Ucraina și Rusia dezvoltă alternative la Starlink, o nouă etapă în războiul tehnologic dintre cele două țări
Postat la: 28.10.2026 |
Ucraina a făcut un prim pas către dezvoltarea unei rețele proprii de comunicații prin satelit, într-un moment în care independența tehnologică devine tot mai importantă pentru securitatea țării.
Un satelit experimental, realizat în colaborare cu o companie daneză, a ajuns deja pe orbită și a început să funcționeze.
Compania ucraineană Himera și producătorul danez de sateliți GomSpace au lansat dispozitivul Obria Nano, care urmează să fie utilizat pentru testarea tehnologiilor necesare construirii unei infrastructuri naționale de comunicații, relatează Kyiv Post.
Satelitul a fost lansat cu o rachetă SpaceX
Potrivit informațiilor comunicate de Himera publicației Ukrainska Pravda, satelitul a fost transportat pe orbită la 1 octombrie, în cadrul misiunii Transporter-18, organizată de compania americană SpaceX.
Deși lansarea a fost realizată cu ajutorul unei rachete americane, controlul dispozitivului va reveni unui operator ucrainean.
Testele tehnice au rolul de a verifica funcționarea sistemului și de a furniza experiența necesară dezvoltării unei rețele de comunicații independente.
Pe termen lung, Himera intenționează să creeze o constelație de sateliți care să asigure acoperirea întregului teritoriu ucrainean.
Kievul vrea să reducă dependența de tehnologiile străine
Inițiativa apare pe fondul preocupărilor autorităților ucrainene privind dependența de serviciile externe de comunicații, inclusiv de sistemul american Starshield, dezvoltat de SpaceX.
În contextul războiului cu Rusia și al tensiunilor diplomatice cu Washingtonul, Kievul consideră că dezvoltarea unor capacități proprii ar putea diminua vulnerabilitățile strategice.
Un alt obiectiv este transferarea treptată în Ucraina a producției de sateliți și terminale terestre.
În paralel, autoritățile ucrainene își consolidează cooperarea tehnologică europeană. La 22 octombrie, Ucraina a semnat șapte acorduri cu Finlanda, inclusiv pentru extinderea utilizării capacităților satelitare oferite de Nokia și ICEYE.
Președintele Volodimir Zelenski a subliniat importanța acestor tehnologii pentru apărarea și reziliența țării.
Rusia dezvoltă propriul concurent pentru Starlink
În același timp, Rusia lucrează la o rețea de comunicații prin satelit denumită Rassvet, dezvoltată de compania Bureau 1440.
Sistemul ar urma să utilizeze sateliți plasați pe orbită joasă, la aproximativ 800 de kilometri altitudine, și să ofere conexiuni de până la 1 Gbps, potrivit obiectivelor anunțate de dezvoltator.
Fostul oficial al serviciilor de informații militare ucrainene Ilya Pavlenko a avertizat că o asemenea infrastructură ar putea permite armatei ruse să controleze în timp real drone cu rază lungă de acțiune.
Acesta consideră că tehnologia ar putea deveni inclusiv un instrument al operațiunilor hibride îndreptate împotriva Europei.
Pentru Ucraina și pentru statele europene aflate în proximitatea conflictului, dezvoltarea acestor sisteme evidențiază importanța tot mai mare a infrastructurii spațiale în securitatea regională.
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