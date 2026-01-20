Trump: Desfășurarea de trupe europene în Groenlanda amenință „supraviețuirea planetei noastre"

Misiunea militară europeană din Groenlanda amenință „securitatea și supraviețuirea planetei noastre", a declarat președintele Statelor Unite, Donald Trump pe Truth Social. „Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Țările de Jos și Finlanda au efectuat o deplasare în Groenlanda cu scopuri necunoscute. Este o situație extrem de periculoasă pentru securitatea și supraviețuirea planetei noastre", a scris liderul de la Casa Albă pe rețeaua Truth Social.

Președintele Statelor Unite consideră că statele europene joacă „un joc periculos" și au creat asemenea nivel de risc, care este „inacceptabil și nesustenabil".

Trump susține că Statele Unite au subvenționat ani la rând Danemarca și țările europene, fără a percepe taxe vamale sau alte forme de compensație: „Acum, după secole, a venit momentul ca Danemarca să întoarcă binele făcut - este în joc pacea în întreaga lume! China și Rusia vor să pună mâna pe Groenlanda, iar Danemarca nu poate face nimic în această privință".

Pe 15 ianuarie, statele Europei au început, în Groenlanda, o misiune de recunoaștere, organizată de Danemarca - insula fiind un teritoriu autonom al acestei țări. În acest context, Trump a amenințat că va impune taxe vamale de 10% pentru țările care nu sunt de acord cu intenția Washingtonului de a anexa insula. Tarifele vor rămâne în vigoare până când se va ajunge la un acord privind cumpărarea insulei.

În Europa, amenințările lui Trump au fost condamnate. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, consideră că aceste taxe vor submina relațiile transatlantice. Danemarca a calificat decizia drept neașteptată, iar în Țările de Jos intențiile lui Trump au fost interpretate drept șantaj. (Marian Gârleanu)