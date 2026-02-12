Teleportarea cuantică a ieșit din laborator și a intrat pe internetul pe care îl folosim zilnic

Teleportarea în fizică se referă la transferul stării cuantice a unei particule la distanță. Iar ceea ce au reușit recent cercetători din Statele Unite marchează un moment important. Aceștia au realizat teleportare cuantică prin peste 30 de kilometri de fibră optică, în timp ce pe aceeași rețea circula trafic obișnuit de internet.

Cu alte cuvinte, semnalul cuantic nu a fost testat într-un laborator izolat, ci pe infrastructură reală, folosită pentru date clasice. Asta schimbă semnificativ discuția despre viitorul comunicațiilor cuantice.

Teleportarea cuantică se bazează pe fenomenul de entanglement, o legătură profundă între două particule. Dacă sunt corelate corect, starea uneia poate fi transferată celeilalte, aflată la distanță, printr-un protocol care combină un canal cuantic și unul clasic. Nu există transmitere instantanee de informație peste limita vitezei luminii, dar există un mecanism riguros prin care informația cuantică este reconstituită la capătul rețelei, conform Playtech.

Până acum, astfel de experimente erau realizate în medii foarte controlate. Problema este că stările cuantice sunt extrem de fragile. Orice interferență, vibrație sau zgomot poate distruge informația transportată. Într-o rețea reală de fibră optică, unde circulă volume uriașe de date, riscul de interferență este mult mai mare.

Reușita constă tocmai în faptul că cercetătorii au găsit o metodă prin care canalul cuantic să coexiste cu traficul clasic. Au selectat atent frecvențele folosite și au redus interferențele până la un nivel compatibil cu teleportarea stării cuantice. Practic, au demonstrat că rețelele actuale pot găzdui și comunicații cuantice, fără a fi nevoie de infrastructură complet separată.

Dacă internetul cuantic poate fi construit peste fibra optică existentă, costurile și timpul de implementare scad considerabil. Nu mai vorbim despre un sistem paralel, ci despre o extindere graduală a celui actual.