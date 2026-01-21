Trump insistă pentru acțiuni decisive împotriva Teheranului. Motivul pentru care Iranul ar putea fi "șters de pe hartă"

Președintele american Donald Trump continuă să-și preseze consilierii să elaboreze ceea ce el numește opțiuni militare „decisive" împotriva Iranului, relatează Wall Street Journal, la câteva zile după ce a anulat atacurile împotriva Republicii Islamice.

Citând oficiali americani, raportul arată că Trump a folosit în repetate rânduri cuvântul „decisiv" atunci când a discutat despre rezultatul pe care l-ar dori de la un atac american asupra Iranului, determinându-i pe consilierii de la Casa Albă și Pentagon să elaboreze o serie de opțiuni pentru el - printre care acțiuni care ar viza răsturnarea regimului.

Alte opțiuni care au un scop mai limitat includ, se pare, atacuri asupra instalațiilor legate de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice.

Oficialii citați de ziarul american spun că Trump încă nu a exclus atacurile, deși nu este clar ce ar putea decide în cele din urmă, deliberările având loc în contextul în care un portavion american și avioane de vânătoare se îndreaptă spre Orientul Mijlociu.

Președintele american Donald Trump declară că Statele Unite vor „șterge" Iranul dacă țara îl asasinează. „Întreaga țară va fi aruncată în aer", spune Trump într-un interviu acordat emisiunii „Katie Pavlich Tonight" de la NewsNation.

„Am instrucțiuni foarte ferme - orice se întâmplă, vor șterge totul de pe fața acestui pământ", adaugă el.

Iranul l-a avertizat marți pe Trump să nu ia nicio măsură împotriva liderului suprem al țării, ayatollahul Ali Khamenei, la câteva zile după ce președintele american a cerut sfârșitul domniei de aproape 40 de ani a lui Khamenei.

„Trump știe că, dacă vreo mână de agresiune este întinsă împotriva liderului nostru, nu numai că îi tăiem mâna, dar vom da foc și lumii lor", a declarat generalul Abolfazl Shekarchi, purtător de cuvânt al forțelor armate iraniene.

Trump a declarat anterior că le-a dat consilierilor săi instrucțiuni de a șterge Iranul dacă țara se află în spatele asasinării sale.