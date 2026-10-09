Cine este Hitler Mussolini, politicianul care a câştigat alegerile locale din Peru

Hitler Mussolini Simeón Flores, în vârstă de 45 de ani, candidatul formaţiunii Ahora Nación, a obţinut 34,54% din voturi la alegerile municipale desfăşurate pe 4 octombrie în districtul Queropalca, din regiunea Huánuco, Peru.

Politicianul a primit 229 de voturi, devansând cu doar 25 de voturi candidatul partidului Renovación Popular, clasat pe locul al doilea, relatează news.ro.

Rezultatele provin din centralizarea integrală a proceselor-verbale electorale, însă proclamarea oficială a câştigătorului rămâne în sarcina autorităţilor electorale.

Despre Hitler Mussolini Simeón Flores

Hitler Mussolini Simeón Flores este un politician peruan în vârstă de 45 de ani, născut la 6 august 1981 în Queropálca. Numele său complet figurează în registrul oficial al Juriului Național Electoral din Peru (JNE), astfel că nu este un pseudonim fictiv folosit în campania electorală.

Potrivit biografiei depuse de acesta, a condus compania privată Grupo de Inversiones Simeon SAC în perioada 2023-2026. În 2025, politicianul a părăsit partidul Fuerza Popular și a candidat din partea formațiunii Ahora Nación la actualele alegeri locale.

Un nume care a atras atenţia presei internaţionale

Prenumele și numele candidatului coincid cu cele ale lui Adolf Hitler, dictatorul Germaniei naziste, și cu numele de familie al lui Benito Mussolini, liderul Italiei fasciste. Ambii dictatori au fost responsabili pentru represiuni în masă, persecuții și crime de război în Europa secolului al XX-lea.

Această combinație neobișnuită de nume a stârnit un interes considerabil față de alegerile dintr-o mică localitate din Peru. Totuși, numele unei persoane nu indică, în sine, convingerile sale politice. Nu există dovezi credibile că Simeón Flores ar susține ideologia nazistă sau fascistă.

În mod paradoxal, politicianul a candidat din partea Ahora Nación, formaţiune prezentată ca fiind de stânga, fără ca numele său să indice vreo afiliere la ideologiile nazistă sau fascistă.