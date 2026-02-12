America pariază sute de miliarde pe inteligența artificială. Se construiește o nouă economie

Inteligența artificială nu mai este un proiect de laborator și nici o funcție nouă într-o aplicație. În 2026, a devenit una dintre cele mai mari investiții economice din istoria recentă a Statelor Unite.

Giganții din tehnologie nu mai discută despre produse experimentale, ci despre infrastructură la scară industrială. Meta, Amazon, Microsoft și Alphabet pompează sume uriașe în centre de date, rețele de calcul și sisteme energetice dedicate. Miza nu este un chatbot mai bun, ci construirea unei fundații care să susțină inteligența artificială pentru următoarele decenii.

Estimările pentru acest an vorbesc despre investiții cumulate care pot ajunge la aproximativ 670 de miliarde de dolari. Este o sumă comparabilă cu marile programe de infrastructură din trecut, doar că, de această dată, capitalul vine aproape exclusiv din sectorul privat.

Cea mai mare parte a banilor nu merge către funcții vizibile pentru utilizatori. Se construiesc clădiri uriașe pline cu servere, se semnează contracte pentru energie pe termen lung, se extind lanțuri globale de aprovizionare pentru cipuri și echipamente specializate. Inteligența artificială nu mai este doar cod. Este beton, oțel, electricitate și logistică.

Această transformare are efecte directe asupra economiei americane. Companiile redirecționează procente considerabile din venituri către infrastructura AI, asumându-și riscuri financiare pe care, în mod normal, investitorii le-ar privi cu prudență.