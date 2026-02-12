Mutare strategică majoră: România a cumpărat portul maritim din Republica Moldova
Postat la: 12.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a anunţat joi că urmează să finalizeze vânzarea Danube Logistics, operatorul portului Giurgiuleşti (GIFP), către Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa, deţinută de statul român, informează un comunicat de presă al instituţiei financiare internaţionale, scrie Agerpres.
Potrivit BERD, încheierea tranzacţiei este iminentă. La finele anului trecut, BERD a semnat un acord privind vânzarea a 100% din acţiunile sale la ICS Danube Logistics, operatorul GIFP, către Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa. Aprobarea acordului de vânzare a fost anunţată de Portul Constanţa pe 12 februarie 2026.
Tranzacţia subliniază parteneriatul strategic dintre România şi Republica Moldova, sprijinind legături economice şi comerciale mai profunde. În calitate de principală poartă maritimă a Moldovei, GIFP gestionează peste 70% din importurile şi exporturile pe apă ale ţării, jucând un rol esenţial în menţinerea lanţurilor de aprovizionare şi susţinerea stabilităţii economice.
Portul Constanţa se angajează să realizeze investiţii semnificative pe termen lung în dezvoltarea ulterioară a portului Giurgiuleşti. Obiectivul strategic este de a extinde capacitatea acestuia, de a îmbunătăţi infrastructura şi de a consolida poziţia sa în regiunea Mării Negre şi în bazinul Dunării.
"Această tranzacţie marchează o piatră de hotar pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova şi integrarea sa în reţelele comerciale regionale şi globale. De asemenea, demonstrează încrederea crescândă a investitorilor în potenţialul Republicii Moldova şi importanţa sa strategică ca centru logistic şi de transport pentru regiunea extinsă", a declarat şeful BERD pentru Republica Moldova, Giuseppe Grimaldi.
De la achiziţionarea Danube Logistics în 2021, BERD a fost acţionar unic al portului Giurgiuleşti. Sub conducerea BERD, portul a înregistrat o creştere constantă, volume de transport semnificativ mai mari, venituri şi profitabilitate. Drept urmare, Danube Logistics beneficiază acum de o structură robustă de capital şi de capacităţi diverse de manipulare şi depozitare a mărfurilor. Acordul încheiat cu Portul Constanţa îndeplineşte obiectivul declarat al BERD de a transfera în cele din urmă GIFP către un investitor strategic pe termen lung, pentru a consolida rolul GIFP în comerţul european.
"În calitate de operator al principalului port maritim-fluvial al Moldovei, Danube Logistics a depus eforturi mari pentru a poziţiona Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti ca o poartă vitală pentru comerţ, investiţii şi creştere economică - nu doar pentru Moldova, ci pentru întreaga regiune. Suntem profund recunoscători pentru sprijinul BERD în aceşti ani de transformare. Sub noua conducere a Portului Constanţa, aşteptăm cu nerăbdare să extindem în continuare capacitatea şi capabilităţile portului, să asigurăm operaţiuni fără probleme şi să construim sinergii puternice", a declarat directorul de la Danube Logistics, Mathias von Tucher.
Portul Constanţa aduce în Moldova nu numai capital, ci şi decenii de expertiză operaţională şi un istoric solid în gestionarea infrastructurii maritime majore. Planul său strategic pentru GIFP include modernizarea durabilă a infrastructurii portuare, extinderea capacităţii, inclusiv noi dane şi dezvoltare terenuri, oferte mai largi de servicii pentru operatori şi sinergii şi integrare cu reţeaua comercială a Mării Negre.
Portul este situat pe o scurtă porţiune de faleză la Dunăre din Republica Moldova şi se învecinează atât cu România, cât şi cu Ucraina. În calitate de principal port al Republicii Moldova, acesta gestionează peste 70% din comerţul de import şi export realizat pe cale navigabilă în această ţară, asigurând lanţurile de aprovizionare ale Moldovei pentru multiple tipuri de mărfuri, aducând beneficii semnificative economiei moldoveneşti şi jucând un rol esenţial în creşterea sa viitoare. Rolul său strategic a crescut în regiune, iar portul este bine poziţionat pentru a servi la reconstrucţia viitoare a Ucrainei.
