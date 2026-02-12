Victor Rebengiuc, după ce autorii amenințărilor cu moartea au fost săltați de poliție: "Cu ce drept să ameninţi oamenii care îşi manifestă părerile?"

Victor Rebenciuc a declarat că are încredere în Poliţia Capitalei care îşi face treaba după ce a primit ameninţări cu moartea pe social media. "Când lumea vede că nu este pedepsită, îşi permite să te înjure, să te blesteme, să te minimalizeze", a spus actorul care a subliniat că nu are nimeni dreptul să îi ameninţe pe cei care îşi manifestă părerile personale.

În urma percheziţiilor făcute azi, la o adresă din Bucureşti, poliţiştii au reţinut fraţi gemeni. Aceştia aveau în casă pistoale care ar fi neletale. "Ăia se joacă de-a copiii încă", a menţionat celebrul artist după ce a aflat ce au descoperit oamenii legii în locuinţa suspecţilor.

"Faţă de un bărbat, în vârstă de 46 de ani, bănuit de săvârşirea infracţiunii de ameninţare, a fost dispusă măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile", a anunţat joi seara Poliţia Capitalei.

"Atunci când există o păstrare a ordinii în lumea asta, când toţi înţeleg că libertatea are limitele ei, că nu poţi să faci orice, nu poţi să ameninţi oamenii aşa. Cu ce putere, de unde drept să ameninţi tu oamenii care îşi manifestă părerile lor personale?!? De ce să... Atunci se va linişti... Când lumea vede că nu este pedepsită, îşi permite să te înjure, să te blesteme, să te minimalizeze.

Chiar şi acum, de ziua mea, când am împlinit 93 de ani, am găsit destule mesaje dintr-astea jignitoare, dar nu le mai dau atenţie, nu mă mai interesează, nu mă ating pe mine. Dar există proşti care se ocupă cu chestia asta şi se simt satisfăcuţi, probabil, că te ameninţă şi se bucură. Poate îşi găsesc alt mod de a se bucura. Poliţia Română lucrează, fiţi liniştiţi", a spus renumitul actor.

După ce i s-a spus artistului că ar fi vorba despre fraţi gemeni, în casa cărora s-au găsit pistoale care ar fi neletale, actorul a spus: "Păi vedeţi? Ăia se joacă de-a copiii încă. Şi eu m-am jucat în tinereţe, în copilărie de-a războiul, că eu am trăit în timpul războiului copilăria mea şi aveam pistol de lemn, îmi făcusem pistol de lemn şi mă jucam, deci, se joacă şi ei".

Ameninţările grave la adresa lui Victor Rebengiuc au început în decembrie 2024, după ce acesta a anunţat că va participa la o manifestaţie civică organizată în Piaţa Universităţii, exprimându-şi public opţiunea de vot. Actorul era insultat şi acuzat că "vede comunişti peste tot".

"Lăsaţi-ne în pace, să votăm pe cine vrem, să votam şi pe cine e normal să votam, altfel băgăm toporul în capetele alea seci", ameninţa autorul mesajului pe Facebook. Oficialii din cadrul Poliţiei Capitalei au anunţat că, în urma percheziţiilor domiciliare, cei doi suspecţi au fost depistaţi, fiind identificate şi ridicate mai multe probe.

"La finalizarea activităţilor, persoanele în cauză urmează să fie conduse la sediul Serviciului de Investigaţii Criminale - Central, în vederea desfăşurării activităţilor procesuale ce se impun. Cercetările sunt continuate de către poliţiştii din cadrul DGPMB - Serviciul de Investigaţii Criminale Central, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ameninţare", a transmis într-un comunicat Poliţia Capitalei.