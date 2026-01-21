România e și ea vizată: Lista neagră întocmită de Putin împotriva „dușmanilor Rusiei"

Diferența dintre Statele Unite și Rusia, precum și Moscova cu Uniunea Europeană, se adâncește considerabil de la începutul războiului din Ucraina. Kremlinul consideră atât Washingtonul, cât și statele membre ale UE sau NATO „ostile". Totuși, pe lista „neagră" a lui Putin se află și alte țări care, deși nu au armată sau arme nucleare, Putin le consideră drept „dușmani" ai Rusiei, relatează publicația LaRazon.es. În această listă apare și România.

Lista este plină de aproximativ cincizeci de țări diferite, pe care Rusia le consideră țări "neprietenoase". Toate țările care fac parte din Uniunea Europeană însoțesc Statele Unite, Regatul Unit și Canada ca principalii "dușmani" ai Moscovei, conform Kremlinului, pe lângă Ucraina.

Practic, cei care au susținut sancțiunile impuse încă de la începutul invaziei ruse în teritoriul ucrainean. Sunt însoțiți de Japonia, Australia și Coreea de Sud, precum și de alți membri NATO precum Albania, Muntenegru, Norvegia, Macedonia de Nord și Islanda. Între timp, Cuba, Nicaragua, Venezuela, China și Coreea de Nord, care s-au apropiat de Moscova în ultimul deceniu, nu sunt incluse.

„Lista neagră" a lui Putin include și alte țări din afara acestor alianțe: Andora, San Marino, Liechtenstein și Monaco, patru dintre microstatele europene care nu fac parte nici din Uniunea Europeană, nici din NATO. Deși este adevărat că aceste instituții nu găzduiesc niciunul dintre microstate, relațiile lor bilaterale și acordurile cu Eurogrupul sunt suficiente pentru ca Moscova să le considere "ostile".

Pe de altă parte, Taiwan, Noua Zeelandă și Singapore sunt, de asemenea, incluse pe lista neagră. Relațiile proaste ale Taipei cu China, principalul aliat al Rusiei, înseamnă că această regiune (pe care Beijingul o consideră istoric a sa) este considerată "neprietenoasă", în timp ce Singapore, care până la invazia rusă în Ucraina era un stat neutru (așa cum s-a întâmplat cu Elveția în Europa), și-a încălcat imparțialitatea și a impus sancțiuni economice fără precedent pentru a "condamna gravitatea agresiunii". aliniindu-se cu puterile Occidentului. Wellington a urmat aceeași cale, ceea ce l-a făcut considerat ostil de Moscova.

Lista neagră a Rusiei a fost întocmită în 2021, cu câteva luni înainte de începerea războiului din Ucraina. La acea vreme foarte puține țări au fost adăugate, dar din cauza invaziei și sancțiunilor Occidentului au fost încorporate Uniunea Europeană, teritoriile NATO și alte țări.

Sunt 47 de țări și teritorii diferite incluse pe lista țărilor ostile. Potrivit Interfax, ordinul de includere a noilor teritorii pe listă a fost semnat de prim-ministrul Mihail Mishustin și face parte din Decretul Președintelui Federației Ruse emis la 5 martie 2022 "Privind procedura temporară pentru îndeplinirea obligațiilor față de anumiți creditori străini".

-Țări ale Uniunii Europene: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Franța, Germania, Irlanda, Letonia, Luxemburg, Țările de Jos, Slovenia, Slovacia, Suedia, Grecia, Malta, Polonia, Republica Cehă, Finlanda, Ungaria, Italia, Lituania, Portugalia și România. De asemenea, cu dependențe europene de restul lumii, fără a pune în calcul Groenlanda.

-Statele Unite, Ucraina, Regatul Unit (inclusiv teritoriile sale precum Jersey, Anguilla, Insulele Virgine sau Gibraltar), Canada, Norvegia, Albania,Muntenegru, Macedonia de Nord, Islanda, Elveţia, Andorra, San Marino,Monaco, Japonia, Singapore, Coreea de Sud,Taiwan, Micronezia, Bahamas, Australia, Noua Zeelandă