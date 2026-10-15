FT: Americanii pun presiune pe Europa și Ucraina

De două zile, reprezentanții administrației Trump sună oficiali din Europa și de la Kiev, exercitând presiuni în încercarea de a obține încetarea atacurilor asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, scrie cotidianul economic Financial Times.

Potrivit jurnaliștilor de la FT, în discuțiile lor telefonice, oficialii americani dau de înțeles că pot bloca funcționarea mecanismului PURL, ce permite țărilor europene să achiziționeze arme din Statele Unite și să le trimită Kievului, precum și să pună capăt schimbului de date de la serviciile de informații.

În acest context, analiștii cotidianului american The Wall Street Journal, sunt de părere că relațiile dintre președintele SUA, Donald Trump și șeful regimului de la Kiev, Volodimir Zelenski, traversează cea mai gravă criză de la cearta lor publică de la Casa Albă, din februarie 2025.

M.G.G.