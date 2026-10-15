Trump îi oferă victorii lui Putin. Experții anunță ce dă în schimb președintele Rusiei

Donald Trump îi oferă una după alta victorii lui Vladimir Putin; președintele american se aliniază cu înclinațiile sale de lungă durată față de Rusia. Aliații din Europa sunt indignați de poziția SUA, iar experții anunță că președintele Rusiei dă în schimb mai mult război. Rusia a obținut un acord privind motorina și o creștere a presiunii SUA asupra Ucrainei. Victoriile președintelui rus Vladimir Putin au venit în succesiune rapidă de la Washington.

Președintele Trump a oferit o ridicare a sancțiunilor pentru motorina rusească. El a cerut public ca Ucraina să aibă un nou lider și a presat Kievul să oprească o campanie de atacuri împotriva instalațiilor petroliere rusești, care a afectat economia rusă, potrivit New York Times.

La câteva minute după ce Trump a anunțat acordul privind motorina, Kremlinul a reiterat poziția lui Putin că nu va negocia cu Ucraina în acest moment, deoarece acesta rămâne supărat pe atacurile ucrainene din timpul alegerilor parlamentare rusești de luna trecută.

A doua zi, Rusia a lansat un atac asupra orașului ucrainean Zaporojie, care a ucis 22 de persoane, inclusiv patru copii. Acesta a fost cel mai recent dintr-o serie aproape zilnică de atacuri devastatoare rusești, care au crescut dramatic numărul victimelor civile din Ucraina, deoarece Kievul duce lipsă acută de rachete de apărare aeriană.

Și Putin a semnalat că intenționează să escaladeze și mai mult atacurile, cu scopul de a distruge infrastructura energetică și de apă a Ucrainei în ceea ce ucrainenii se așteaptă a fi cea mai grea iarnă a războiului. Putin își culege victoriile, deoarece nevoile politice interne ale lui Trump se aliniază cu înclinația sa de lungă durată de a înclina balanța în favoarea Rusiei. Întrucât președintele american se concentrează pe încercarea de a reduce prețurile combustibililor înainte de alegerile dificile de la mijlocul mandatului, el împinge Kievul să renunțe la influența sa fără niciun schimb.

Ucraina a declarat că va suspenda atacurile asupra rafinăriilor de petrol dacă Rusia va înceta atacurile asupra instalațiilor energetice ucrainene la intrarea în iarnă. Dar când Trump a anunțat duminică un „încetare a focului energetic", s-a referit doar la o suspendare a atacurilor asupra rafinăriilor de petrol din ambele țări, a relatat The New York Times. Ucraina are o singură rafinărie majoră de petrol, iar atacurile rusești au scos-o în mare parte din funcțiune în 2022.

Trump și-a promovat acordul energetic cu Putin ca exemplu al modului în care abordează provocarea americană legată de motorină, despre care experții spun că este mai degrabă atribuibilă războiului cu Iranul. Dar acesta a fost văzut ca o trădare de către oficialii ucraineni, subminând anii de eforturi occidentale de a priva mașina de război rusă de bani.

S-ar putea să nu facă prea mult pentru a reduce prețurile motorinei. Economiștii au spus că cantitatea de combustibil discutată nu este suficientă pentru a mișca semnificativ lucrurile. „Președintele SUA este concentrat pe un singur lucru, și anume pe el însuși și interpretarea sa asupra lumii", a declarat Alexander Gabuev, directorul Centrului Carnegie Rusia Eurasia.

Această interpretare, a spus Gabuev, include negarea încăpățânată a lui Trump că propria sa decizie de a intra în război împotriva Iranului a cauzat creșterea vertiginoasă a prețurilor combustibililor. „În viziunea sa asupra lumii, războiul din Golf nu joacă un rol în actuala criză a motorinei și este nevoie de o soluție magică cu cineva la care este predispus, și anume Vladimir Putin."

La începutul acestui an, lucrurile păreau dificile pentru Putin. Cheltuielile pentru război creșteau rapid. Progresul pe câmpul de luptă încetinise considerabil. Prețurile globale la petrol, principalul export al Rusiei, scăzuseră la aproximativ 60 de dolari pe baril.

Apoi, Trump a lansat războiul în Iran, alături de Israel. Prețurile petrolului au crescut la peste 100 de dolari pe baril. Utilizarea vastă a rachetelor de apărare aeriană de către Statele Unite și aliații săi din Golf, ca răspuns la atacurile Iranului, a secat aprovizionarea Ucrainei, lăsând-o din ce în ce mai vulnerabilă. În timp ce Trump căuta o cale de ieșire, relația de lungă durată a Rusiei cu Iranul i-a oferit lui Putin o nouă carte de vizită la Washington.

Pe măsură ce războiul din Iran a adus beneficii Rusiei, Ucraina a încercat să limiteze câștigurile economice ale Moscovei cu atacuri din ce în ce mai eficiente asupra rafinăriilor de petrol - campania pe care Trump o cere acum Kievului să o pună capăt.

Pe măsură ce atacurile ucrainene au redus producția, veniturile fiscale ale Rusiei din petrol și gaze pentru primele trei trimestre ale anului au scăzut cu 17% față de aceeași perioadă din 2025, chiar dacă prețurile combustibililor au crescut dramatic. Acum, acordul motorinei ar putea aduce miliarde de dolari în economia rusă. O suspendare prelungită a atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor de petrol, dacă Kievul este de acord cu una sub presiunea intensă a Americii, ar putea genera mult mai mulți bani.

Întrucât Trump nu a reușit până acum să forțeze Ucraina să se predea, este probabil ca Putin să-și continue escaladarea, a declarat Hanna Notte, analistă la Centrul James Martin. Ea a spus despre Putin: „Este destul de clar că intenția sa în acest moment este de a le provoca ucrainenilor o iarnă foarte, foarte urâtă".

„Ai putea argumenta că, din perspectiva Kremlinului, viitorul arată mai bine, mai propice unui rezultat al războiului mai apropiat de termenii lor", a spus Sam Charap, analist pe probleme de Rusia la RAND Corporation. „Trebuie să schimbi această percepție asupra viitorului, să diminuezi acel optimism, pentru a le influența calculele."