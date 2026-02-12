Ce legătură există între cele mai populare medicamente pentru slăbit și pacreatită?

Medicamentele GLP-1, precum Wegovy, Ozempic și Mounjaro, folosite atât pentru diabetul de tip 2, cât și pentru pierderea în greutate, câștigă tot mai multă popularitate. În decembrie 2025, FDA a aprobat chiar o formă orală a Wegovy pentru slăbit, ceea ce a făcut ca aceste terapii să fie și mai accesibile.

Însă, pe lângă beneficiile aduse în controlul greutății și al glicemiei, aceste medicamente au fost asociate și cu câteva efecte adverse grave, deși rare. Printre acestea se numără pancreatita acută, o inflamație a pancreasului care poate provoca dureri abdominale intense, greață și umflături.

Creștere a cazurilor raportate în Marea Britanie

Recent, Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) din Marea Britanie a actualizat ghidurile privind utilizarea acestor injecții pentru slăbit, citând o creștere a cazurilor de pancreatită acută raportate prin sistemul Yellow Card, care monitorizează reacțiile adverse ale medicamentelor.

Datele arată că, între 2007 și octombrie 2025, 1.296 de cazuri de pancreatită asociate cu agonisti ai receptorilor GLP-1 sau GLP-1/GIP au fost raportate în Regatul Unit, dintre care 19 au fost fatale. Între 2024 și 2025, aproximativ 1,6 milioane de adulți din Anglia, Țara Galilor și Scoția au folosit aceste medicamente pentru pierderea în greutate.

Potrivit unui studiu de populație din Marea Britanie, în primul trimestru al anului 2025, aproximativ 1,6 milioane de adulți au folosit medicamente GLP‑1 sau GLP‑1/GIP pentru controlul greutății în ultimul an (inclusiv Ozempic, Mounjaro și altele), dintre care circa 910.000 le-au folosit exclusiv pentru pierdere în greutate. Dintre aceste medicamente, Mounjaro a fost cel mai des utilizat în rândul utilizatorilor pentru scădere în greutate.

Specialiștii subliniază că riscul există, dar este rar.

Hector Perez, chirurg bariatric și consilier medical, explică pentru Medical News Today: „Agoniștii receptorilor GLP-1 și terapiile incretine asociate au un semnal cunoscut legat de pancreas, conform supravegherii post-marketing și rapoartelor de caz. Este rar, dar suficient de serios încât autoritățile din mai multe țări să urmărească atent situația. Diferența aici este că medicii și autoritățile din Marea Britanie reacționează la grupuri de pacienți reali, nu doar la rapoarte izolate, și asta contează."

Mir Ali, chirurg bariatric, adaugă că procentul cazurilor variază între 0,27% și 2,2%, în funcție de studiu, iar creșterea raportărilor este legată de utilizarea tot mai largă a acestor medicamente.

Simptomele pancreatitei pot varia, dar cele mai frecvente includ dureri severe și persistente în partea superioară a abdomenului care se pot răspândi în spate, greață, vărsături și, în cazuri mai grave, febră sau frisoane.

Perez subliniază că simptomele nu sunt întotdeauna „clasice":

„Unii pacienți prezintă disconfort vag, balonare sau senzație de sațietate timpurie care nu răspunde la antiemetice, iar un nivel ridicat de suspiciune este ceea ce îi salvează de un diagnostic întârziat." De asemenea, și Ali recomandă consult medical imediat dacă apar dureri abdominale severe sau alte simptome persistente.

Pe lângă pancreatită, cele mai frecvente efecte secundare ale acestor medicamente sunt gastrointestinale, cum ar fi greață, vărsături, diaree, dureri abdominale sau reflux gastroesofagian. Alte reacții rare pot include alergii severe sau riscul de cancer tiroidian medular.

Ali recomandă începerea tratamentului cu doze mici, crescând treptat pentru a minimiza riscurile.

Toți agonistii GLP-1 și cei combinați GLP-1/GIP, inclusiv dulaglutide, exenatide, liraglutide, semaglutide și tirzepatide, pot provoca pancreatită, însă reacțiile adverse pot varia de la o persoană la alta. Tirzepatide pare să fie asociat cu mai puține efecte secundare, dar sensibilitatea individuală rămâne un factor important.