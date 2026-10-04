Ședință secretă la Camp David privind Iranul: „Lucrurile au fost decise sau cel puțin discutate în profunzime"

Membrii de rang înalt ai cabinetului președintelui Trump s-au adunat ore întregi la Camp David, vineri, pentru a discuta următorii pași în războiul din Iran și conflictul saudit-houthi din Yemen, au declarat trei oficiali americani pentru Axios.

Întâlnirea extrem de neobișnuită nu a fost anunțată de administrația Trump. Ultima dată când a avut loc o întâlnire similară a fost în iunie 2025, cu doar câteva zile înainte ca Israelul să intre în război împotriva Iranului.

Vicepreședintele Vance a prezidat întâlnirea, au spus oficialii.

Printre ceilalți participanți s-au numărat secretarul de stat Marco Rubio, secretarul Apărării Pete Hegseth, trimisul Casei Albe Steve Witkoff, directorul CIA John Ratcliffe, președintele Statului Major Interarme, generalul Dan Caine, și secretarul Trezoreriei Scott Bessent.

„Lucrurile au fost decise sau cel puțin discutate în profunzime", a spus unul dintre oficiali, referindu-se la criza din Orientul Mijlociu.

Casa Albă a refuzat să comenteze.

Având în vedere că negocierile sunt blocate, președintele Trump ia în considerare reluarea operațiunilor majore de luptă în Iran.

„Acum trebuie să iau o decizie: fie Iranul semnează acordul, fie acesta nu va mai exista", a declarat el joi.

În același timp, lui Trump i se cere să se alăture ofensivei planificate de Arabia Saudită împotriva houthilor din Yemen.

Saudiții îl îndeamnă pe președinte să efectueze atacuri aeriene împotriva houthilor. Trump s-a opus acestei acțiuni, dar oficialii americani spun că s-ar putea răzgândi.

Ce spune: Vineri după-amiază, în timp ce consilierii săi se aflau la Camp David, Trump a fost întrebat de reporteri care va fi următoarea sa mișcare în privința Iranului.

„Dacă v-aș spune, ați avea o știre importantă", a spus el. „Dar veți vedea. Merge foarte bine. Iranului nu-i merge bine."