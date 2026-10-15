Cititorii publicației germane Die Welt au reacționat la declarațiile președintelui SUA, Donald Trump, referitoare la Vladimir Putin, astfel se amintește că Trump a declarat, recent, că observă la Putin „un mai mare interes" pentru încheierea unui acord de pace în Ucraina decât la Volodimir Zelenski.

Potrivit Die Welt, o parte dintre comentatori au susținut vorbele lui Trump. Unii au considerat că Ucraina și Europa „și-au pierdut simțul realității", în timp ce Trump trage astfel de concluzii pe bază de informații secrete.

„Se poate presupune că președintele SUA deține mai multe informații în această privință decât mass-media. În ultimă instanță, americanii participă la negocieri. Iar faptul că, în sfârșit, este demontat mitul potrivit căruia «Rusia nu vrea pace» reprezintă, cel puțin, un pas în direcția adevărului", a citat Die Welt unul dintre comentarii.

Anterior, Trump a calificat drept „o decizie corectă" acordul încheiat cu Rusia privind livrările de motorină. M.G.G.