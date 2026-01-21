România e și ea vizată: Lista neagră întocmită de Putin împotriva „dușmanilor Rusiei"
Postat la: 21.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Diferența dintre Statele Unite și Rusia, precum și Moscova cu Uniunea Europeană, se adâncește considerabil de la începutul războiului din Ucraina. Kremlinul consideră atât Washingtonul, cât și statele membre ale UE sau NATO „ostile". Totuși, pe lista „neagră" a lui Putin se află și alte țări care, deși nu au armată sau arme nucleare, Putin le consideră drept „dușmani" ai Rusiei, relatează publicația LaRazon.es. În această listă apare și România.
Lista este plină de aproximativ cincizeci de țări diferite, pe care Rusia le consideră țări "neprietenoase". Toate țările care fac parte din Uniunea Europeană însoțesc Statele Unite, Regatul Unit și Canada ca principalii "dușmani" ai Moscovei, conform Kremlinului, pe lângă Ucraina.
Practic, cei care au susținut sancțiunile impuse încă de la începutul invaziei ruse în teritoriul ucrainean. Sunt însoțiți de Japonia, Australia și Coreea de Sud, precum și de alți membri NATO precum Albania, Muntenegru, Norvegia, Macedonia de Nord și Islanda. Între timp, Cuba, Nicaragua, Venezuela, China și Coreea de Nord, care s-au apropiat de Moscova în ultimul deceniu, nu sunt incluse.
„Lista neagră" a lui Putin include și alte țări din afara acestor alianțe: Andora, San Marino, Liechtenstein și Monaco, patru dintre microstatele europene care nu fac parte nici din Uniunea Europeană, nici din NATO. Deși este adevărat că aceste instituții nu găzduiesc niciunul dintre microstate, relațiile lor bilaterale și acordurile cu Eurogrupul sunt suficiente pentru ca Moscova să le considere "ostile".
Pe de altă parte, Taiwan, Noua Zeelandă și Singapore sunt, de asemenea, incluse pe lista neagră. Relațiile proaste ale Taipei cu China, principalul aliat al Rusiei, înseamnă că această regiune (pe care Beijingul o consideră istoric a sa) este considerată "neprietenoasă", în timp ce Singapore, care până la invazia rusă în Ucraina era un stat neutru (așa cum s-a întâmplat cu Elveția în Europa), și-a încălcat imparțialitatea și a impus sancțiuni economice fără precedent pentru a "condamna gravitatea agresiunii". aliniindu-se cu puterile Occidentului. Wellington a urmat aceeași cale, ceea ce l-a făcut considerat ostil de Moscova.
Lista neagră a Rusiei a fost întocmită în 2021, cu câteva luni înainte de începerea războiului din Ucraina. La acea vreme foarte puține țări au fost adăugate, dar din cauza invaziei și sancțiunilor Occidentului au fost încorporate Uniunea Europeană, teritoriile NATO și alte țări.
Sunt 47 de țări și teritorii diferite incluse pe lista țărilor ostile. Potrivit Interfax, ordinul de includere a noilor teritorii pe listă a fost semnat de prim-ministrul Mihail Mishustin și face parte din Decretul Președintelui Federației Ruse emis la 5 martie 2022 "Privind procedura temporară pentru îndeplinirea obligațiilor față de anumiți creditori străini".
-Țări ale Uniunii Europene: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Franța, Germania, Irlanda, Letonia, Luxemburg, Țările de Jos, Slovenia, Slovacia, Suedia, Grecia, Malta, Polonia, Republica Cehă, Finlanda, Ungaria, Italia, Lituania, Portugalia și România. De asemenea, cu dependențe europene de restul lumii, fără a pune în calcul Groenlanda.
-Statele Unite, Ucraina, Regatul Unit (inclusiv teritoriile sale precum Jersey, Anguilla, Insulele Virgine sau Gibraltar), Canada, Norvegia, Albania,Muntenegru, Macedonia de Nord, Islanda, Elveţia, Andorra, San Marino,Monaco, Japonia, Singapore, Coreea de Sud,Taiwan, Micronezia, Bahamas, Australia, Noua Zeelandă
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Ce mai zice Ursula la Davos: E timpul să construim o Europă nouă independentă de SUA
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis marți, de la Forumul Economic Mondial de la Davos, un mes ...
-
Trump insistă pentru acțiuni decisive împotriva Teheranului. Motivul pentru care Iranul ar putea fi "șters de pe hartă"
Președintele american Donald Trump continua sa-și preseze consilierii sa elaboreze ceea ce el numește opțiuni militare & ...
-
Trump: Desfășurarea de trupe europene în Groenlanda amenință „supraviețuirea planetei noastre"
Misiunea militara europeana din Groenlanda amenința „securitatea și supraviețuirea planetei noastre", a declarat p ...
-
"Operațiunea Puerto Rico" pregătită de Donald Trump pentru preluarea Groenlandei va fi prezentată la Forumul de la Davos
Donald Trump ia in calcul un plan pentru Groenlanda inspirat de modelul Puerto Rico, prin care locuitorii insulei ar put ...
-
Scandalul de spionaj care zguduie NATO din temelii. Ce au făcut americanii în pregătirea unei invazii în Groenlanda
Informații confidențiale ale Ministerului danez de Aparare arata ca SUA, in mod informal și fara a implica Copenhaga, au ...
-
Blatul Ursulei: Eurodeputații solicită CJUE să analizeze acordurile Mercosur și critică Comisia Europeană. Moțiune de cenzură împotriva forului executiv european
Eurodeputații solicita CJUE sa analizeze acordurile Mercosur și critica Comisia Europeana. Moțiune de cenzura impotriva ...
-
Forumul Economic Mondial de la Davos e dominat de Donald Trump și de Super miliardarii lumii
Atmosfera de la Forumul Economic Mondial 2026 este departe de tema oficiala a editiei din acest an, "Un spirit al dialog ...
-
Ce se va întâmpla la Davos: Donald Trump va prezenta componenta Consiliului Păcii. Care va mai fi relevanța NATO?!
Donald Trump - "Am marea onoare sa anunț ca a fost inființat CONSILIUL PACII. Membrii Consiliului vor fi anunțați in scu ...
-
Neue Zürcher Zeitung: Posibila aderare a Ucrainei la UE ar "exploda" bugetul uniunii
Posibila aderare a Ucrainei la UE ar „exploda" bugetul uniunii, a relatat ziarul elvețian Neue Zürcher Zeitun ...
-
Israelul a convocat Cabinetul de război, la scurt timp după marele anunț făcut de către Donald Trump
Israelul analizeaza inițiativa SUA pentru Gaza și tensiunile cu Iranul, dupa ce Washingtonul a anunțat componența Consil ...
-
Chiar înainte să înceapă negocierile de pace, Rusia a lansat un atac extrem de puternic în Ucraina
Mai multe zone rezidențiale din Ucraina au fost distruse in timpul unor atacuri aeriene. Un copil este printre victimele ...
-
Gata, iese cu război! Ayatollahul Iranului iese la atac și îl acuză pe Donald Trump că el i-a ucis pe protestatarii din Iran: Nu-i vom cruța pe criminalii naționali și internaționali
Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, le cere sambata autoritatilor "sa le rupa spatele razvratitilor" si at ...
-
Ursula von der Leyen e gata să relaxeze condițiile de aderare la UE pentru Ucraina. Revoltă la nivelul unor guverne europene: "Este o capcană pusă de Putin și Trump"
Comisia Europeana, condusa de Ursula von der Leyen, propune un model controversat pentru aderarea la UE. Practic, proced ...
-
Analiză despre sfârșitul apocaliptic al UE: "Europa riscă să-și piardă influența din cauza propriilor acțiuni greșite"
Berlinul se indoieste de capacitatea UE de a rezista avansului partidelor nationaliste si atacurilor administratiei Trum ...
-
Blestemul familiei Kadîrov: Fiul lui Ramzan în stare critică după un accident rutier. Si liderul cecen este intr-o stare avansată de boală
Un grav accident rutier, produs in capitala Ceceniei, s-a soldat cu ranirea mai multor persoane din coloana oficiala in ...
-
Operațiunea spectaculoasă prin care Maria Machado a fost scoasă de americani din Venezuela: Era vânată de Maduro
Echipa de salvare Grey Bull, cu sediul in SUA, a publicat un scurt videoclip in care arata cum au ajutat-o pe lidera opo ...
-
Iran: După reprimarea brutală a protestelor, liderii religioși cer execuții în masă. Trump a anunțat că va interveni militar și înconjoară cu armata zona
Iranul pare calm dupa protestele sangeroase, insa lideri radicali cer execuții, iar tensiunile cu Donald Trump și puteri ...
-
Plan șoc al Comisiei Europene pentru Ucraina: Aderarea timpurie la UE în schimbul cedării unor teritorii către Rusia
Comisia Europeana pregatește un plan de „primire timpurie" a Ucrainei in UE, oferit la schimb președintelui ucrain ...
-
Prima reacție a lui Donald Trump, după ce a primit mult râvnita medalie Premiul Nobel pentru Pace
Presedintele american Donald Trump a laudat joi "gestul magnific" al liderei opozitiei venezuelene, Maria Corina Machado ...
-
Iranul, sub presiune maximă - De ce a amânat Donald Trump lansarea unui atac militar: 'Degetul președintelui rămâne pe buton'
Președintele american Donald Trump a decis sa amane lansarea unui atac militar asupra Iranului, in timp ce administrația ...
-
SUA vor ataca Iranul, potrivit unei evaluări a Israelului. Contactele Teheranului cu trimisul special al lui Trump au fost suspendate
Teheranul a avertizat aliatii SUA din Orientul Mijlociu ca va ataca bazele americane de pe teritoriul lor daca Washingto ...
-
Flota de submarine nucleare a Chinei a depășit-o pe cea a Rusiei și se apropie de cea a SUA
China a depașit Rusia și a devenit al doilea operator mondial de submarine nucleare, dupa Statele Unite, intr-o evoluție ...
-
China sfidează taxele vamale americane și anunță un excedent comercial record în 2025
China a incheiat 2025 cu un nou excedent comercial record, in pofida dificultatilor provocate de taxele vamale americane ...
-
Cel puțin 12.000 de morți în represiunea din Iran, pe măsură ce pana de curent din țară, provocată se pare de regimul la putere, se adâncește
Iranul se afla sub o pana de curent coordonata, care vizeaza nu doar controlul securitații, ci și ascunderea adevarului. ...
-
Iranul a livrat Rusiei armament de peste 4 miliarde de dolari de la începutul războiului din Ucraina
Iranul a furnizat Rusiei rachete, sisteme de aparare aeriana, muniție și drone in valoare de peste 4 miliarde de dolari ...
-
Teheranul a contactat Casa Albă. Trump cântărește oferta Iranului, dar înclină spre lovituri
Casa Alba analizeaza o oferta de ultim moment venita din partea Iranului pentru reluarea negocierilor privind programul ...
-
Donald Trump, mesaj controversat: Se autoproclamă președinte al Venezuelei
Președintele american Donald Trump a starnit controverse, dupa ce a postat, pe Truth Social, o fotografie care il prezin ...
-
După ce a primit aprobarea lui Donald Trump, Israelul bombardează Libanului
Armata israeliana a lansat duminica zeci de bombardamente in sudul Libanului, vizand presupuse infrastructuri militare a ...
-
Propunerea lui Donald Trump: Marco Rubio să devină următorul președinte al Cubei
Presedintele SUA, Donald Trump, a distribuit duminica un mesaj de pe retelele de socializare care sugera ca secretarul d ...
-
SUA pregătește o intervenție militară în Iran: Israelul este în alertă maximă. Benjamin Netanyahu a vorbit cu Marco Rubio
Israelul este in alerta maxima cu privire la posibilitatea unei interventii a SUA in Iran, in contextul in care autorita ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu