părăsit postul în luna august din dorința de a petrece mai mult timp cu familia și care, potrivit informațiilor, ar fi acceptat o poziție la Fox News, scrie BBC.

Katie Zacharia, în vârstă de 42 de ani, este avocat, absolventă a Universității Pepperdine din California, și are o lungă carieră în politica republicană.

A fost consilier senior în comunicare pentru Trump Media & Technology Group și Truth Social, a lucrat ca stagiară pentru Comitetul Național Republican și Biroul de Afaceri Politice sub administrația Bush și a activat ca consilier juridic general pentru organizația conservatoare Fix California.

Katie Zacharia avut o scurtă perioadă la Departamentul pentru Securitate Internă între februarie și martie anul acesta, funcție din care s-a retras din cauza navetei solicitante între California și Washington.

În 2011, a activat timp de aproape doi ani ca funcționar juridic la o firmă de avocatură din Beijing, China.

Într-o postare pe rețeaua Truth Social, Donald Trump a descris-o pe Zacharia drept o persoană „loială", „o fană devotată și membră a MAGA", subliniind că aceasta are un „palmares impecabil de susținere".

„Anterior, ea a fost implicată în campaniile mele, oferind asistență în state indecise cheie, unde am câștigat 7 din 7. Sunt încrezător că Katie va obține rezultate solide pentru țara noastră, deoarece se bucură de respectul presei, al poporului american și al administrației mele", a declarat Donald Trump.

Analiștii politici spun că decizia lui Trump arată că pentru el, loialitatea este pe primul loc. În loc de un purtător de cuvânt clasic, a ales o figură familiară din zona media, capabilă să vorbească direct cu oamenii.

Katie Zacharia i-a mulțumit președintelui printr-o postare pe platforma X, declarând că este o „onoare de neuitat" să îi servească lui Trump și poporului american. Ea a adăugat că așteaptă cu nerăbdare să colaboreze cu corpul de presă al Casei Albe și cu jurnaliștii din întreaga țară.

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