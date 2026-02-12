Ce legătură există între cele mai populare medicamente pentru slăbit și pacreatită?
Postat la: 12.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Medicamentele GLP-1, precum Wegovy, Ozempic și Mounjaro, folosite atât pentru diabetul de tip 2, cât și pentru pierderea în greutate, câștigă tot mai multă popularitate. În decembrie 2025, FDA a aprobat chiar o formă orală a Wegovy pentru slăbit, ceea ce a făcut ca aceste terapii să fie și mai accesibile.
Însă, pe lângă beneficiile aduse în controlul greutății și al glicemiei, aceste medicamente au fost asociate și cu câteva efecte adverse grave, deși rare. Printre acestea se numără pancreatita acută, o inflamație a pancreasului care poate provoca dureri abdominale intense, greață și umflături.
Creștere a cazurilor raportate în Marea Britanie
Recent, Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) din Marea Britanie a actualizat ghidurile privind utilizarea acestor injecții pentru slăbit, citând o creștere a cazurilor de pancreatită acută raportate prin sistemul Yellow Card, care monitorizează reacțiile adverse ale medicamentelor.
Datele arată că, între 2007 și octombrie 2025, 1.296 de cazuri de pancreatită asociate cu agonisti ai receptorilor GLP-1 sau GLP-1/GIP au fost raportate în Regatul Unit, dintre care 19 au fost fatale. Între 2024 și 2025, aproximativ 1,6 milioane de adulți din Anglia, Țara Galilor și Scoția au folosit aceste medicamente pentru pierderea în greutate.
Potrivit unui studiu de populație din Marea Britanie, în primul trimestru al anului 2025, aproximativ 1,6 milioane de adulți au folosit medicamente GLP‑1 sau GLP‑1/GIP pentru controlul greutății în ultimul an (inclusiv Ozempic, Mounjaro și altele), dintre care circa 910.000 le-au folosit exclusiv pentru pierdere în greutate. Dintre aceste medicamente, Mounjaro a fost cel mai des utilizat în rândul utilizatorilor pentru scădere în greutate.
Specialiștii subliniază că riscul există, dar este rar.
Hector Perez, chirurg bariatric și consilier medical, explică pentru Medical News Today: „Agoniștii receptorilor GLP-1 și terapiile incretine asociate au un semnal cunoscut legat de pancreas, conform supravegherii post-marketing și rapoartelor de caz. Este rar, dar suficient de serios încât autoritățile din mai multe țări să urmărească atent situația. Diferența aici este că medicii și autoritățile din Marea Britanie reacționează la grupuri de pacienți reali, nu doar la rapoarte izolate, și asta contează."
Mir Ali, chirurg bariatric, adaugă că procentul cazurilor variază între 0,27% și 2,2%, în funcție de studiu, iar creșterea raportărilor este legată de utilizarea tot mai largă a acestor medicamente.
Simptomele pancreatitei pot varia, dar cele mai frecvente includ dureri severe și persistente în partea superioară a abdomenului care se pot răspândi în spate, greață, vărsături și, în cazuri mai grave, febră sau frisoane.
Perez subliniază că simptomele nu sunt întotdeauna „clasice":
„Unii pacienți prezintă disconfort vag, balonare sau senzație de sațietate timpurie care nu răspunde la antiemetice, iar un nivel ridicat de suspiciune este ceea ce îi salvează de un diagnostic întârziat." De asemenea, și Ali recomandă consult medical imediat dacă apar dureri abdominale severe sau alte simptome persistente.
Pe lângă pancreatită, cele mai frecvente efecte secundare ale acestor medicamente sunt gastrointestinale, cum ar fi greață, vărsături, diaree, dureri abdominale sau reflux gastroesofagian. Alte reacții rare pot include alergii severe sau riscul de cancer tiroidian medular.
Ali recomandă începerea tratamentului cu doze mici, crescând treptat pentru a minimiza riscurile.
Toți agonistii GLP-1 și cei combinați GLP-1/GIP, inclusiv dulaglutide, exenatide, liraglutide, semaglutide și tirzepatide, pot provoca pancreatită, însă reacțiile adverse pot varia de la o persoană la alta. Tirzepatide pare să fie asociat cu mai puține efecte secundare, dar sensibilitatea individuală rămâne un factor important.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Teleportarea cuantică a ieșit din laborator și a intrat pe internetul pe care îl folosim zilnic
Teleportarea in fizica se refera la transferul starii cuantice a unei particule la distanța. Iar ceea ce au reușit recen ...
-
America pariază sute de miliarde pe inteligența artificială. Se construiește o nouă economie
Inteligența artificiala nu mai este un proiect de laborator și nici o funcție noua intr-o aplicație. În 2026, a de ...
-
Misterul de la Petrohan. Primele concluzii ale anchetei în cazul care a îngrozit Bulgaria
La inceputul lunii februarie, Bulgaria a fost zguduita de o descoperire macabra care avea sa se transforme intr-unul din ...
-
Mutare strategică majoră: România a cumpărat portul maritim din Republica Moldova
Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a anuntat joi ca urmeaza sa finalizeze vanzarea Danube Logisti ...
-
Victor Rebengiuc, după ce autorii amenințărilor cu moartea au fost săltați de poliție: "Cu ce drept să ameninţi oamenii care îşi manifestă părerile?"
Victor Rebenciuc a declarat ca are incredere in Politia Capitalei care isi face treaba dupa ce a primit amenintari cu mo ...
-
Alegeri care contează - cum pot părinții susține dezvoltarea copilului încă din primele luni
Venirea pe lume a unui copil aduce cu sine nu doar bucurie, ci și o serie de decizii importante. În primele luni d ...
-
Boho chic în designul interior pentru dormitor - cum să gândești amenajarea pentru un rezultat care să te ducă cu gândul la vacanță
Stilul boho chic este mai mult decat o tendința in designul interior. Este o stare de spirit, o invitație la relaxare, l ...
-
Vezi cum blochează Trump ca Rusia și alte patru state să nu câștige din afacerile petroliere cu Venezuela și care e reacția Moscovei
Departamentul Trezoreriei al Statelor Unite a emis o serie de licențe care permit companiilor americane sa furnizeze Ven ...
-
Mitică Dragomir, așteptat cu lecitină forte la sediul ÎCCJ. „Cică nu-și mai aduce aminte infracțiunile"
Mitica Dragomir, fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a fost intampinat cu o cutie de lecitina, la noul ter ...
-
Robert Negoiță, provocat să facă un test rapid pentru cocaină. Rezultatul, contestat de echipa primarului: „Nu este idiot"
Robert Negoița a fost pus intr-o situație inedita, in timp ce se afla la tribunal. La termenul la care primarul Sectorul ...
-
Creier afectat după Covid? Descoperire îngrijorătoare pentru milioane de pacienți
Un nou studiu atrage atenția asupra efectelor neurologice ale Covidului de lunga durata, sugerand ca aceasta afecțiune a ...
-
Bărbat dispărut din septembrie, găsit mort în propria locuință. Anchetă în Poliție privind modul în care a fost căutat
Un caz care ridica semne grave de intrebare zguduie județul Braila. Un barbat in varsta de 72 de ani, dat disparut inca ...
-
Migrație fără precent a marilor bogați ai lumii: Părăsesc în mare viteză Occidentul și se refugiază în noul "El Dorado" al miliardarilor
Migratia transfrontaliera a celor mai instarite familii din lume accelereaza intr-un ritm fara precedent, afirma experti ...
-
Dezvăluiri în Dosarele Epstein. Presa a fost „dusă de nas" cu un cadavru fals la închisoarea unde s-a sinucis miliardarul
Un document al Biroului Federal de Investigatii (FBI) al Statelor Unite sustine ca oficiali din sistemul judiciar americ ...
-
Experții criminaliști cred că legendarul solist al trupei Nirvana, Kurt Cobain a fost ucis în urmă cu 32 de ani și nu s-a sinucis!
Noi ipoteze apar dupa 32 de ani de la tragica dispariție a solistului trupei Nirvana, Kurt Cobain. Experții criminaliști ...
-
Războiul invizibil scos la iveală de Google! Se realizează spionaj cibernetic care vizează direct industria apărării
Companiile din industria apararii nu mai sunt singurele vizate de atacuri informatice. Potrivit unui raport publicat de ...
-
Cum să te ferești de răceală și gripă când mergi în vacanță - de la călătoria cu avionul, la bune practici în hotel
Vacanțele sunt pentru relaxare, explorare și distracție - nu pentru simptomele neplacute ale racelii sau gripei. Î ...
-
Renovarea casei: ce implică, la ce să te aștepți și cum îți gestionezi bugetul fără stres
Renovarea unei case poate fi un proiect entuziasmant, dar și o provocare serioasa. Fie ca vrei sa reimprospatezi un apar ...
-
Povestea „inspectoarei" din Belarus care a pus stăpânire pe averea lui Jeffrey Epstein: Zeci de milioane de dolari, proprietăți și diamante
Departamentul de Justiție al SUA a publicat pe 30 ianuarie peste 3 milioane de documente, in conformitate cu Legea privi ...
-
Nemții introduc "bășinmetrul": Ministrul Mediului vrea să știe exact cât metan emană fiecare vacă din Germania
Germania vrea sa implementeze un sistem de monitorizare a metanului emis de vaci ca parte a unui program de protecție a ...
-
Urmează beleaua! UE vrea să devină „un gigant global". Ursula von der Leyen: „Mergem cu frâna de mână trasă. Trebuie eliminate obstacolele"
UE trebuie sa elimine obstacolele de pe piața unica ce o impiedica sa devina un veritabil gigant global și trebuie sa fa ...
-
Iranul se pregătește de o coliziune puternică cu SUA: Au îngropat instalațiile nucleare, în timp ce americanii au trimis avioanele de luptă
Imagini satelitare recente arata ca intrari ale instalatiei nucleare iraniene de la Isfahan au fost ingropate cu pamant, ...
-
De ce 2026 este mai greu decât 2025. Cât pierd românii în fiecare lună după noile taxe
Anul 2026 aduce o serie de schimbari fiscale care, cumulate cu inflația inca ridicata, pun presiune suplimentara pe buge ...
-
Penisgate: Își injectau sexul cu acid hialuronic pentru a zbura mai departe. Săritorii cu schiurile în mijlocul unui scandal de proporții la Jocurile Olimpice
Agenția Mondiala Antidoping investigheaza daca sportivi din proba de sarituri cu schiurile și-ar fi injectat penisul cu ...
-
Youval Harari a intrat în colimatorul Biroului pentru Erezii și Religii al Bisericii Ortodoxe care îi dă o replică tăioasă după discursul de la Davos privind AI
SFÂNTA MITROPOLIE A PIREULUI- BIROUL PENTRU EREZII ȘI RELIGII În Pireu, pe 9 februarie 2026 INTELIGENȚA ARTI ...
-
Anatomia Moltbot / Moltbook - rețeaua socială și de execuție a agenților AI. Ce se întâmplă de fapt în discuțiile cu și dintre roboți
OpenClaw - inițial Clawdbot, pentru scurt timp Moltbot - este un agent AI personal open-source creat de Peter Steinberge ...
-
Datoriile firmelor către bugetul de stat și bugetele sociale au explodat
Datoriile firmelor catre bugetul de stat și bugetele sociale au continuat sa creasca in trimestrul IV din 2025, la final ...
-
Momentul când Epstein a fost găsit mort: imagini nemaivăzute surprind haosul din închisoare după descoperirea cadavrului pedofilului
Înregistrarea ingropata in milioanele de documente și materiale video facute publice de Departamentul de Justiție ...
-
Jumătate dintre minori sunt contactați de străini pe internet. Studiul îngrijorător care arată de ce ar trebui interzise rețelele sociale pentru copii
Realitatea digitala a minorilor din Romania la finalul anului 2025 este marcata de cifre alarmante, conform celui mai re ...
-
Alertă în Ungaria: un individ a descins într-o primărie și l-a împușcat pe primar
Focuri de arma in biroul primarului din Nagytevel in Ungaria! Atacul a avut loc marți dimineața. Primarul Sándor ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu