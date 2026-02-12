Misterul de la Petrohan. Primele concluzii ale anchetei în cazul care a îngrozit Bulgaria

La începutul lunii februarie, Bulgaria a fost zguduită de o descoperire macabră care avea să se transforme într-unul dintre cele mai tulburătoare cazuri din istoria recentă a țării. Pe 2 februarie, autoritățile au găsit trei bărbați morți în cabana montană Petrohan: Ivailo Ivanov, în vârstă de 49 de ani, Decio Vasilev, în vârstă de 45 de ani, și Plamen Stattev, în vârstă de 51 de ani.

O săptămână mai târziu, groaza s-a adâncit când alte trei cadavre au fost descoperite într-o rulotă abandonată sub vârful Okolcița: Ivailo Kalușev, în vârstă de 51 de ani, speleolog de renume mondial și autoproclamat lider spiritual, Nikolai Zlatkov, în vârstă de 22 de ani, și Aleksandar Makulev, în vârstă de 15 ani, găsit cu degetele ambelor mâini împreunate. Ceea ce inițial părea a fi un incident tragic s-a transformat rapid într-o rețea complexă de presupuse abuzuri sexuale, practici de tip cult, eșecuri instituționale și implicări politice.

În centrul atenției se află Kalușev, care a condus ceea ce anchetatorii descriu ca o „societate închisă cu elemente de sectă" care opera între Bulgaria și Mexic, atrăgând copii vulnerabili și familii în căutare de îndrumare spirituală - confruntându-se cu acuzații de manipulare, abuz și control sistematic care s-ar putea în cele din urmă să fi dus la cele șase decese, scrie Novinite.com

Procurorii suspectează că decesele ar putea fi crime-sinucideri sau sinucideri, o lipsă de claritate care a alimentat speculațiile și teoriile conspiraționiste în rândul bulgarilor.

Cabana Petrohan era folosită ca bază pentru o organizație neguvernamentală dedicată protecției naturii, deși unele relatări îi descriu pe membrii acesteia ca fiind „pădurari" care, timp de ani de zile, au patrulat zona din apropierea graniței cu Serbia și au asistat poliția de frontieră. De alfel, cinci dintre victime erau membri ai ONG-ului Agenția Națională pentru Controlul Ariei Protejate și locuiau în cabană. Băiatul de 15 ani era fiul unui prieten.

Poliția a difuzat imagini înregistrate de camerele de supraveghere din exteriorul cabanei, filmate pe 1 februarie, ziua crimelor, în care se vede cum cei șase decedați își iau rămas bun unul de la celălalt. Cei trei care au rămas în cabană au fost filmați mai târziu în timp ce îi dădeau foc.

Poliția a declarat că membrii ONG-ului erau implicați în budismul tibetan, adăugând că în interiorul cabanei au fost găsite cărți și afișe budiste. Poliția a citat, de asemenea, o rudă a unuia dintre membri, care a vorbit despre „instabilitatea psihologică excepțională" din cadrul grupului.

Poliția a declarat că în apropierea cadavrelor au fost găsite patru cartușe, două pistoale și o pușcă, iar experții criminaliști au stabilit că focurile au fost trase de la distanță mică.

Mai multe analize criminalistice comandate pentru ancheta în cazul Petrohan au revelat dovezi balistice esențiale. Reziduuri de praf de pușcă care se potrivesc cu compoziția găsită pe trei arme de foc recuperate au fost detectate pe mâna dreaptă a lui Decio Vasilev și pe mâna dreaptă a lui Plamen Stattev.

Din cauza contaminării extinse cu sânge a mâinilor lui Ivailo Ivanov, au fost solicitate teste suplimentare pentru a examina hainele sale în căutarea urmelor de praf de pușcă. Echipele criminalistice au confirmat că două cartușe goale recuperate de la locul faptei proveneau de la un pistol Glock găsit lângă decedat.

Între timp, se așteaptă o evaluare grafologică a materialelor confiscate din refugiul montan, care includ însemnări scrise de mână despre purificarea spirituală și practici intime.

Se depun eforturi în continuare pentru a determina când au murit de fapt cele trei persoane descoperite într-o rulotă sub vârful Okolcița. Rezultatele preliminare ale balisticii au indicat prezența unor particule substanțiale de praf de pușcă pe mâinile lui Ivailo Kalușev, cu reziduuri suplimentare găsite pe palmele lui Nikolai Zlatkov.

De remarcat este faptul că mâinile lui Alex, băiatul de 15 ani, nu prezentau astfel de urme.

Medicii legiști au concluzionat că Plamen Stattev a murit în urma unei răni prin împușcare la cap, provocată de o armă de calibru 9 mm descărcată de la o distanță extrem de mică. Arsuri erau evidente pe părul facial, în special pe sprâncene și barbă, însă scalpul a rămas nears și fața nu prezenta leziuni termice. Acest tipar este caracteristic persoanelor expuse la combustibili inflamabili sau la incendii.

Moartea lui Decio Vasilev a rezultat, de asemenea, de la o armă de 9 mm cu care s-a tras de la distanță foarte mică. Încheieturile și palmele sale prezentau arsuri, probabil cauzate de un lichid inflamabil care îi acoperea mâinile și care s-a aprins ulterior. Specialiștii legiști au stabilit că împușcătura fatală ar fi putut fi autoprovocată.

Se așteaptă finalizarea evaluării medico-legale pentru al treilea cadavru (Ivailo Ivanov), care avea pantalonii parțial arși.

În cadrul procedurilor preliminare au apărut mărturii ale martorilor care descriu contacte sexuale cu minori. Mărturiile adunate până în prezent confirmă că această comunitate izolată impunea sesiuni obligatorii de meditație care includeau vizualizări, mantre și tehnici similare.

Probele confirmă prezența continuă a minorilor și adolescenților atât într-o proprietate din Mexic, cât și în diferite locații din Bulgaria. Declarațiile martorilor susțin că au avut loc relații sexuale între un bărbat adult și băieți minori.

Autoritățile interoghează martorii pentru a înțelege modul de funcționare al organizației și pentru a urmări donațiile făcute către persoane fizice și entități non-profit.

Dr. Tsvetislava Galabova, directoarea spitalului psihiatric „St. Ivan Rilski", a caracterizat-o pe Sofia Andreeva, mama care și-a încredințat fiul lui Ivailo Kalușev pentru a-l salva de dependența de droguri, ca având caracteristici psihopatice terifiante.

În cadrul unui interviu acordat postului de televiziune bTV, dr. Galabova a subliniat șocul pe care l-a resimțit în fața lipsei totale de emoție a Sofiei Andreeva. De-a lungul celor 25 de ani în care a lucrat ca expert în psihiatrie legală, vizitând centre de detenție și închisori, a văzut nenumărate mame stând la coadă pentru a le livra pachetele copiilor lor adulți încarcerați. Aici, emoția era complet absentă.

Într-un podcast, Andreeva a făcut declarații uimitoare despre propriul fiu, Valeri, care nu se numără printre cei uciși, dar a participat la „activitățile de grup" ale lui Kalușev. Ea crede că Valeri a inițiat acuzațiile privind abuzul sexual al copiilor și adolescenților de către Kalușev. Ea a spus că speră că Valeri trăiește suficient de bine pentru a suporta rușinea, numindu-l „criminalul moral" al acestor persoane.

Ea susține că acuzațiile lui au precipitat morțile care apasă acum asupra părinților și a insistat că toate calomniile lui i-au ucis pe cei care au avut grijă de el.

Sofia Andreeva l-a descris pe fiul ei ca pe un copil problemă, exmatriculat din școală pentru șantaj. Mama și fiul aveau o relație complicată, marcată de răceală și lipsă de comunicare. Andreeva a respins categoric acuzațiile de pedofilie ale lui Valeri împotriva lui Kalușev și a altora, rămânând convinsă că budismul interzice astfel de practici.

Andreeva a declarat că întreaga campanie de denigrare a lui Ivo Kalușev a început de la fiul ei. Ea l-a dus personal la Kalușev, deoarece copilul ei se lupta cu dependența de droguri. El avea 14-15 ani, termina clasa a opta și începea clasa a noua la Liceul de Matematică din Sofia, în cea mai elitistă clasă de limbă germană.

La o lună după sosirea la Kalușev, fiul ei a renunțat la marijuana și țigări. Fiul a vrut să rămână și să locuiască cu Ivo Kalușev, călătorind în cele din urmă în Mexic și rămânând acolo până în 2017.

De la Kalușev, Andreeva a aflat că Valeri se comportase recent scandalos - țipând, aruncând cu obiecte, intrând în crize de isterie, așa că ceilalți au acceptat cu ușurare decizia lui de a pleca.

După întoarcerea în Bulgaria, fiul ei a început să-și șantajeze tatăl pentru bani. Fiul a înțeles că a se preface drept simpatizant budist nu-i va aduce bani și a început să-i spună tatălui său despre „acea sectă" care îi jefuia pe el și pe mama lui.

Potrivit Andreevei, fiul său invocat un contact fizic, împins de o mare invidie și gelozie pentru că intervenit un alt băiat. El se vedea deja ca un viitor învățăcel care continua tradiția, cu oameni care vor veni să se încline în fața lui, dobândind faimă.

Sosirea lui Nikolai Zlatkov a spulberat speranțele fiului (Nikolai este una dintre victime). Valeri a înnebunit. Fiul s-a simțit detronat.

Dar Andreeva neagă categoric relațiile sexuale între lider și membrii tineri, cum sunt Nikolai și Aleksandar, băiatul de 15 ani, ambii morți.

Există cel puțin trei rapoarte împotriva lui Ivailo Kalușev. Primul a venit acum câțiva ani de la Valeri, acum adult și în viață.

Valeri a trimis scrisori tatălui vitreg al lui Nikolai, susținând că Ivailo Kalușev era pedofil.

Al treilea raport a provenit de la bunicii micuțului Leon, un băiat care a ajuns la Kalușev „extrem de nevrotic".

Sofia Andreeva rămâne convinsă că Valeri leagă toate evenimentele de calomnia împotriva lui Ivailo Kalușev.

Aleksandar, în vârstă de 15 ani, găsit mort la Okolcița, nu mai fusese la școală din 5 ianuarie, după terminarea vacanței de iarnă. Cu toate acestea, școala privată „Kosmos" a înregistrat absențele în sistemul electronic național abia pe 3 februarie 2026. Astfel, instituțiile nu au putut reacționa mai devreme și activa Mecanismul de acoperire și reținere la școală.

Ministerul Educației și Științei a anunțat o inspecție la fața locului la școala privată „Kosmos". Potrivit școlii, elevul a frecventat cursurile, dar inspecția a stabilit perioade lungi de absență, care sunt în prezent verificate. Au apărut și alte neconcordanțe administrative - școala nu are experiență în aplicarea Mecanismului de acoperire și reținere la școală.

Pe 6 februarie, elevul a fost exmatriculat din școală retroactiv, din 3 februarie 2026. La informațiile furnizate a fost atașată o cerere din partea părinților băiatului pentru încetarea relațiilor contractuale, cu efect de la începutul celui de-al doilea semestru al anului școlar 2025/2026.

Pe 2 februarie, trei bărbați au fost descoperiți morți în cabana Petrohan, iar alte trei persoane, printre care și minorul, erau dispărute. Pe 6 februarie, tatăl lui Aleksandăr, Iani Makulev, a declarat pentru Nova TV că fiul său era cu Ivailo Kalușev.

Ultima comunicare cu copilul a avut loc pe 29 ianuarie, când acesta se afla la mare. Cei trei se plimbau și făceau scufundări. De atunci, s-a pierdut urma lor. În ciuda lipsei de contact, Iani Makulev și-a exprimat încrederea că fiul său era bine.

Misiunea Școlii Internaționale „Kosmos" este de a oferi oportunități de creștere și dezvoltare pentru oameni liberi. Școala căreia părinții i-au încredințat copiii este autorizată și funcționează în conformitate cu standardele educaționale aprobate de Ministerul Educației și Științei și cu sistemul educațional Cambridge International.

Școala insistă că în procesul educațional nu se desfășoară cursuri legate de practici spirituale, religioase sau alte practici neconforme cu standardele. Nu s-au oferit sau organizat activități, antrenamente, tabere, excursii sau orice formă de cooperare cu persoane, organizații sau structuri care fac parte din cazurile în cauză.

Cu toate acestea, legăturile dintre școală și Kalușev sunt clare din pagina de Facebook a Școlii de Aventură, care menționează afilierea la o organizație neguvernamentală și chiar recomandă școala.

Un element din ultima informare a instituțiilor care nu a primit prea multă atenție este o fotografie - o masă cu cărți confiscate din locuința suspecților. Acest lucru a provocat valuri de interpretări, inclusiv afirmații despre o „bibliotecă a cultului".

Conform imaginilor distribuite, printre publicațiile confiscate se văd în principal cărți din tradiția budistă tibetană, filosofie spirituală și practici ezoterice moderne. Unele sunt texte clasice utilizate în formarea religioasă și filosofică la nivel mondial.

Fostul ministru al Mediului și Apelor, Borislav Sandov, a negat afirmațiile ministrului demisionar al mediului și apelor, Manol Ghenov, potrivit cărora acordul cu ONG-ul de la Petrohan era ilegal. Sandov a declarat la televiziunea națională că nu au fost formulate acuzații cu privire la acordul încheiat cu ONG-ul de la cabana Petrohan. Borislav Sandov a spus că a vizitat fosta cabană Petrohan de trei ori în perioada 2022-2024, dar a negat că ar fi văzut copii acolo.

Într-o perioadă preelectorală, Sandov vede încercări de a politiza subiectul din partea diverselor personalități publice, inclusiv președinți de partid, reprezentanți parlamentari și chiar o parte a guvernului.

În Parlament s-a iscat o dezbatere aprinsă între partide privind modul în care statul protejează copiii, având în vedere că o victimă era minor. Unii deputați ai opoziției au criticat guvernarea pentru că nu a susținut un registru public al agresorilor sexuali, un proiect de lege care ar fi vizat să împiedice persoanele cu condamnări de acest fel să lucreze cu copii.

De asemenea, parlamentarii opoziției au criticat guvernul și autoritățile pentru lipsa de supraveghere și reglementare a ONG-urilor - în special a celor cu rol în protecția mediului sau alte activități sociale - care ar fi avut acces la finanțări și operațiuni fără control adecvat. Aceasta a deschis discuții despre necesitatea unor reguli mai stricte privind finanțarea și monitorizarea ONG-urilor în Bulgaria.

În timpul dezbaterilor au fost lansate cereri ca șeful Agenției de Stat pentru Securitate Națională (DANS) să demisioneze, pe motiv că instituțiile nu au gestionat suficient supravegherea asupra grupului implicat în cazul Petrohan.